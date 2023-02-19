Куда исчезли звезды сериала "Касл": как выглядят сейчас детектив Кейт и Рик Касл (фото)

В свое время все были уверены, что эта парочка вместе

Известный американский телесериал "Касл", вышедший на экраны в 2009 году, чем-то похож на другой детективный телепроект — "Менталист", увидевший свет годом ранее. Однако есть у них и принципиальная разница: в первом главный герой – писатель, влюбившийся в красавицу-детектива, а во втором центральный персонаж – бывший медиум-шарлатан.

Сериал "Касл" транслировали в течение 7 лет, и за это время появилось 8 сезонов. Девятый, хоть и планировался, но так и не увидел мир. Шоу рассказывает об известном авторе детективов, писателе Ричарде Касле (его сыграл Нейтан Филлион) и детективе Кейт Беккет (роль исполнила Стана Катич ), которые расследуют всяческие преступления и со временем влюбляются друг в друга. Поскольку актеры очень хорошо ладили между собой на съемочной площадке, им стали приписывать роман и в реальной жизни. Правда ли это, как за много лет изменились главные герои сериала, чем они занимаются, где еще снимались и как выглядят сейчас, решил рассказать и показать "Телеграф".

Если присмотреться, Стана целует Нейтана Филлиона совсем не в губы

Нейтан Филлион — сыграл Рика Касла

Нейтан Филлион – американский актер канадского происхождения. Вскоре ему исполнится 52 года. Стал популярным благодаря участию в сериалах "Баффи — победительница вампиров" (сыграл Калеба, герой второго плана), "Светлячок" (за эту роль получил награду в категории "Лицо будущего поколения" от Академии фантастики, фэнтези и фильмов ужасов) и "Касл".

Актер в сериале и сейчас

Засветился также в фильме "Спасти рядового Райана" (1998) в роли Джеймса Фредерика Райана. Эта лента была удостоена 5 премий "Оскар": за лучшую режиссуру, работу оператора, звук, монтаж и монтаж звука. В 2006 году Филлион снялся в главной роли ужастика "Слизняк" и за свою роль шерифа Билла Парди был номинирован на награду журнала Fangoria в категории "Чувак, с которым лучше не шутить". В следующем году Филлион снялся в романтической комедии "Официантка" и сыграл главную роль в фильме ужасов "Белый шум 2: Сияние".

Кроме того, Филлион также известен как актер озвучки. Он участвовал в озвучивании "Гравити Фолс", "Университет монстров", "Год и Морти", "Тачки-3", а еще — игр "Halo 3", "Destiny" и "Halo 5: Guardians". Поскольку актер – настоящий фанат комиксов и видеоигр, для него было комплиментом, когда ему предложили эти проекты.

После окончания съемок "Светлячка", актриса Джуэл Стейт прозвала его Капитаном Тесные Штаны. Это прозвище так и осталось за актером. А еще в Голливуде его часто называли "Убийца сериалов", ведь он снимался во многих картинах, которые закрывали чуть ли не в начале сезона.

Имел много романов с разными актрисами (преимущественно не очень известными), однако как только дело доходило до помолвки, отношения разваливались. Последний известный публике роман был с Кристой Аллен (бывшая Джорджа Клуни) – этот союз распался летом 2020-го. Детей у актера нет, хоть он их и любит. Как и животных.

Фильмография:

2000 — Дракула 2000

2005 — Миссия Серенити

2006 — Утерянные (1 эпизод)

2007-2008 — Отчаянные домохозяйки (12 эпизодов)

2012 — Много шума из ничего

2013 — Перси Джексон: Море чудовищ

2018 — Номис

2018-2021 — Новобранец

2021 — Отряд самоубийц 2

Стана Катич – сыграла Кейт Беккет

Стана Катич в сериале и сейчас

Стана Катич – канадо-американская актриса кино и телевидения. Имеет сербские и хорватские корни. Ей сейчас 44 года. Снимается в основном в телевизионных сериалах, однако иногда появляется и в фильмах. Например, играла в лентах "Квант милосердия", "Мститель" и других менее известных. Свою популярность приобрела благодаря роли детектива Кейт Беккет в сериале "Касл" и агента Эмили Бирн в сериале "Амнезия" (2017-2020). Во время кастинга на роль детектива Беккет молодая актриса обошла более сотни конкурентов и забрала эту роль.

Кейт Беккет в сериале "Касл"

В 2015 году Катич вышла замуж за бизнес-консультанта Криса Бркльяца. Их свадьба состоялась в тихом уединенном монастыре в Хорватии, а среди приглашенных были только близкие и родные молодожены. Детей у пары пока нет.

В свободное время актриса занимается благотворительностью и путешествует. Катич владеет пятью языками: английским, сербским, словенским, французским и итальянским. Кроме того, Стана мастерски владеет боевым ножом, стреляет и фехтует, а еще — обожает подводное плавание и верховую езду.

Так выглядела Катич в разных проектах

У актрисы прекрасная фигура и она не стесняется ее демонстрировать

Фильмография:

2004 — Шпионка

2004 — Щит

2005 — Ищейка

2005 — Скорая помощь

2006 — 24 часа

2007 — Праздник любви

2007 — CSI: Место преступления Майами

2007 — Подразделение

2008 — Библиотекарь: Проклятие Иудейского потира

2011 — Двойной агент

2013 — Супермен: Непобедимый

2018 — Кадавр

2021 — Общество справедливости: Вторая мировая война (анимационный фильм)

Почему сериал "Касл" закрылся в 2016 году

Сначала причиной этого называли то, что сериал покинули сразу две актрисы: главная героиня Кейт (Стана Катич) и ее подруга — судмедэксперт Лэнни (ее сыграла Тамала Джонс). Однако впоследствии выяснилось, что все не так.

Авторы сняли 8 сезонов и запланировали выход 9-го: с частью актеров даже были подписаны новые контракты. Однако Катич в этот "белый список" не вошла — ее и до этого пытались осторожно вытеснить со сценария, а теперь все стало на свои места. Впоследствии стало известно, что актриса за время съемок "Касла" превратилась в настоящую "деву" — так называют звезд, которые наглеют и начинают раздражать всех вокруг своими выходками. Но это к закрытию сериала, как уверяли сами создатели, никакого отношения не имело.

Скорее всего, сериал решили не продолжать, поскольку с каждым сезоном рейтинги становились все меньшими. Аудитории понравился первый сезон, а вот продолжение уже не вызывало такого увлечения и с каждым новым эпизодом это становилось все заметнее.

Раньше мы рассказывали, как изменились за 9 лет сладкая парочка из "Дивергента" — Беатрис и Фор. Обоих актеров до сих пор можно встретить на телеэкранах, однако они уже не так популярны, как раньше.