Звезда "Гарри Поттера" против съемок в ремейках саги

Новости культуры:Дэниел Рэдклифф пояснил почему не хочет сниматься в ремейке "Гарри Поттера".

В последние несколько дней по сети начали распространяться слухи о том, что студия Warner Bros. якобы рассчитывает снять продолжение "Гарри Поттера", да еще и вернуть "старую гвардию" в лице Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта. Ложные слухи были спровоцированы таинственным сообщением Джоан Роулинг в Twitter – и хотя буквально через день выяснилось, что её твит посвящен исключительно акции с участием актерского состава пьесы "Проклятое дитя", фанатов было уже не успокоить. Тем не менее, рассчитывать на то, что у "Гарри Поттер" действительно появятся продолжение с участием звезд оригинальный серии, пока точно не стоит.

В недавнем интервью сам Дэниел Рэдклифф подчеркнул, что совершенно не заинтересован в съемках какого-либо ремейка, ребута или продолжения "старых" франшиз. В интервьюон прокомментировал самый популярный голливудский тренд последних нескольких лет – возрождение старых франшиз и съемки ремейков, от совсем недавно анонсированного Disney ремейка комедии "Один дома" до попыток "ребута" культовых сериалов прошлого. Рэдклифф к этой тенденции относится прохладно:

Не думаю, что хотел бы увидеть ремейки большинства из тех фильмов, которые я люблю. И совершенно точно не хотел бы сняться в одном из таких ремейков, – заявил актер.

Стоит отдать должное Дэниелу – он по-прежнему остается последовательным и твердо придерживается своего решения не участвовать больше в крупнобюджетных франшизах после того, как в 2011 году на экраны вышла последняя часть "Гарри Поттера". Тем не менее, фанаты без устали "сватают" Рэдклиффа в киновселенную Marvel – например, недавно актеру начали прочить роль Росомахи после его неосторожной шутки в очередном интервью.

Разумеется, несмотря на нежелание присоединяться к "долгоиграющим" франшизам, без работы Рэдклифф не сидит. Недавно стало известно, что он вернётся в продленном на 2 сезон сериале "Чудотворец", а 9 сентября состоялась мировая премьера фильма "Пушки Акимбо", на съёмках которого несколько месяцев назад Дэниел Рэдклифф немало насмешил папарацци и умудрился превратиться в ходячий мем.