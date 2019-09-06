Поттероманам на радость: Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"

Новости культуры:Фанаты находятся в настоящем восторге, ведь Джоан Роулинг всех не на шутку озадачила своим новым сообщением.

Писательница создала загадочное сообщение, которое дополнила меткой последователей Волдеморта – главного антагониста истории о маленьком волшебнике.

Британская автор опубликовала пост 5 сентября в социальной сети и вызвала волну бурных обсуждений.

"Иногда тьма приходит из неожиданных мест #HarryPotter #CursedChild", – такую фразу Роулинг оставила в твиттере, дополнив ее изображением Черной метки. Таким символ наносят последователи Волдеморта на свою кожу, используя его для узнаваемости среди своих и запугивания.

И хотя фанаты надеются на продолжение экранизации серии романов о "Гарри Поттере", ресурс Pottermore в Twitter опроверг такие фантазии, хотя добавил, что "поттероманов" ждет что-то действительно интересное.

"Проклятое дитя ждет что-то интересное, но это не фильм", – поделились представители официального фан-сайта о Гарри Поттере.

There is something exciting coming later on from @CursedChildNYC, but it’s not a movie… https://t.co/iGoKf7cGSO — Pottermore (@pottermore) September 5, 2019

Такую информацию подтвердили и представители "Проклятого дитя" на Бродвее в комментарии для Entertainment Weekly: "Мы можем подтвердить, что эти слухи абсолютно не соответствуют действительности. Warner Bros. всегда был ценным партнером "Проклятого дитя" с момента его создания, но их роль не изменилась" .

Но вечером 5 сентября создатели "Гарри Поттера" пролили некоторый свет на будущее франшизы. Кроме книги под названием "Гарри Поттер и проклятое дитя: путешествие", которая появится в продаже 5 ноября 2019 года и вместит в себя все закулисье создания пьесы 2016 года в Нью-Йорке, на фанатов ждет продолжение истории волшебника Гарри Поттера. Что это будет – пьеса, книга или фильм – пока неизвестно, но официальный фан-сайт Pottermore опубликовал плакат с изображением взрослого Гарри Поттера, который до сих пор борется с Волдемортом. Такая же судьба ждет его старшего сына, образ факультет "Слизерин".