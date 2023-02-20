Звезде "Мисс Конгениальность" скоро на пенсию: как изменилась Сандра Буллок и другие актеры комедии спустя 23 года (фото)

Комедия "Мисс Конгениальность" стала весьма кассовой в те годы, а карьера Буллок после фильма молниеносно развивалась

Американская комедия-боевик "Мисс Конгениальность" с популярной актрисой Сандрой Буллок в главной роли вышла на экраны в 2000 году. С истории харизматичной сотрудницы ФБР Грейси Харт, которая под прикрытием участвовала в конкурсе красоты, смеются зрители по всему миру вот уже более 20 лет. Конечно, за это время актриса очень изменилась, как и другие герои популярного фильма.

"Телеграф" рассказывает, какими были главные персонажи комедии "Мисс Конгениальность" на экране 23 года назад и как они выглядят сейчас. Буллок лишь нарастила популярность за это время, стала обладательницей "Оскара". Тогда как о других героях фильма слышно мало.

Сандра Буллок блестяще справилась с ролью Грейси Харт, получив за это роль парочку престижных наград и номинаций. Ее замечали и в предыдущих работах, но именно "Мисс Конгениальность" стал новым витком карьеры, раскрыв комедийное амплуа актрисы. После этого фильмография Буллок прилично пополнилась, в том числе такими фильмами, как "Дом у озера", "Любовь с уведомлением", "Дурная слава", "Гравитация". Буллок звезда комедий "Копы в юбках", "Предложение" и прошлогодней "Затерянный город". Правда, в 2022 году она заговорила о желании поставить свой "роман" с кино на паузу: актриса почувствовала выгорание.

В личной жизни у Буллок все не так успешно. Первый брак актрисы не сложился из-за измен мужа. Семилетние отношения с бойфрендом Брайаном Рэндаллом тоже потерпели крах: пара разошлась в прошлом году. Несмотря ни на что актриса остается чудесной мамой двоих приемных детей афроамериканского происхождения.

Сандра Буллок изменилась, но так же прекрасна

Буллок изменилась со времен "Мисс Конгениальности", но также подтянута. Актрису не раз подозревали в пластике, но сама она публично это не комментировала. К слову, если бы Буллок проживала в Украине, то скоро бы ей можно было выходить на пенсию, ведь ныне актрисе 58 лет.

Как изменились другие актеры фильма "Мисс Конгениальность"

Бенджамин Брэтт играл напарника Грэйси Эрика Мэттьюса, между которыми, по классике, вспыхнули чувства. Сейчас актеру 59 лет. Последние годы его не видно в кино. Ранее он неплохо засветился в таких картинах, как "Траффик", "Женщина-кошка" и сериале "Закон и порядок".

Бенджамин Брэтт очень постарел

Забавная роль "Мисс Род-Айленд" Шерил досталась Хизер Бернс, которой сейчас 47 лет. В кино и театре она играла обычно роли второго плана. Лет семь как актрису нигде невидно. Судя по всему, она занимается своей семьей и детьми.

Хизер Бернс больше уделяет времени семье, а не актерской карьере

Семья Хизер Бернс

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сложилась судьба актрисы из популярной комедии "Блондинка в законе". Риз Уизерспун едва не стала заложницей своего легкомысленного образа.