Куди зникли зірки серіалу "Касл": як виглядають зараз детектив Кейт та Рік Касл (фото)
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Свого часу усі були впевнені, що ця парочка — разом
Відомий американський телесеріал "Касл", який вийшов на екрани у 2009 році, чимось схожий на інший детективний телепроєкт — "Менталіст", що побачив світ роком раніше. Однак є у них і принципова різниця: у першому головний герой — письменник, який закохався у красуню-детектива, а в другому центральний персонаж — колишній медіум-шарлатан.
Серіал "Касл" транслювали протягом 7 років і за цей час з’явилося 8 сезонів. Дев’ятий, хоч і планувався, але так і не побачив світ. Шоу розповідає про відомого автора детективів, письменника Річарда Касла (його зіграв Нейтан Філліон) і детектива Кейт Беккет (роль виконала Стана Катич), які розслідують усілякі злочини і з часом закохуються один в одного. Оскільки актори дуже добре лагодили між собою на знімальному майданчику, їм стали приписувати роман і в реальному житті. Чи правда це, як змінилися за багато років головні герої серіалу, чим вони займаються, де ще знімалися та як виглядають зараз, вирішив розказати та показати "Телеграф".
Натан Філліон — зіграв Ріка Касла
Натан Філліон — американський актор канадського походження. Невдовзі йому виповниться 52 роки. Став популярним завдяки участі у серіалах "Баффі — переможниця вампірів" (зіграв Калеба, другорядний герой), "Світлячок" (за цю роль отримав нагороду в категорії "Обличчя майбутнього покоління" від Академії фантастики, фентезі та фільмів жахів) та "Касл".
Засвітився також у фільмі "Врятувати рядового Райана" (1998) у ролі Джеймса Фредеріка Райана. Ця стрічка була удостоєна 5 премій "Оскар": за найкращу режисуру, роботу оператора, звук, монтаж і монтаж звуку. У 2006 році Філліон знявся у головній ролі фільму жахів "Слизняк" і за свою роль шерифа Білла Парді був номінований на нагороду журналу Fangoria в категорії "Чувак, з яким краще не жартувати". У наступному році Філліон знявся в романтичній комедії "Офіціантка" та зіграв головну роль у фільмі жахів "Білий шум 2: Сяйво".
Коім того, Філліон також відомий як актор озвучки. Він брав участь в озвучуванні "Гравіті Фолс", "Університет монстрів", "Рік і Морті", "Тачки-3", а ще — ігор "Halo 3", "Destiny" і "Halo 5: Guardians". Оскільки актор — справжній фанат коміксів і відеоігор, для нього було компліментом, коли йому запропонували останні проєкти.
Після закінчення зйомок "Світлячка", актриса Джуел Стейт прозвала його Капітаном Тісні Штани. Це прізвисько так і залишилося за актором. А ще у Голлівуді на нього часто казали "Вбивця серіалів", адже він знімався у багатьох картинах, які закривали мало не на початку сезону.
Мав багато романів з різними акторками (переважно — не дуже відомими), однак щойно справа доходила до заручин, стосунки розвалювалися. Останній відомий публіці роман був із Крістою Аллен (колишня Джорджа Клуні) — цей союз розпався влітку 2020-го. Дітей в актора немає, хоч він їх і любить. Як і тварин.
Фільмографія:
- 2000 — Дракула 2000
- 2005 — Місія Сереніті
- 2006 — Загублені (1 епізод)
- 2007-2008 — Відчайдушні домогосподарки (12 епізодів)
- 2012 — Багато галасу з нічого
- 2013 — Персі Джексон: Море чудовиськ
- 2018 — Номіс
- 2018-2021 — Новобранець
- 2021 — Загін самогубців 2
Стана Катич — зіграла Кейт Беккет
Стана Катич — канадо-американська акторка кіно і телебачення. Має сербське та хорватське коріння. Їй на сьогодні 44 роки. Знімається здебільшого у телевізійних серіалах, однак часом з’являється і у фільмах. Наприклад, грала у стрічках "Квант милосердя", "Месник" та інших, менш відомих. Свою популярність здобула завдяки ролі детектива Кейт Беккет у серіалі "Касл" та агента Емілі Бірн у серіалі "Амнезія" (2017-2020). Під час кастингу на роль детектива Беккет молода акторка обійшла понад сотню конкурентом і таки забрала цю роль.
У 2015 році Катич вийшла заміж за бізнес-консультанта Кріса Бркльяца. Їхнє весілля відбулося в тихому відокремленому монастирі у Хорватії, а серед запрошених були тільки близькі та рідні молодят. Дітей у пари поки немає.
У вільний час актриса займається благодійністю та подорожує. Катич володіє п'ятьма мовами: англійською, сербською, словенською, французькою та італійською. Крім того, Стана майстерно володіє бойовим ножем, стріляє та фехтує, а ще — обожнює підводне плавання і верхову їзду.
Фільмографія:
- 2004 — Шпигунка
- 2004 — Щит
- 2005 — Шукачка
- 2005 — Швидка допомога
- 2006 — 24
- 2007 — Свято кохання
- 2007 — C.S.I.: Місце злочину Маямі
- 2007 — Підрозділ
- 2008 — Бібліотекар: Прокляття Юдиного потиру
- 2011 — Двійник
- 2013 — Супермен: Непереможний
- 2018 — Кадавр
- 2021 — Суспільство справедливості: Друга світова війна (анімаційний фільм)
Чому серіал "Касл" закрився у 2016-му
Спершу причиною цього вважали те, що серіал покинули відразу дві актриси: головна героїня Кейт (Стана Катич) та її подруга — судмедексперт Ленні (її зіграла Тамала Джонс). Однак згодом з’ясувалося, що все не так.
Творці зняли 8 сезонів і запланували вихід 9-го: з частиною акторів навіть були підписані нові контракти. Проте Катич до цього "білого списку" не ввійшла — її й до цього намагалися обережно витіснити зі сценарію, а тепер все стало на свої місця. Згодом стало відомо, що акторка за час зйомок "Касла" перетворилася у справжню "діву" — так називають зірок, які пускаються берега і починають дратувати усіх навколо своїми вибриками. Але це до закриття серіалу, як запевняли самі творці, жодного відношення не мало.
Найімовірніше, серіал вирішили не продовжувати, оскільки з кожним сезоном рейтинги ставали все меншими. Аудиторії сподобався перший сезон, а от продовження вже не викликало такого захвату і з кожним новим епізодом це ставало все помітніше.
Раніше ми розповідали, як змінилися за 9 років солодка парочка із "Дивергента" — Беатріс і Фор. Обох акторів і досі можна зустріти на телеекранах, однак вони вже не такі популярні, як раніше.