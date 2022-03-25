Укр

"А можно отменить Путина?" Соцсети взорвались после одиозного заявления диктатора о россии

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Путин испугался санкций западных стран Новость обновлена 25 марта 2022, 16:41
Путин испугался санкций западных стран

Пользователей сети путинская "болтовня" насмешила.

Кровавый диктатор и российский президент владимир путин, объявивший Украине войну, похоже, что обиделся на западные страны за введенные санкции. Во время своего последнего выступления он заявил, что Запад хочет "отменить" Россию.

Видео с выступлением Путина в пятницу, 25 марта, растиражировали российские Telegram-каналы.

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По словам российского главы, западные страны якобы дискриминируют все, что связано с россией.

"Недавно отменили Джоан Роулинг за то, что она не угодила поклонникам гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с россией. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из афиш вымарывают Чайковского и Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы проводили нацисты в Германии", — заявил путин в своей речи.

Однако пользователи сети со словами кровавого российского диктатора не согласились. По их мнению, "отменить" хотят только путина и его близкое окружение, поддерживающее войну в Украине. Другие же предположили, что путин своими речами занимается "болтовней", чтобы как-то потянуть время.

Еще часть заметила, что глава россии сменил спичрайтера, ведь предыдущий писал только "гитлеровские речи".

Не обошли вниманием и цитату путина о Джоан Роулинг. Пользователи сети сравнили путина с Волдемортом и отметили, что ждут финала истории.

Напомним, что изданию The Guardian стало известно, что ФСБ может готовить основу для госпереворота в стране из-за агрессивной политики кровавого диктатора владимира путина в отношении Украины.

До этого появилась информация, будто бы владимира путина после устранения может заменить нынешний глава ФСБ Александр Бортников. Чиновник готов "подсидеть царя" из-за личных оскорблений, ведь сейчас находится в немилости из-за провала вторжения в Украину.

Также "Телеграф" сообщал, что вариант с физическим устранением путина в России уже начали рассматривать даже олигархи.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин
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