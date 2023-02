Как выглядит в жизни главный герой нового хита от HBO "Последние из нас", он же – Мандалорец (фото)

Актер появился на экранах еще в конце 90-х, однако настоящей славы он достиг гораздо позже

Зрителям редко нравятся экранизации компьютерных игр. Однако это точно не касается недавнего хита от HBO – постапокалиптического сериала "Последние из нас" (The Last of Us). Его публика восприняла на ура, а все самое интересное еще впереди, ведь пока вышла только половина первого сезона, а создатели уже заявили, что будут снимать и второй.

Главную роль в сериале сыграл известный американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль. Его вы наверняка видели раньше в сериалах "Мандалорец", "Игра престолов" или в других довольно известных картинах. О том, где именно его можно встретить и как выглядит актер в реальной жизни, сегодня рассказывает "Телеграф".

О чем сериал "Последние из нас"

В сюжет заложена история контрабандиста Джоэла, который должен сопровождать девушку-подростка Элли в путешествии по постапокалиптических руинах США. Во всем мире уже 20 лет длится эпидемия — паразитические грибки, которые когда-то не могли нанести вред человеку, каким-то образом мутировали и теперь делают из людей кровожадных зомби. Те, кому удалось выжить, должны прятаться в изолированных от остального мира карантинных зонах и жить по строгим правилам, зарабатывая тяжелым трудом вожделенные купоны, которые можно на что-то потом обменять. Девочка — первый человек, у которого проявились антитела к вирусу и, возможно, именно она сможет все изменить…

Главные роли сыграли Педро Паскаль и британская актриса Белла Рэмс. Паскаль, кстати, за каждую серию получал около 600 тыс. долларов, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых актеров, снимающихся в сериалах.

Педро Паскаль: кто он – Мандалорец, Максвелл Лорд, Оберин Мартел и другие звездные роли

Хосе Педро Балмаседа Паскаль известен прежде всего своими ролями принца Оберина Мартела в 4-м сезоне "Игры престолов", Хавьера Пеньи в сериале "Нарко" и космического охотника за головами Мандалорца (в сериале — Дин Джарин) во вселенной "Звездных войн". Однако это далеко не все его картины.

На экранах он начал появляться еще в конце 90-х. Его дебют на телевидении, например, состоялся в 1999 году из сериалов "Добро против зла", "Даунтаун" и "Факультет". А уже в следующем году актера пригласили на проект "Баффи — истребительница вампиров". Там Педро сыграл только в одном эпизоде, но это было хорошее начало.

Паскаль в сериале "Баффи – истребительница вампиров"

Дальше в его карьере было много эпизодических ролей. Он снимался, в частности, в таких сериалах: "Прикосновение ангела" (2000), "Полиция Нью-Йорка" и "Земля против паука" (2001), "Закон и порядок: Уголовное намерение" и "Без следа" (2006 и дальше), "Хорошая жена" (2009), "Ангелы Чарли" (2011) и других. Однако настоящий успех пришел к нему в 2014-м: тогда зрители смогли насладиться им в роли Оберина Мателла в "Игре Престолов". После этого предложений у Педро стало значительно больше. Кроме того, актер за время съемок в семи сериях мегапопулярного проекта успел подружиться с Линой Гиди, игравшей Серсею Ланистер. Некоторое время им даже приписывали роман, но немного позже актеры эту информацию опровергли.

Паскаль в "Игре престолов"

В том же году его можно встретить, просматривая еще один культовый сериал — "Менталист". Там Паскаль появлялся в семи эпизодах. Прекрасным периодом для актера оказались также 2015-2017 годы: он играл главную роль в сериале "Нарко" (персонаж Хавьер Пенья).

Лучшие роли актера

Позже были и другие заметные картины:

2017 — "Kingsman: Золотое кольцо"

2020 — "Чудо-женщина 1984"

2019-2022 — "Мандалорец"

И наконец-то 2023 год — "Последние из нас"

Напомним также, что на 1 марта этого года предварительно планировалась премьера 3-го сезона "Мандалорца".

Другие факты из жизни актера

Поначалу Паскаль использовал для съемок имена Педро Бальмаседа и Александр Паскаль.

В 2015 году он вместе с Гайди Клум снялся в клипе популярной певицы Сиа "Fire Meet Gasoline".

На сегодня ему 47 лет. Официально холост, детей нет. Состоит ли в отношениях с кем-то — неизвестно, личную жизнь Педро не афиширует.

Паскаль — двукратный лауреат вебпремии "Gold Derby" (2014 и 2019) и премии "CinEuphoria" (2020) — за роль в сериале "Игра престолов".

