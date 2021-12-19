Не по книгах, але приголомшливо: що говорять про продовження "Відьмака" від Netflix

На одному з найпопулярніших сайтів кінокритиків другий сезон серіалу отримав дуже високу оцінку

Багато серіаломанів із нетерпінням чекали грудня, щоб нарешті сісти за перегляд другого сезону фентезі-серіалу "Відьмак", знятого за мотивами книг поляка Анджея Сапковського. Прем’єра відбулася 17 грудня.

"Телеграф" вирішив розповісти, як наступну частину серіалу сприйняла аудиторія глядачів і чи варто його дивитися.

Коротко про сюжет

Як ми вже писали, сюжет "Відьмака" зачіпає вигаданий світ "меча і магії", де пліч-о-пліч співіснують люди, різні міфічні істоти, а також відьмаки та чарівники. Другий сезон зачіпає період масштабної війни на Континенті, поки головний герой Геральт дбає про осиротілу князівну Циріллу.

Якщо коротко описувати те, що відбувається в новій частині серіалу, то це будуть спроби Геральта впоратися з несподіваною роллю вихователя (якщо не сказати батька) на тлі різних кровопролитних битв за владу. Та й інших персонажів теж відсиплять, не сумнівайтеся.

Геральт, Цирі та Весемір

Як оцінила публіка

Відомо, що серіальна адаптація книг "Відьмак" від Netflix є чи найбільш суперечним продуктом відомої студії. Все тому, що серіал здебільшого категорично не подобається людям, які спочатку читали цикл Сапковського або ж грали в комп’ютерні книги за мотивами.

Проте ті глядачі, хто вперше прийшов у світ "Відьмака" завдяки серіалу, найчастіше залишаються в захваті від цієї історії. Другий сезон, на жаль (чи щастя), багато в чому повторив долю першого.

При цьому уважний глядач зможе побачити деякі моменти, які були покращені у порівнянні з першим. Також в одній із серій є момент, де творці за допомогою завуальованого діалогу між героями підсміюються самі над собою через заплутаність першого сезону.

Звісно, робити висновки після перших кількох днів від виходу сезону ще зарано, але, швидше за все, другий сезон стане набагато успішнішим, ніж початок серіалу в цілому.

Про це свідчать високі оцінки до серій на IMDB — де поки що жоден з епізодів не опустився нижче за вісімку. Загальний бал сезону — 8,7.

Оцінки другого сезону на IMDB

Також високі оцінки сезону віддали критики із сайту Rotten Tomatoes. Тут "Відьмак" набрав 96% свіжості, що справді дуже багато, якщо виходити з репутації сайту.

Критики на "Томатах" високо оцінили другий сезон

Менш захопленими виявилися користувачі MetaCritic, де другий сезон отримав 68 балів із можливих 100.

"Метикритика" була менш прихильною

Розділилися й думки пересічних глядачів. Багато хто читав цикл книг, як і раніше, піддають екранізацію жорсткій критиці, але є і ті, кому дійсно щиро подобається.

Зазначимо, що "Відьмак" уже продовжений на третій сезон. Швидше за все, продовження варто буде чекати у 2023 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якими першими враженнями про другий сезон "Відьмака" ділилися в мережі глядачі.