Стивен Кинг анонсировал выход своего нового романа: подробности

Новости культуры:Следующий роман Стивена Кинга выйдет в 2020 году.

Известный писатель Стивен Кинг рассказал о новой книге "Институт", которая увидит свет уже на следующей неделе - 10 сентября, а также анонсировал выход нового романа "If You Bleed" (Если оно кровоточит) в 2020 году.

Как пишет Rolling Stone, "Институт", в центре сюжета которого находится 12-летний мальчик, украденный у его родителей ночью и запертый в таинственном учреждении, скорее всего, напомнит читателям об определенной миграционной политике Трампа, хотя над книгой писатель начал работать еще до избрания того президентом.

"Я не могу не увидеть сходство между тем, что происходит в "Институте", и этими фотографиями детей в клетках. Иногда фантастика опережает факты", - сказал Кинг.

Следующая книга "If You Bleed" (Если оно кровоточит), по словам Кинга, будет издана в 2020 году. Главной героиней произведения станет Холли Гибни — сыщица-интроверт из трилогии "Мистер Мерседес", по которой снят одноименный сериал, и ее спин-оффа "Чужак".