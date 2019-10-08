Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
Загороднюк: Бюджет Минобороны 2020 самый большой в истории
Загороднюк: Бюджет Минобороны 2020 самый большой в истории
Усику нашли нового соперника
Усику нашли нового соперника
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)

Руперт Гринт не против вновь воплотить образ выпускника Хогвартса (Видео)

Руперт Гринт не против вновь воплотить образ выпускника Хогвартса (Видео)
22:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:Руперт Гринт может сыграть Рона Уизли в фильме "Гарри Поттер и Проклятое дитя": "Отличная история".

Для Руперта Гринта история его знаменитого персонажа Рона Уизли закончилась еще в 2011 году, когда на большие экраны вышел фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II". Однако на театральных подмостках любимое трио волшебников - Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер - продолжает жить своей жизнью.

Несмотря на то, что в постановке "Гарри Поттер и Проклятое дитя" роль Рона Уизли исполняет совсем другой актер, Руперт Гринт не против вновь воплотить образ выпускника Хогвартса в экранизации пьесы Джоан Роулинг. 

"Несколько лет назад в Лондоне я видел этот спектакль. Это невероятно. Это был такой странный внетелесный опыт. Получилась отличная история, своего рода гениальнейшее продолжение. Так что никогда не говори никогда" - заявил Гринт, намекая, что поттериана для него еще не закончилась.

Актер Том Фелтон опубликовал архивное видео со съемок "Гарри Поттера"

Он также признался, что наблюдать за тем, как его знакового героя играет кто-то другой, было весьма необычно. Однако этот факт оказался Руперту на руку, ему стало проще дистанцироваться от Рона Уизли и найти себя в других проектах. Так, например, совсем скоро зрители увидят 31-летнего актера в хоррор-сериале М. Найта Шьямалана "Прислуга", его премьера состоится на стрим-сервисе Apple TV+ 28 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роулинг, Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Хогвартс, Руперт Гринт, Гарри Поттер и проклятое дитя, Рон Уизли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
02 Названы болезни, от которых защищает кофе
03 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление
04 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Загороднюк назвал приоритеты МОУ на следующий год
Флаг Национального Достоинства: Раде предлагают пересмотреть статус флага ОУН
Раде предлагают пересмотреть статус флага ОУН
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь