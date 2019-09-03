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В книгах о Гарри Поттере нашли "настоящие заклинания, способные вызвать злых духов"

В книгах о Гарри Поттере нашли "настоящие заклинания, способные вызвать злых духов"
10:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Частная школа в американском штате Нэшвилл изъяла книги писательницы Джоан Роулинг из своей библиотеки.

Пастор католической школы Святого Эдуарда (а там учатся дети от дошкольного возраста и до восьмого класса) информировал родителей: серию книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере изучили несколько "квалифицированных экзорцистов". Об этом написало британское издание The Guardian.

По результатам "исследования" эти "специалисты" рекомендовали убрать литературные произведения о Поттере из библиотеки учреждения, потому что в них – магия: и добрая, и злая. Такую версию нельзя, в определенном смысле, отвергать. Однако подробное объяснение пастора таки удивляет.

"Заклятия и проклятия, описанные в книге, – настоящие заклинания и проклятия. Прочитанные человеком, они могут вызвать злых духов, которые встанут прямо перед тем, кто читал текст", – написал родителям учеников преподобный Дан Рихил в официальном объяснении.

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Далее родители спросили у местных чиновников: "Что происходит?"

Ребекка Хаммел, руководитель школ католической епархии в штате Нэшвилл, ответила: "Он (пастор) вполне в своих полномочиях действовать таким образом", поскольку "каждый пастор имеет канонические полномочия для таких решений для своей приходской школы".

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Все по теме:

Роулинг, Литература, Гарри Поттер, Заклинания, Экзорцисты.
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