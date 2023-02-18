Як виглядає зараз Енакін Скайвокер: ви його навряд чи впізнаєте (фото)

Ця роль фактично зламала його кар’єру, хоча все мало бути навпаки

Легендарна сага "Зоряні війни", яка з’явилася у далекому 1977 році, обійшла за популярністю тисячі фільмів. Її визнання серед глядачів можна порівняти хіба що з культовим "Гаррі Поттером" (шанувальники магічного всесвіту, між іншим, незабаром можуть очікувати на продовження). Медіафраншиза виявилася настільки вдалою, що творці й досі регулярно тішать фанатів новими проєктами. Наприкінці 2023-го, до речі, має вийти ще один епізод.

Одним із ключових героїв у "Зоряних війнах" був Енакін Скайвокер (відомий також як Дарт Вейдер) — саме з нього все почалося. Він - джедай, що перейшов на Темний бік Сили, але згодом повернувся на Світлий. Центрального персонажа саги, починаючи з другого епізоду (2002 рік), декілька частин поспіль грав відомий канадський актор Гайден Крістенсен. Як він змінився за понад 20 років, чим займається тепер, чи має сім’ю і де ще його можна побачити — про все це сьогодні розповідає "Телеграф".

Гайден Крістен — від дитинства до ролі Енакіна та… забуття

Майбутня зірка народився 19 квітня 1981 року у Канаді. З’являтися на екранах він почав ще з самого дитинства — спершу це була звичайна реклама на ТБ, пізніше — невеличкі ролі у фільмах та серіалах. Його справжнім дебютом стала поява у картині "У пащі божевілля" (1995). Далі були інші проєкти з другорядними ролями, які не принесли йому особливої слави. Переламним моментом став для нього 2001 рік — того року світ побачив фільм "Життя як будинок", де Крістенсен зіграв Сема Монро, за що згодом був номінований на премію "Золотий глобус" та премію Гільдії кіноакторів.

А вже у наступному році молодий талановитий актор, який вдало "засвітився", обійшов на кастингу близько 1500 претендентів на роль Енакіна Скайвокера (серед охочих зіграти джедая були навіть Леонардо Ді Капріо та Пол Вокер). Пізніше актор зізнався, що докладав максимум зусиль, аби зробити свого персонажа ідеальним — більшість трюків він виконував самотужки і постійно тренувався з джедайським мечем. Каже, дуже незвично для нього було, наприклад, зніматися на зеленому фоні, адже у попередніх проєктах зйомки проходили серед декорацій. Попри всі старання Крістенсена, відгуки критиків про ІІ і ІІІ епізод "Зоряних воєн" були не дуже хорошими і він отримав "Золоту малину" у номінації "Найгірший актор другого плану", причому за обидва фільми. Причиною цього стали, зокрема, і невдалі діалоги, якими сценаристи "нафарширували" ці частини саги.

Зараз джедаю вже 41 рік

Щоб якомога швидше відкараскатися від образу Енакіна, у 2006 році актор погодився на зйомки у малобюджетному фільмі "Я спокусила Енді Ворхола". Він критикам теж не сподобався. Далі була стрічка "Наркоз" (2007), яку високо оцінили глядачі, але вона знову ж таки не влаштовувала кінокритиків. Тож Крістенсен рухався далі, намагаючись таки проявити себе справжнього у чомусь дійсно достойному. Чергова спроба — бойовик "Телепорт" 2008 року: аудиторія достойно оцінила картину, тоді як критики вкотре "втоптали" акторську роботу Гайдена…

Наступні його роботи "Нью-Йорку, я люблю тебе" (2009), "Нальотчики" та "Зникнення на 7-й вулиці" (2010) теж не мали вау-ефекту і Крістенсен просто зник з екранів на цілих 4 роки. А в 2014-му повернувся, зігравши у картинах "У вигнанні" та "Пограбування по-американськи". На жаль, "вистрелити" знову не вийшло. Після ще кількох проєктів канадський актор знову ненадовго зник із поля зору шанувальників, потім повернувся… і незабаром вкотре взяв перерву в акторській кар’єрі. Здобути мега-популярність в інших роботах йому все ніяк не вдавалося.

Що ще подивитися з Гайденом Крістенсеном:

90 хвилин на небесах — 2015

Перше вбивство — 2017

Маленька Італія — 2018

Остання людина — 2018

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження — 2019

Обі-Ван Кенобі (серіал) — 2022

Особисте життя, чим займається і як зараз виглядає актор

Крістенсен має власне ранчо, де й мешкає зараз. Ферма розташована поблизу Аксбриджа, Онтаріо (Канада).

Крістенсен у 2022 році

У 2007 році актор почав зустрічатися з Рейчел Білсон, яка відома своєю роллю Сінді у серіалі "Як я зустрів вашу маму". З нею він познайомився під час зйомок фільму "Телепорт". Наприкінці наступного року пара заручилася, але невдовзі колишні закохані вирішили розійтися… на кілька місяців. Вже у 2014-му у них з’явилася донька. Проте через 3 роки пара прийняла рішення розійтися остаточно — через напружені стосунки та великі відстані, які постійно розділяють акторів.

Попри всі невдачі, з кіноіндустрії Крістенсен не пішов. Цьогоріч він знову має з’явитися на екранах — у серіалі "Асока".

Асока - 2023

Цікаві факти про "Зоряні війни"

Фраза "Luke, I am your father" насправді ніколи не звучала. Фраза Дарта Вейдера, яка стала легендою, насправді звучала не так. У діалозі з сином Лорд ситхів говорить: No, I'm your father ("Ні, я Твій батько").

Найзнаменитішу цитату з фільму можна інтерпретувати як "May the 4th be with you" ("4 травня з тобою"). Англійський оригінал звучить: "May the Force be with you", однак можна розчути це і як каламбур, наведений вище. Шанувальникам цей жарт сподобався і тепер щороку 4 травня вони відзначають день "Зоряних війн".

Зоряні війни: в якому порядку дивитися — хронологія

Зоряні війни Епізод I: Привидна загроза Зоряні війни Епізод II: Атака клонів Зоряні війни Епізод III: Помста ситхів Соло: Історія "Зоряних воєн" Rogue One: Історія "Зоряних воєн" Зоряні війни Епізод IV: Нова надія Зоряні війни Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь Зоряні війни Епізод VI: Повернення джедаїв Зоряні війни Епізод VII: Пробудження сили Зоряні війни Епізод VIII: Останні джедаї Зоряні війни Епізод IX: Підйом Скайуокера

Раніше ми розповідали, як змінилися герої фільму "Термінатор" майже через 40 років. Декого з акторів уже немає з нами, а Сару Коннор зараз важко впізнати.