Крістіан та Анастейша з "П’ятдесят відтінків сірого": як вони виглядають зараз (фото)

Обоє акторів продовжують свою кінокар’єру

Буквально на днях цьому фільму виповнилося 8 років: його прем'єра відбулася напередодні Дня святого Валентина, 12 лютого 2015 року. Ідея випустити еротичну стрічку перед святом усіх закоханих виявилася пречудовою і квитки розліталися, наче гарячі пиріжки. Тільки за перші 10 днів прокату картина "зняла" 410 млн доларів (вдесятеро більше за вкладену у зйомки суму, загальна сума прокату становила 571 млн).

Скромна студентка Анастейша Стіл і темпераментний молодий мільярдер Крістіан Грей нікого не залишили байдужими — більшості вони не сподобалися, а комусь — навпаки, дуже навіть. Проте в кожного з глядачів актори викликали певні емоції і це теж вважається своєрідним успіхом. Зараз "Телеграф" вирішив розповісти, як за ці роки змінилися зірки кіносаги — Дакота Джонсон та Джеймі Дорнан.

Джеймі Дорнан, який зіграв Крістіана Грея

Крістіан у фільмі та Джеймі Дорнан зараз

Зараз актору 40 років. Він одружений і має трьох дітей. До цієї картини ставиться досить неоднозначно: свого часу він відмовлявся грати у другій і третій частинах, а якщо раптом з’явиться четверта, брати участь у ній відмовився категорично. Джеймі — ірландський актор, модель і музикант. Знімався для багатьох відомих брендів таких як Calvin Klein, Dior, Armani. Вважається моделлю класу А, однак він жодного разу не брав участі в живих виступах і показах на подіумі через свій незвичайний стиль ходьби.

Дебютував на великих екранах він у 2011-му, зігравши роль другого плану у серіалі "Якось у казці". Далі була роль серійного вбивці Пола Спектора у серіалі "Крах", за яку він був номінований на премію Британської академії телебачення за найкращу чоловічу роль і виграв Премію Ірландської телевізійної кіноакадемії в галузі кіно і драми як найкращий актор на телебаченні. Але найбільшу славу йому принесла саме трилогія "П’ятдесят відтінків сірого" — це, по суті, була його перша серйозна роль. За неї актор теж отримав нагороду, щоправда, не зовсім ту, про яку мріють зірки — разом із Дакотою Джонсон вони перемогли у номінації "Найгірший акторський дует", а також "Найгірший актор" і "Найгірша актриса" на "Золотій Малині".

Після цього проєкту його можна побачити у таких картинах:

2018 — "Не разом"

2018 — "Приватна війна"

2018 — "Моя вечеря з Ерве"

2018 — "Робін Гуд: Початок"

2018 — мінісеріал "Смерть і солов’ї"

2019 — "Межа часу"

2019 — "Коханці"

2020 — "Дикий гірський чебрець"

2021 — "Белфаст"

2022 — "Турист"

Дакота Джонсон, яка зіграла Анастейшу Стіл

Анастейша і справжня Дакота Джонсон

На сьогодні акторці 33 роки. Вона й далі знімається у кіно. Відомо, що її вітчимом був Антоніо Бандерас і вона має шістьох зведених братів і сестер. Її батьки — актори і попри те, що дівчинка все дитинство провела з ними на знімальних майданчиках, ставати акторкою не збиралася. Водночас, саме завдяки їм, на ТБ вона дебютувала ще у 1999-му, зігравши разом зі зведеною сестрою дочок їхньої реальної матері Мелані Гріффіт у фільмі "Божевільні в Алабамі".

Дакота Джонсон та Антоніо Бандерас

Після навчання акторській майстерності вона підписала контракт з агентством Вільяма Морріса і почала свою справжню кар'єру. У її доробку наразі чимало фільмів, та найзнаменитішою для неї, звісно ж, стала роль Анастейші у "50 відтінків сірого". Загалом 2015 рік видався для актриси дуже вдалим. Окрім еротичного фільму, вона встигла знятися ще у кількох картинах: "Чорна Меса", "Хлоя і Тео", "Великий сплеск" та інші, загалом — 33 теле- та кінопроєкти за рік. Пізніше її можна побачити у таких проєктах:

2016 — "В активному пошуку"

2018 — "Погані часи у "Ель Роялі"

2019 — "Рани"

2019 — "Арахісовий сокіл"

А в 2024-му у світ має вийти супергеройський фільм, заснований на персонажі Marvel Comics Мадам Паутіне — "Мадам Павутина". Головна роль належить Дакоті Джонсон.

Окрім кіно, американська акторка також займається моделінгом. Свого часу знімалася для лінії джинсового одягу Mango.

З жовтня 2017 року акторка у стосунках із музикантом та співаком Крісом Мартіном — фронтменом гурту "Coldplay". Вони разом проживають у Малібу (Каліфорнія, США). Мартін на 12 років старший за свою обраницю.

Цікаві факти про фільм "50 відтінків сірого"

Великий інтерес публіки викликав вибір акторів на ролі головних героїв: багато хто чекав побачити в ролі Крістіана Грея зірку "Сутінок" Роберта Паттінсона. Тим більше, що в одному з інтерв’ю авторка оригінальної трилогії Е.Л. Джеймс говорила, що його образ вона "змалювала" з персонажа саме з нього. Дружина Джеймі вирішила не дивитися усі три фільми, зняті за романами Е.Л. Джеймс. Актор підтримав її рішення, адже вважає, що це не найкращий його проєкт. Щоб максимально вжитися в роль домінанта актор вирішив познайомився зі спільнотою любителів БДСМ поближче: він спеціально відвідував тематичні клуби садистів і любителів бондажу.

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