Солодка парочка із "Дивергента": як виглядають зараз Беатріс і Фор (фото)

Пара добре запам'яталася мільйонам глядачів

Екранізація трилогії Вероніки Рот "Дивергент" свого часу мала стати наступним блокбастером для молоді — трилогію зняли невдовзі після "Голодних ігор" і були впевнені, що вона так само усім сподобається. Втім, не так сталося, як гадалося — фанати роману-антиутопії сприйняли сагу в штики і з кожною частиною стрічка заробляла у прокаті все менше. На щастя, причиною були не погано підібрані актори, а незрозуміла інтерпретація сценаристів — частину ключових сцен вирізали, через що фільм ледве тримався купи.

Від моменту виходу в світ першої частини фільму минуло 9 років. Головні герої — Беатріс та Фор — за цей час помітно змінилися. Як виглядають зараз актори Шейлін Вудлі й Тео Джеймс, чим вони цікавляться, чи мають чоловіка/дружину, розповідаємо у цьому матеріалі.

Шейлін Вудлі — Беатріс Прайер (Тріс)

Кадр із фільму

Популярній американській акторці зараз 31 рік. У кіноіндустрію вона потрапила ще в 1999-му. Вперше з’явилася на екрані у 8 років, а першою її відомою роботою став телесеріал "Таємне життя американського підлітка" (2008-2013 роки). Вона — володарка багатьох премій та нагород, одна з найуспішніших актрис сьогодення.

Фільмографія Шейлін досить розлога — за її плечима понад три десятки картин. Деякі досить успішні, інші ж — невідомі широким масам. Серед найпопулярніших робіт акторки: "Мене звати Ерл" (2006), "Детектив Раш" (2007), "Нащадки" (2011), "Білий птах у заметілі" (2014), "Винні зірки" (2014) та "Велика маленька брехня" (2017-2019). Цьогоріч за її участі має вийти ще дві картини: "Ферарі" та "Мізантроп.

Як змінювалася акторка: 2009, 2011, 2013 роки

2015, 2016, 2017 роки

Цікаво, що свого часу акторка навідріз відмовилася зніматися у "50 відтінків сірого" (у ролі Анастейши Стіл). Причина проста — на той момент зірка вже була завантажена зйомками у "Дивергенті", тож не могла собі дозволити ще одну велику роль. А до цього вона могла стати Катнісс у "Голодних іграх", але з цим не склалося і роль отримала Дженіфер Лоуренс.

Роль Тріс у фільмі "Дивергент" стала важливим етапом у її житті. І якщо до першої частини питань не виникало — фільм гарно продався у прокаті, актриса всім сподобалася; то з двома іншими все було гірше: за роль у "Дивергент, глава 3: За стіною" Вудлі нагородили "Золотою малиною" за найгіршу жіночу роль. Однак саме завдяки цьому проєкту Шейлін Вудлі отримала міжнародну популярність.

Вудлі — активістка з питань захисту навколишнього середовища і захисниця клімату. Проблемами екології вона зацікавилася ще у старшій школі і з того часу ця тема її "не відпускає". У 2016 році її навіть заарештовували за мирний протест, який вона влаштувала разом з однодумцями. Її звинувачували у порушенні громадського порядку та незаконному проникненні на чужу територію. З першим обвинуваченням вона погодилася і визнала себе винною, в результаті чого їй присудили 1 рік умовного строку.

Такою "підловили" акторку торік навесні папараці

Практично в один і той же проміжок часу акторка може виглядати абсолютно по-різному

Акторка називає себе феміністкою. У 2021 році оголосила про заручини з гравцем американського футболу Аароном Роджерсом. Пізніше вона ж сама вирішила розірвати ці стосунки, але згодом пара знову зійшлася.

У пари є улюблений пес, через якого вони навіть іноді сваряться

Тео Джеймс — Тобіас Ітон (Фор)

38-річний британський актор також був популярним ще задовго до появи у "Дивергенті". Однак цей проєкт вивів його на новий рівень — про красунчика з Англії заговорили всі.

Його дебют на телебаченні відбувся у 2010 році у серіалі "Пристрасна жінка". Також він знявся у 3-ій серії першого сезону "Абатство Даунтон". Того ж року зіграв першу роль у великому кіно — у фільмі Вуді Аллена "Ти зустрінеш таємничого незнайомця". А вже в наступному році Тео отримав головну роль у британському телесеріалі "Бедлам" і роль вампіра Девіда у черговій частині франшизи "Інший світ: Пробудження".

Окрім акторської кар'єри, був учасником музичних гуртів "Makora" та "Shere Khan" — як вокаліст і гітарист. Останній припинив існування наприкінці 2021-го. Відомо, що Тео вміє співати баритоном, грати на фортепіано, гітарі, губній гармошці та саксофоні.

До того, як стати актором, Тео встиг попрацювати барменом, охоронцем і санітарним працівником. А його акторська кар'єра взагалі почалася із волі випадку: він просто прийшов на прослуховування у драматичну школу за компанію зі своєю тодішньою дівчиною, але вийшло так, що його прийняли, а її — ні. Окрім рідного британського акценту, Тео може розмовляти з американським, нью-йоркським американським, шотландським, австралійським і південно-ірландським акцентами.

Для ролі у фільмі "Інший світ: Пробудження" він вивчав паркур, а також тренувався з ножами і хлистами. Загалом добре володіє боксом, а ще він — талановитий кікбоксер. Вміє танцювати балет, чечітку і джаз. Любить дайвінг і підводне плавання на затримці дихання. Його особистий рекорд — 18 м на одному диханні.

Щодо особистого життя, то з 2021 року одружений з ірландською акторкою Рут Кірні. Пара познайомилася у театральній школі ще в 2009-му, але зустрічатися почали лише у 2018 році. У них є дитина.

Дружина Тео Джеймса - Рут Кірні

Актор відкрито заявляє, що не любить селфі, тож фотографуватися з ним фанатам ніколи не дозволяє. Зате залюбки з ними спілкується.

Дещо цікаве про серію фільмів "Дивергент"

Перша частина стрічки "Дивергент", яка вийшла у 2014 році, обійшлася у 85 млн доларів і зібрала у прокаті 263 млн. На тлі успіху "Голодних ігор" це був відносно скромний результат, однак творці вирішили ризикнути і продовжили франшизу. У "Дивергент, глава 2: Інсургент" вклалися трохи більше, але результати були практично такі ж: фільм коштував 110 млн, а заробив 297 млн. Провальною була третя частина: "Дивергент, глава 3: За стіною", яка побачила світ у 2016-му, повністю провалилася, зібравши всього 179 млн доларів при затратах на його зйомки у 110 млн. Четверта частина франшизи — "Аллегіант-2" — була скасована.

Раніше ми показували, як виглядає в житті головний герой нового хіта від HBO "Останні з нас", він же — Мандалорець. Педро Паскаль — справжня зірка, яку ви могли бачити у багатьох фільмах та серіалах ще задовго до цього проєкту.