Як виглядає в житті головний герой нового хіта від НВО "Останні з нас", він же — Мандалорець (фото)

Актор з'явився на екранах ще наприкінці 90-х, однак справжньої слави він досяг набагато пізніше

Глядачам рідко подобаються екранізації комп’ютерних ігор. Однак це точно не стосується нещодавнього хіта від НВО — постапокаліптичного серіалу "Останні з нас" (The Last of Us). Його публіка сприйняла на ура, а все найцікавіше ще попереду, адже поки що вийшла тільки половина першого сезону, а творці вже заявили, що зніматимуть і другий.

Головну роль у серіалі зіграв відомий американський актор чилійського походження Педро Паскаль. Його ви напевно бачили раніше у серіалах "Мандалорець", "Гра престолів" чи інших досить відомих картинах. Про те, де саме його можна зустріти і як виглядає актор у реальному житті, сьогодні розповідає "Телеграф".

Про що серіал "Останні з нас"

У сюжет закладена історія контрабандиста Джоела, який має супроводжувати дівчину-підлітка Еллі у подорожі через постапокаліптичні руїни США. У всьому світі вже 20 років як триває епідемія — паразитичні грибки, які колись не могли завдати шкоди людині, якимось чином мутували і тепер роблять з людей кровожерливих зомбі. Ті, кому вдалося вижити, мусять ховатися в ізольованих від решти світу карантинних зонах і жити за суворими правилами, заробляючи важкою працею омріяні купони, які можна на щось потім обміняти. Дівчинка — перша людина, у якої проявилися антитіла до вірусу і, можливо, саме вона зможе все змінити…

Головні ролі зіграли Педро Паскаль та британська акторка Белла Ремс. Паскаль, до речі, за кожну серію отримував близько 600 тис. доларів, що зробило його одним із найбільш високооплачуваних акторів, що знімаються у серіалах.

Педро Паскаль: хто він — Мандалорець, Максвелл Лорд, Оберин Мартел та інші зіркові ролі

Хосе Педро Балмаседа Паскаль відомий насамперед своїми ролями принца Оберина Мартела у 4-му сезоні "Гри престолів", Хав'єра Пеньї в серіалі "Нарко" та космічного мисливця за головами Мандалорця (у серіалі — Дін Джарін) у всесвіті "Зоряних воєн". Однак це далеко не всі його картини.

На екранах він почав з’являтися ще наприкінці 90-х. Його дебют на телебаченні, наприклад, відбувся у 1999 році з серіалів "Добро проти зла", "Даунтаун" та "Факультет". А вже в наступному році актора запросили на проєкт "Баффі — переможниця вампірів". Там Педро зіграв лише в одному епізоді, але це був хороший початок.

Паскаль у серіалі "Баффі - переможниця вампірів"

Далі у його кар’єрі було чимало епізодичних ролей. Він знімався, зокрема, у таких серіалах: "Дотик ангела" (2000), "Поліція Нью-Йорка" та "Земля проти павука" (2001), "Закон і порядок: Кримінальний намір" і "Без сліду" (2006), "Гарна дружина" (2009), "Ангели Чарлі" (2011) та інших. Однак справжній успіх прийшов до нього у 2014-му: тоді змогли насолодитися ним у ролі Оберіна Мателла в "Грі Престолів". Після цього пропозицій у Педро значно побільшало. Крім того, актор за час зйомок у семи серіях мегапопулярного проєкту встиг подружитися з Ліною Гіді, яка грала Серсею Ланістер. Якийсь час їм навіть приписували роман, але згодом актори цю інформацію спростували.

Паскаль у "Грі престолів"

Того ж року його можна зустріти, переглядаючи ще один культовий серіал — "Менталіст". Там Паскаль з’являвся у семи епізодах. Чудовим періодом для актора виявилися також 2015-2017 роки: він мав головну роль у серіалі "Нарко" (персонаж Хав'єр Пенья).

Найкращі ролі актора

Пізніше були й інші помітні картини:

2017 — "Kingsman: Золоте кільце"

2020 — "Диво-жінка 1984"

2019-2022 — "Мандалорець"

І нарешті 2023 рік — "Останні з нас"

Нагадаємо також, що на 1 березня цього року попередньо планувалася прем'єра 3-го сезону "Мандалорця".

Інші факти з життя актора

Спершу Паскаль використовував для зйомок імена Педро Бальмаседа та Олександр Паскаль.

У 2015 році він разом із Гайді Клум знявся у кліпі популярної співачки Сіа "Fire Meet Gasoline".

На сьогодні йому 47 років. Офіційно неодружений, дітей не має. Чи перебуває у стосунках із кимось — невідомо, особисте життя Педро не афішує.

Паскаль — дворазовий лауреат вебпремії "Gold Derby" (2014 та 2019) і премії "CinEuphoria" (2020) — за роль у серіалі "Гра престолів".

