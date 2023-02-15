Пит из фильма "Голодные игры" изменился до неузнаваемости — какой он теперь (фото)

Актера теперь нечасто можно увидеть на экранах, а свои страницы в соцсетях он "забросил"

"Голодные игры" — один из самых популярных американских фантастических фильмов, снятый в 2012 году на основе одноименного романа Сюзанны Коллинз. В свое время за событиями "будущего" наблюдали миллионы зрителей. Картина оказалась такой же прибыльной, как и эротическая лента "Пятьдесят оттенков серого" и собрала в прокате 686 млн долларов (при затратах в 58 млн).

События разворачиваются на Земле в будущем. По сюжету, на развалинах того, что когда-то было Северной Америкой, образовалось государство Панем, столицей которого стал преуспевающий Капитолий. Ему подчинены дюжина регионов-дистриктов, которые когда-то стремились к независимости и теперь вынуждены платить за это кровью: в наказание за прошлую смуту каждый район ежегодно обязан высылать по одной девушке и парню, которые будут соревноваться в выживании с такими же участниками из других дистриктов. Выигрывает тот, кто останется в живых.

Кадр из фильма "Голодные игры" — голосование

Главных героев – Китнисс и Пита – сыграли Дженнифер Лоуренс и Джошуа Хатчерсон. Последний за 11 лет сильно изменился. Настолько, что на свежих фото узнать в актере того самого Пита уже практически нереально. Как выглядит актер сейчас и как сложилась его судьба после этого популярного проекта, рассказывает "Телеграф".

Джош Хатчерсон – американский актер кино и телевидения. На сегодня ему 30 лет. Роль в серии фильмов "Голодные игры" стала для него одной из самых успешных в карьере — за нее актер получил немало наград в разных номинациях, в частности, таких как "Прорыв года" и "Следующая мегазвезда". Кроме того, гонорар за эту ленту позволил ему почувствовать полную финансовую свободу: он купил дом родителям, оплатил обучение брату в колледже и смог наконец-то позволить себе пожить на широкую ногу.

Сниматься Гатчерсон начал еще в начале 2000-х, появляясь в небольших фильмах и незаметных телевизионных ролях. Впоследствии его все же заметили и стали давать главные роли. Речь идет, например, о фильмах "Маленький Манхэттен", "Затура: космические приключения", комедия "Дурдом на колесах", семейный приключенческий фильм "Чудесные псы", "Путешествие в центр Земли", "История одного вампира" и другие.

Звезда – до роли Пита в "Голодных играх"

А уже в 2012 году поклонники увидели его в роли Пита Мелларка в "Голодных играх". На момент съемок актеру было 20 лет, так что неудивительно, что многие поклонницы сразу влюбились в этого парня. Позже в интервью он признавался, что был не готов к звездной славе, последовавшей за этим проектом: "Это был мир, который отличался от всего, что я когда-либо переживал. Это как обоюдоострый меч. Очевидно, что преимущество в том, что у тебя появляется больше проектов. Но когда я решил стать актером в 8 лет, я не думал о том, чтобы стать известным и узнаваемым. Я просто хотел снимать кино. Эта наивность преследовала меня, пока "Голодные игры" не дали мне пощечину. Это трудно переварить любому, особенно ребенку из Кентукки. Это помогло мне понять, каким актером я хочу быть. Идея делать большие, крупные проекты, которые делают тебя еще более известным, звучит не так аппетитно. Если бы такая возможность появилась снова, я бы подумал об этом больше", — цитирует слова Хатчерсона издание ew.com.

Эти слова актера, по крайней мере, частично объясняют то, что после "Голодных игр" он фактически исчез с телеэкранов. Джош, конечно, не покинул кино, но больших ролей больше не получал (или не хотел брать). После 2015-го его можно увидеть в фильмах "Потерянный рай", "Ржавый", "И проиграли бой", "Горе-творец", "Убить за лайк", "За рекой, в тени деревьев" и телесериале "Человек будущего". Однако ни одна из этих картин и близко не так популярна, как сага "Голодные игры".

Возможно, это также связано с желанием актера попробовать себя в роли режиссера: еще после завершения первой части саги он заговорил, что у него в голове есть "интересные сюжеты и понимание того, как объяснять актерам, что от них требуется". Мечта Гатчерсона сбылась в 2016-м, когда мир увидела короткометражка под названием "Обезьяна".

На одном из недавних фото фанаты едва узнали Джошуа Гатчерсона – звезда заметно изменилась с момента первого появления в самом знаменитом своем проекте. Поклонники отмечают, что его лицо округлилось и потеряло четкие контуры, а небритость не очень придает ему шарм. Кроме того, на фото актер в целом выглядит как-то неухоженно.

На этих фото фанаты едва узнали своего любимого героя

И это довольно странно, ведь он вроде как находится в отношениях: с 2013-го Джошуа встречается с актрисой Клаудией Трейсак — своей партнершей по фильму "Потерянный рай". Однако звезда всячески пытается держать все личное при себе и не ведет соцсетей, поэтому его фото из жизни, как и новые подробности того, что в нем сейчас происходит, — большая редкость.

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