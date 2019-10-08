Руперт Гринт не против вновь воплотить образ выпускника Хогвартса (Видео)

Новости культуры:Руперт Гринт может сыграть Рона Уизли в фильме "Гарри Поттер и Проклятое дитя": "Отличная история".

Для Руперта Гринта история его знаменитого персонажа Рона Уизли закончилась еще в 2011 году, когда на большие экраны вышел фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II". Однако на театральных подмостках любимое трио волшебников - Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер - продолжает жить своей жизнью.

Несмотря на то, что в постановке "Гарри Поттер и Проклятое дитя" роль Рона Уизли исполняет совсем другой актер, Руперт Гринт не против вновь воплотить образ выпускника Хогвартса в экранизации пьесы Джоан Роулинг.

"Несколько лет назад в Лондоне я видел этот спектакль. Это невероятно. Это был такой странный внетелесный опыт. Получилась отличная история, своего рода гениальнейшее продолжение. Так что никогда не говори никогда" - заявил Гринт, намекая, что поттериана для него еще не закончилась.

Он также признался, что наблюдать за тем, как его знакового героя играет кто-то другой, было весьма необычно. Однако этот факт оказался Руперту на руку, ему стало проще дистанцироваться от Рона Уизли и найти себя в других проектах. Так, например, совсем скоро зрители увидят 31-летнего актера в хоррор-сериале М. Найта Шьямалана "Прислуга", его премьера состоится на стрим-сервисе Apple TV+ 28 ноября.