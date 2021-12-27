Великолепная сатира: чем покорил телезрителей фильм "Не смотри вверх" с Ди Каприо и Лоуренс (видео)

Киноманы не оставили фильм Адама МакКея без внимания и назвали претендентом на новые награды

На большие экраны 24 декабря вышла сатирическая комедия "Не смотри вверх" оскароносного режиссера Адама МакКея. Кинокартина за несколько дней собрала множество восторженных отзывов, а актерский состав засыпали комплиментами.

Чем так сильно понравилась зрителям комедия "Не смотри вверх" и о чем вообще идет речь в фильме — разбирался "Телеграф".

Трейлер к фильму "Не смотри вверх"

С момента появления трейлера к фильму "Не смотри вверх" на Youtube-канале Netflix прошел всего месяц. За это время ролик посмотрели практически 12 миллионов зрителей.

Такой сильный интерес к киноленте можно с легкостью объяснить невероятно звездным составом. В фильме снялись Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Роб Морган, Джон Хилл, Марк Райланс, Кейт Бланшетт, Тайлер Перри, Тимоти Шаламе, Рон Перлман и другие. А собрал их всех режиссер Адам Маккей – лауреат "Оскара" и постановщик таких фильмов, как "Игра на понижение", "Здравствуй, папа, Новый год!".

О чем фильм "Не смотри вверх"?

Ученые-астронавты, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, узнали, что через полгода Земля будет разрушена гигантским метеоритом и приняли решение предупредить человечество об этом. Для этого они отправились в пресс-тур, однако вместо понимания и адекватной реакции столкнулись лишь с насмешками и недоверием людей и увидели, каким действительно является мир политики.

Кадры из фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо о Дженнифер Лоуренс

Что говорят зрители о фильме "Не смотри вверх"?

За несколько дней после появления "Не смотри вверх" на экранах фильм успел собрать множество похвалы от зрителей. Картину назвали веселой и очень актуальной. Множество похвалы также получили актеры.

"Не смотри вверх" — это великолепно. Острая сатира, которая спрашивает, почему мы все не сильно напуганы экзистенциальной угрозой нашей планете, при этом она очень, очень забавна. Определенные флюиды "Доктора Стрейнджлав" и "Телесети". ДиКаприо великолепен среди безумного актерского состава.

Армагеддон как комедия, "Не смотри вверх" — язвительный и часто веселый комментарий о социальных сетях/большой технической культуре, Лео, Лоуренс и Райланс — все убийственный, лучшая работа Адама Маккея на сегодняшний день, тяжеловес SAG, самый достойный фильм для наград от Netflix на сегодняшний день.

Обломное кино… в хорошем смысле. Открывающий глаза взгляд на нашу неизбежную кончину, если что-то не изменится. Леонардо Ди Каприо впечатляет. Оригинальная песня Арианы Гранде — еще один претендент на участие в этой соревновательной гонке (борьбе за "Оскар" — Прим. ред.). Поддельные зубы многим запомнятся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что всего за две недели проката третья часть приключений Человека-Паука под названием "Нет пути домой" собрала более миллиарда долларов кассы по всему миру и множество разнообразных отзывов.