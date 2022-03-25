Создательница "Гарри Поттера" поставила путина на место

Писательница упрекнула путина за убийства мирных людей.

Кровавый диктатор владимир путин отличился заявлением, что Запад якобы хочет "отменить" россию, вспомнив при этом британскую писательницу и автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Она нашла, чем ответить российскому президенту.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте писательницы в пятницу, 25 марта.

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"Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто убивает мирных жителей, сажает в тюрьму и травит своих оппонентов", — написала Роулинг в ответ на слова путина.

К публикации британская писательница прикрепила статью BBC об Алексее Навальном.

Напомним, что Путин в своем выступлении сказал, что "Детского писателя Джоан Роулинг "отменили" за то, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод". Это был далеко не первый случай, когда кровавый диктатор критиковал западное мировоззрение, используя образ Роулинг.

Добавим, что пользователи сети после упоминания путина о Роулинг сравнили диктатора с Волан-де-мортом (литературный персонаж серии книг о Гарри Поттере, темный волшебник, обладающий огромной магической силой и практически достигший бессмертия с помощью черной магии) и пожелали ему такого же финала, как и персонажу книг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что владимир путин скорее всего не умирает от болезни, как многие считают, и даже не имеет серьезных психических отклонений, но имеет одну другую серьезную проблему.