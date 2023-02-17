Сладкая парочка из "Дивергента": как выглядят сейчас Беатрис и Фор (фото)

Пара хорошо запомнилась миллионам зрителей

Экранизация трилогии Вероники Рот "Дивергент" в свое время должна была стать следующим блокбастером для молодежи — трилогию сняли вскоре после "Голодных игр" и были уверены, что она так же всем понравится. Впрочем, не так случилось, как во сне приснилось — фанаты романа-антиутопии восприняли сагу в штыки и с каждой частью лента зарабатывала в прокате все меньше. К счастью, причиной были не плохо подобранные актеры, а непонятная интерпретация сценария — часть ключевых сцен вырезали, из-за чего фильм едва держался кучи.

С момента выхода в свет первой части фильма исполнилось уже 9 лет. Главные герои – Беатрис и Фор – за это время заметно изменились. Как выглядят сейчас актеры Шейлин Вудли и Тео Джеймс, чем они интересуются, есть ли у них муж/жена, рассказываем в этом материале.

Шейлин Вудли — Беатрис Прайер (Трис)

Кадр из фильма

Популярной американской актрисе сейчас 31 год. В киноиндустрию она попала еще в 1999 году. Впервые появилась на экране в 8 лет, а ее первой известной работой стал телесериал "Тайная жизнь американского подростка" (2008-2013 годы). Она — обладательница многих премий и наград, одна из самых успешных актрис на сегодня.

Фильмография Шейлин довольно раскидистая — за ее плечами более трех десятков картин. Некоторые достаточно успешны, другие же неизвестны широким массам. Среди самых популярных работ актрисы: "Меня зовут Эрл" (2006), "Детектив Раш" (2007), "Потомки" (2011), "Белая птица в метели" (2014), "Виноваты везды" (2014) и "Большая маленькая ложь" (2017-2019). В этом году при ее участии должны выйти еще две картины: "Феррари" и "Мизантроп".

Как менялась актриса: 2009, 2011, 2013 годы

2015, 2016, 2017 годы

Интересно, что в свое время актриса наотрез отказалась сниматься в "50 оттенков серого" (в роли Анастейши Стил). Причина проста — на тот момент звезда уже была загружена съемками в "Дивергенте", так что не могла себе позволить еще одну большую роль. А до этого она могла стать Китнисс в "Голодных играх", но с этим не сложилось и роль получила Дженнифер Лоуренс.

Роль Трис в фильме "Дивергент" стала важным этапом в ее жизни. И если к первой части вопросов не возникало — фильм хорошо продался в прокате, актриса всем понравилась; то с двумя другими все было хуже: за роль в "Дивергент, глава 3: За стеной" Вудли наградили "Золотой малиной" за худшую женскую роль. Однако именно благодаря этому проекту Шейлин Вудли получила международную известность.

Вудли — активистка по защите окружающей среды и защитница климата. Проблемами экологии она заинтересовалась еще в старшей школе и с того времени эта тема ее "не отпускает". В 2016 году ее даже арестовали за мирный протест, который она устроила вместе с единомышленниками. Ее обвиняли в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении на чужую территорию. По первому обвинению она согласилась и признала себя виновной, в результате чего ей присудили 1 год условного срока.

Такой "подловили" актрису весной прошлого года папарацци

Практически в один и тот же промежуток времени актриса может выглядеть совершенно по-разному

Актриса называет себя феминисткой. В 2021 году объявила о помолвке с игроком американского футбола Аароном Роджерсом. Позже она же решила разорвать эти отношения, но впоследствии пара снова сошлась.

У пары есть любимая собака, из-за которой они даже иногда ссорятся.

Тео Джеймс – Тобиас Итон (Фор)

38-летний британский актер также был популярен еще задолго до появления в "Дивергенте". Однако этот проект вывел его на новый уровень — о красавчике из Англии заговорили все.

Его дебют на телевидении состоялся в 2010 году в сериале "Страстная женщина". Также он снялся в 3-й серии первого сезона "Аббатство Даунтон". В том же году сыграл первую роль в большом кино – в фильме Вуди Аллена "Ты встретишь таинственного незнакомца". А уже в следующем году Тео получил главную роль в британском телесериале "Бедлам" и роль вампира Дэвида в очередной части франшизы "Другой мир: Пробуждение".

Кроме актерской карьеры, был участником музыкальных групп "Makora" и "Shere Khan" — как вокалист и гитарист. Последний прекратил существование в конце 2021-го. Известно, что Тео умеет петь баритоном, играть на пианино, гитаре, губной гармошке и саксофоне.

До того как стать актером, Тео успел поработать барменом, охранником и санитарным работником. А его актерская карьера вообще началась по воле случая: он просто пришел на прослушивание в драматическую школу за компанию со своей тогдашней девушкой, но получилось так, что его приняли, а ее — нет. Помимо родного британского акцента Тео может разговаривать с американским, нью-йоркским американским, шотландским, австралийским и южно-ирландским акцентами.

Для роли в фильме "Другой мир: Пробуждение" он изучал паркур, а также тренировался с ножами и хлыстами. В общем же, хорошо владеет боксом, а еще он — талантливый кикбоксер. Умеет танцевать балет, чечетку и джаз. Любит дайвинг и подводное плавание на задержке дыхания. Его личный рекорд – 18 м на одном дыхании.

Тео Джеймс сейчас

Что касается личной жизни, то с 2021 года женат на ирландской актрисе Рут Кирни. Пара познакомилась в театральной школе еще в 2009 году, но встречаться начали только в 2018 году. У них есть ребенок.

Жена Тео Джеймса — Рут Кирни

Актер открыто заявляет, что не любит селфи, поэтому фотографироваться с ним фанатам никогда не разрешает. Зато охотно с ними общается.

Несколько интересно о серии фильмов "Дивергент"

Первая часть ленты "Дивергент", вышедшей в 2014 году, обошлась в 85 млн долларов и собрала в прокате 263 млн. На фоне успеха "Голодных игр" это был относительно скромный результат, однако создатели решили рискнуть и продолжили франшизу. В "Дивергент, глава 2: Инсургент" вложились чуть больше, но результаты были практически такие же: фильм стоил 110 млн, а заработал 297 млн. Провальной была третья часть: "Дивергент, глава 3: За стеной", увидевшая мир в 2016-м — она полностью провалилась, собрав всего 179 млн долларов при затратах на его съемки в 110 млн. Четвертую часть франшизы — "Аллегиант-2" — отменили.

Раньше мы показывали, как выглядит в жизни главный герой нового хита от HBO "Последние из нас", он же – Мандалорец. Педро Паскаль – настоящая звезда, которую вы могли видеть во многих фильмах и сериалах еще задолго до этого проекта.