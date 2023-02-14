Кристиан и Анастейша из "Пятидесяти оттенков серого": как они выглядят сейчас (фото)

Оба актёра продолжают свою кинокарьеру

Буквально на днях этому фильму исполнилось 8 лет: его премьера прошла в канун Дня святого Валентина, 12 февраля 2015 года. Идея выпустить эротическую ленту перед праздником всех влюбленных оказалась прекрасной и билеты разлетались, как горячие пирожки. Только за первые 10 дней проката картина "сняла" 410 млн долларов (в десять раз больше вложенной в съемки суммы, общая сумма проката составила 571 млн).

Скромная студентка Анастейша Стил и темпераментный молодой миллиардер Кристиан Грей никого не оставили равнодушными – большинству они не понравились, а кому-то – наоборот, очень даже. Однако у каждого из зрителей актеры вызывали определенные эмоции, и это тоже считается своеобразным успехом. Сегодня "Телеграф" решил рассказать, как за эти годы изменились звезды киносаги — Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

Джейми Дорнан, сыгравший Кристиана Грея

Кристиан в фильме и Джейми Дорнан сейчас

Сейчас актеру 40 лет. Он женат и имеет троих детей. К этой картине относится достаточно неоднозначно: в свое время он отказывался играть во второй и третьей частях, а если вдруг появится четвёртая, участвовать в ней отказался наотрез. Джейми – ирландский актер, модель и музыкант. Снимался для многих известных брендов, таких как Calvin Klein, Dior, Armani. Считается моделью класса А, однако он ни разу не участвовал в живых выступлениях и показах на подиуме из-за своей необычной походки.

Дебютировал на больших экранах он в 2011-м, сыграв роль второго плана в сериале "Однажды в сказке". Далее последовала роль серийного убийцы Пола Спектора в сериале "Крах", за которую он был номинирован на премию Британской академии телевидения за лучшую мужскую роль и выиграл Премию Ирландской телевизионной киноакадемии в области кино и драмы как лучший актер на телевидении. Но самую большую славу ему принесла именно трилогия "Пятьдесят оттенков серого" — это, по сути, была его первая серьезная роль. За нее актер тоже получил награду, правда, не совсем ту, о которой мечтают звезды — вместе с Дакотой Джонсон они победили в номинации "Худший актерский дуэт", а также "Худший актер" и "Худшая актриса" на "Золотой Малине".

После этого проекта его можно увидеть в следующих картинах:

2018 — "Не вместе"

2018 — "Частная война"

2018 — "Мой ужин из Эрве"

2018 — "Робин Гуд: Начало"

2018 — минисериал "Смерть и соловьи"

2019 — "Граница времени"

2019 — "Любовь на троих"

2020 — "Дикая парочка"

2021 — "Белфаст"

2022 — "Турист"

Дакота Джонсон, сыгравшая Анастейшу Стил

Анастейша и настоящая Дакота Джонсон

На сегодня актрисе 33 года. Она продолжает сниматься в кино. Известно, что ее отчим — Антонио Бандерас и у нее есть шестеро сводных братьев и сестер. Ее родители — актеры и, несмотря на то, что девочка все детство провела с ними на съемочных площадках, становиться актрисой не собиралась. В то же время именно благодаря им на ТВ она дебютировала еще в 1999-м, сыграв вместе со сводной сестрой дочерей их реальной матери Мелани Гриффит в фильме "Безумцы в Алабаме".

Дакота Джонсон и Антонио Бандерас

После учебы актерскому мастерству она подписала контракт с агентством Уильяма Морриса и начала свою настоящую карьеру. В ее наработке уже немало фильмов, но самой знаменитой для нее, конечно же, стала роль Анастейши в "50 оттенках серого". В общей сложности 2015 год выдался для актрисы очень удачным. Кроме эротического фильма, она успела сняться еще в нескольких картинах: "Черная Месса", "Хлоя и Тео", "Большой всплеск" и другие, всего — 33 теле- и кинопроекта всего за год. Позже ее можно увидеть в следующих проектах:

2016 — "В активном поиске"

2018 — "Плохие времена в "Эль Рояле""

2019 — "Раны"

2019 — "Арахисовый сокол"

А в 2024-м в свет должен выйти супергеройский фильм, основанный на персонаже Marvel Comics Мадам Паутине — "Мадам Паутина". Главная роль принадлежит Дакоте Джонсон.

Помимо кино, американская актриса также занимается моделингом. В свое время снималась для линии джинсовой одежды Mango.

С октября 2017 года актриса в отношениях с музыкантом и певцом Крисом Мартином — фронтменом группы "Coldplay". Они вместе проживают в Малибу (Калифорния, США). Мартин на 12 лет старше своей избранницы.

Интересные факты о фильме "50 оттенков серого"

Большой интерес публики вызвал выбор актеров на роли главных героев: многие ожидали увидеть в роли Кристиана Грея звезду саги "Сумерки" Роберта Паттинсона. Тем более что в одном из интервью автор оригинальной трилогии Э.Л. Джеймс говорила, что образ Кристиана она "писала" именно с него. Жена Джейми решила не смотреть все три фильма, снятых по романам Э.Л. Джеймс. Актер поддержал ее решение, поскольку считает, что это не самый лучший его проект. Чтобы максимально вжиться в роль доминанта, актер решил познакомиться с сообществом любителей БДСМ поближе: он специально посещал тематические клубы садистов и любителей бондажа.

Ранее мы рассказывали, как выглядят звезды фильма "Пираты Карибского моря" 20 лет спустя. Так, за разводом Джека Воробья следил весь мир, а Элизабет успела стать мамой двух дочерей.