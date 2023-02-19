Куди зникли зірки серіалу "Касл": як виглядають зараз детектив Кейт та Рік Касл (фото)

Свого часу усі були впевнені, що ця парочка — разом

Відомий американський телесеріал "Касл", який вийшов на екрани у 2009 році, чимось схожий на інший детективний телепроєкт — "Менталіст", що побачив світ роком раніше. Однак є у них і принципова різниця: у першому головний герой — письменник, який закохався у красуню-детектива, а в другому центральний персонаж — колишній медіум-шарлатан.

Серіал "Касл" транслювали протягом 7 років і за цей час з’явилося 8 сезонів. Дев’ятий, хоч і планувався, але так і не побачив світ. Шоу розповідає про відомого автора детективів, письменника Річарда Касла (його зіграв Нейтан Філліон) і детектива Кейт Беккет (роль виконала Стана Катич), які розслідують усілякі злочини і з часом закохуються один в одного. Оскільки актори дуже добре лагодили між собою на знімальному майданчику, їм стали приписувати роман і в реальному житті. Чи правда це, як змінилися за багато років головні герої серіалу, чим вони займаються, де ще знімалися та як виглядають зараз, вирішив розказати та показати "Телеграф".

Якщо придивитися, Стана цілує Нейтана Філліона зовсім не в губи

Натан Філліон — зіграв Ріка Касла

Натан Філліон — американський актор канадського походження. Невдовзі йому виповниться 52 роки. Став популярним завдяки участі у серіалах "Баффі — переможниця вампірів" (зіграв Калеба, другорядний герой), "Світлячок" (за цю роль отримав нагороду в категорії "Обличчя майбутнього покоління" від Академії фантастики, фентезі та фільмів жахів) та "Касл".

Актор у серіалі та зараз

Засвітився також у фільмі "Врятувати рядового Райана" (1998) у ролі Джеймса Фредеріка Райана. Ця стрічка була удостоєна 5 премій "Оскар": за найкращу режисуру, роботу оператора, звук, монтаж і монтаж звуку. У 2006 році Філліон знявся у головній ролі фільму жахів "Слизняк" і за свою роль шерифа Білла Парді був номінований на нагороду журналу Fangoria в категорії "Чувак, з яким краще не жартувати". У наступному році Філліон знявся в романтичній комедії "Офіціантка" та зіграв головну роль у фільмі жахів "Білий шум 2: Сяйво".

Коім того, Філліон також відомий як актор озвучки. Він брав участь в озвучуванні "Гравіті Фолс", "Університет монстрів", "Рік і Морті", "Тачки-3", а ще — ігор "Halo 3", "Destiny" і "Halo 5: Guardians". Оскільки актор — справжній фанат коміксів і відеоігор, для нього було компліментом, коли йому запропонували останні проєкти.

Після закінчення зйомок "Світлячка", актриса Джуел Стейт прозвала його Капітаном Тісні Штани. Це прізвисько так і залишилося за актором. А ще у Голлівуді на нього часто казали "Вбивця серіалів", адже він знімався у багатьох картинах, які закривали мало не на початку сезону.

Мав багато романів з різними акторками (переважно — не дуже відомими), однак щойно справа доходила до заручин, стосунки розвалювалися. Останній відомий публіці роман був із Крістою Аллен (колишня Джорджа Клуні) — цей союз розпався влітку 2020-го. Дітей в актора немає, хоч він їх і любить. Як і тварин.

Фільмографія:

2000 — Дракула 2000

2005 — Місія Сереніті

2006 — Загублені (1 епізод)

2007-2008 — Відчайдушні домогосподарки (12 епізодів)

2012 — Багато галасу з нічого

2013 — Персі Джексон: Море чудовиськ

2018 — Номіс

2018-2021 — Новобранець

2021 — Загін самогубців 2

Стана Катич — зіграла Кейт Беккет

Стана Катич у серіалі та зараз

Стана Катич — канадо-американська акторка кіно і телебачення. Має сербське та хорватське коріння. Їй на сьогодні 44 роки. Знімається здебільшого у телевізійних серіалах, однак часом з’являється і у фільмах. Наприклад, грала у стрічках "Квант милосердя", "Месник" та інших, менш відомих. Свою популярність здобула завдяки ролі детектива Кейт Беккет у серіалі "Касл" та агента Емілі Бірн у серіалі "Амнезія" (2017-2020). Під час кастингу на роль детектива Беккет молода акторка обійшла понад сотню конкурентом і таки забрала цю роль.

Кейт Беккет у серіалі "Касл"

У 2015 році Катич вийшла заміж за бізнес-консультанта Кріса Бркльяца. Їхнє весілля відбулося в тихому відокремленому монастирі у Хорватії, а серед запрошених були тільки близькі та рідні молодят. Дітей у пари поки немає.

У вільний час актриса займається благодійністю та подорожує. Катич володіє п'ятьма мовами: англійською, сербською, словенською, французькою та італійською. Крім того, Стана майстерно володіє бойовим ножем, стріляє та фехтує, а ще — обожнює підводне плавання і верхову їзду.

Так виглядала Катич у різних проєктах

Акторка має чудову фігуру і не соромиться її демонструвати

Фільмографія:

2004 — Шпигунка

2004 — Щит

2005 — Шукачка

2005 — Швидка допомога

2006 — 24

2007 — Свято кохання

2007 — C.S.I.: Місце злочину Маямі

2007 — Підрозділ

2008 — Бібліотекар: Прокляття Юдиного потиру

2011 — Двійник

2013 — Супермен: Непереможний

2018 — Кадавр

2021 — Суспільство справедливості: Друга світова війна (анімаційний фільм)

Чому серіал "Касл" закрився у 2016-му

Спершу причиною цього вважали те, що серіал покинули відразу дві актриси: головна героїня Кейт (Стана Катич) та її подруга — судмедексперт Ленні (її зіграла Тамала Джонс). Однак згодом з’ясувалося, що все не так.

Творці зняли 8 сезонів і запланували вихід 9-го: з частиною акторів навіть були підписані нові контракти. Проте Катич до цього "білого списку" не ввійшла — її й до цього намагалися обережно витіснити зі сценарію, а тепер все стало на свої місця. Згодом стало відомо, що акторка за час зйомок "Касла" перетворилася у справжню "діву" — так називають зірок, які пускаються берега і починають дратувати усіх навколо своїми вибриками. Але це до закриття серіалу, як запевняли самі творці, жодного відношення не мало.

Найімовірніше, серіал вирішили не продовжувати, оскільки з кожним сезоном рейтинги ставали все меншими. Аудиторії сподобався перший сезон, а от продовження вже не викликало такого захвату і з кожним новим епізодом це ставало все помітніше.

Раніше ми розповідали, як змінилися за 9 років солодка парочка із "Дивергента" — Беатріс і Фор. Обох акторів і досі можна зустріти на телеекранах, однак вони вже не такі популярні, як раніше.