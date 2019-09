Поттероманам на радость: Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"

Писательница создала загадочное сообщение, которое дополнила меткой последователей Волдеморта – главного антагониста истории о маленьком волшебнике.

Британская автор опубликовала пост 5 сентября в социальной сети и вызвала волну бурных обсуждений.

"Иногда тьма приходит из неожиданных мест #HarryPotter #CursedChild", – такую фразу Роулинг оставила в твиттере, дополнив ее изображением Черной метки. Таким символ наносят последователи Волдеморта на свою кожу, используя его для узнаваемости среди своих и запугивания.

Sometimes, darkness comes from unexpected places #HarryPotter #CursedChild pic.twitter.com/TQb68Wtqiz

И хотя фанаты надеются на продолжение экранизации серии романов о "Гарри Поттере", ресурс Pottermore в Twitter опроверг такие фантазии, хотя добавил, что "поттероманов" ждет что-то действительно интересное.

"Проклятое дитя ждет что-то интересное, но это не фильм", – поделились представители официального фан-сайта о Гарри Поттере.

There is something exciting coming later on from @CursedChildNYC, but it’s not a movie… https://t.co/iGoKf7cGSO

— Pottermore (@pottermore) September 5, 2019