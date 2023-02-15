Піт із фільму "Голодні ігри" змінився до невпізнаваності — який він тепер (фото)

Актор тепер нечасто з'являється на екранах, а свої сторінки у соцмережах він "закинув"

"Голодні ігри" — один із найпопулярніших американських фантастичних фільмів, знятий у 2012 році на основі однойменного роману Сюзанни Коллінз. Свого часу за подіями "майбутнього" спостерігали мільйони глядачів. Картина виявилася такою ж прибутковою, як і еротична стрічка "П’ятдесят відтінків сірого", й зібрала у прокаті 686 млн доларів (при затратах у 58 млн).

Події розгортаються на Землі у майбутньому. За сюжетом, на розвалинах того, що колись було Північною Америкою, утворилася держава Панем, столицею якої став процвітаючий Капітолій. Йому підпорядковані дюжина регіонів-дистриктів, які колись прагнули незалежності і тепер змушені платити за це кров’ю: у покарання за минулу смуту кожен район щороку зобов’язаний висилати по одній дівчині та хлопцю, які змагатимуться у виживанні з такими ж учасниками з інших дистриктів. Виграє той, хто залишиться живим.

Кадр із фільму "Голодні ігри" - голосування

Головних героїв — Катнісс та Піта — зіграли Дженніфер Лоуренс і Джошуа Гатчерсон. Останній за 11 років дуже змінився. Настільки, що на свіжих фото впізнати в акторові того самого Піта вже практично нереально. Як виглядає актор зараз і як склалася його доля після цього популярного проєкту, розповідає "Телеграф".

Джошуа Гатчерсон — американський актор кіно і телебачення. На сьогодні йому 30 років. Роль у серії фільмів "Голодні ігри" стала для нього однією з найуспішніших у кар’єрі — за неї актор отримав чимало нагород у різних номінаціях, зокрема таких як "Прорив року" та "Наступна мегазірка". Крім того, гонорар за цю стрічку дозволив йому відчути повну фінансову свободу: він купив будинок батькам, оплатив братові навчання у коледжі й міг нарешті дозволити собі пожити на широку ногу.

Зніматися Гатчерсон почав ще на початку 2000-х, з'являючись спершу у невеликих фільмах і непомітних телевізійних ролях. Згодом його все ж помітили й почали давати головні ролі. Йдеться, наприклад, про фільми "Маленький Манхеттен", "Затура: космічні пригоди", комедія "Дурдом на колесах", сімейний пригодницький фільм "Пожежний пес", "Подорож до центру Землі", "Історія одного вампіра" та інші.

Зірка - до ролі Піта в "Голодних іграх"

А вже у 2012 році шанувальники побачили його у ролі Піта Мелларка в "Голодних іграх". На момент зйомок актору було 20 років, тож не дивно, що багато шанувальниць відразу закохалися у цього хлопця. Пізніше в інтерв’ю він зізнавався, що був не готовий до зіркової слави, яка послідувала за цим проєктом: "Це був світ, відмінний від усього, що я коли-небудь переживав. Це як двосічний меч. Очевидно, що перевага в тому, що у тебе з'являється більше проєктів. Але коли я вирішив стати актором у 8 років, я не думав про те, щоб стати відомим і впізнаваним. Я просто хотів знімати кіно. Ця наївність переслідувала мене, поки "Голодні ігри" не дали мені ляпаса. Це важко переварити будь-кому, особливо дитині з Кентуккі. Це допомогло мені зрозуміти, яким актором я хочу бути. Ідея робити великі, великі проєкти, які роблять тебе ще більш відомим, звучить не так апетитно. Якби така можливість з'явилася знову, я б подумав про це більше", — цитує слова Гатчерсона видання ew.com.

Ці слова актора принаймні частково пояснюють те, що після "Голодних ігор" він фактично зник з телеекранів. Джош, звісно, не покинув кіно, але великих ролей більше не отримував (або ж не хотів брати). Після 2015-го його можна побачити у фільмах "Втрачений рай", "Іржавий", "І програли бій", "Горе-творець", "Вбити за лайк", "За річкою, в тіні дерев" й телесеріалі "Людина майбутнього". Проте жодна з цих картин і близько не така популярна, як сага "Голодні ігри".

Можливо, це також пов’язано з бажанням актора спробувати себе у ролі режисера: ще по завершенню першої частини саги він заговорив, що має в голові "цікаві сюжети та розуміння того, як пояснювати акторам, що від них вимагається". Мрія Гатчерсона здійснилася у 2016-му, коли світ побачила короткометражка під назвою "Мавпа".

На одному з нещодавніх фото фанати заледве впізнали Джошуа Гатчерсона — зірка помітно змінився з моменту першої появи у найзнаменитішому своєму проєкті. Шанувальники зауважують, що його обличчя округлилося і втратило чіткі контури, а неголеність не дуже додає йому шарму. Крім того, на фото актор загалом виглядає якось недоглянуто.

На цих фото фанати заледве впізнали свого улюбленого героя

І це досить дивно, адже він начебто перебуває у стосунках: з 2013-го Джошуа зустрічається з актрисою Клаудією Трейсак — своєю партнеркою по фільму "Утрачений рай". Проте зірка всіляко намагається тримати все особисте при собі і не веде соцмереж, тому його фото з життя, як і нові подробиці щодо того, що в ньому зараз відбувається — велика рідкість.

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