Чудова сатира: чим підкорив телеглядачів фільм "Не дивіться вгору" з Ді Капріо та Лоуренс (відео)

Кіномани не залишили фільм Адама МакКея без уваги та назвали його претендентом на нові нагороди

На великі екрани 24 грудня вийшла сатирична комедія "Не дивіться вгору" оскароносного режисера Адама МакКея. Кінокартина за кілька днів зібрала безліч захоплених відгуків, а акторський склад засипали компліментами.

Чим так сильно сподобалася глядачам комедія "Не дивіться вгору" і про що взагалі йдеться у фільмі — розбирався "Телеграф".

Трейлер до фільму "Не дивіться вгору"

З моменту появи трейлера до фільму "Не дивіться вгору" на Youtube-каналі Netflix пройшов всього місяць. За цей час ролик переглянули майже 12 мільйонів глядачів.

Такий сильний інтерес до кінострічки можна легко пояснити неймовірно зірковим складом. У фільмі знялися Дженніфер Лоуренс, Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Роб Морган, Джон Хілл, Марк Райланс, Кейт Бланшетт, Тайлер Перрі, Тімоті Шаламе, Рон Перлман та інші. А зібрав їх усіх режисер Адам Маккей – лауреат "Оскара" та постановник таких фільмів як "Гра на пониження", "Привіт, тату, Новий рік!".

Про що фільм "Не дивіться вгору"?

Вчені-астронавти, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, дізналися, що за пів року Земля буде зруйнована гігантським метеоритом і вирішили попередити людство про це. Для цього вони вирушили в престур, проте замість розуміння та адекватної реакції зіткнулися лише з глузуванням та недовірою людей та побачили, яким справді є світ політики.

Кадри з фильму "Не дивіться вгору" з Леонардо Ді Капріо про Дженніфер Лоуренс

Що кажуть глядачі про фільм "Не дивіться вгору"?

За кілька днів після появи "Не дивіться вгору" на екранах фільм встиг зібрати безліч похвали від глядачів. Картину назвали веселою та дуже актуальною. Багато похвали також отримали актори.

"Не дивіться вгору" — це чудово. Гостра сатира, яка запитує, чому ми всі не сильно налякані екзистенційною загрозою нашій планеті, при цьому вона дуже смішна. Визначені флюїди "Доктора Стрейнджлав" та "Телемережі". ДіКапріо чудовий серед божевільного акторського складу.

Армагеддон як комедія, "Не дивіться вгору" — уїдливий і часто веселий коментар про соціальні мережі/велику технічну культуру, Лео, Лоуренс і Райланс — всі вбивчі, найкраща робота Адама Маккея на сьогодні, важковаговик SAG, найдостойніший фільм для нагород від Netflix на сьогодні.

Обломне кіно… у хорошому розумінні. Відкриває погляд на нашу неминучу кончину, якщо нічого не зміниться. Леонардо Ді Капріо вражає. Оригінальна пісня Аріанни Гранде — ще один претендент на участь у цих перегонах (у боротьбі за "Оскар" — прим. ред.). Підроблені зуби багатьом запам’ятаються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що всього за два тижні прокату третя частина пригод Людини-Павука під назвою "Немає шляху додому" зібрала понад мільярд доларів каси по всьому світу і безліч різноманітних відгуків.