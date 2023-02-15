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Прошло 20 лет: как изменилась звезда "Блондинки в законе" Риз Уизерспун и другие актеры фильма (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Эта роль сделала Уизерспун всемирно известной
Эта роль сделала Уизерспун всемирно известной. Фото mgm.com

Эль Вудс долго боролась с образом типичной блондинки, а ее киношная подруга стала главной мамой Голливуда

Американская комедия "Блондинка в законе" с Риз Уизерспун в главной роли вышла на экраны в 2001 году. Ровно 20 лет назад была презентована вторая часть картины, ставшая не менее популярной. За приключениями Эль Вудс в Гарварде наблюдали по всему миру, а стилю одежды главной героини с обилием розового подражали девушки.

За эти годы Уизерспун повзрослела и путем проб и ошибок доказала, что ее актерского таланта хватит не только на роль типичной блондинки. "Телеграф" рассказывает, как изменилась актриса и другие актеры фильма Люк Уилсон, Дженнифер Кулидж, Дэвис Мэттью "Блондинка в законе" спустя 20 лет.

На первый взгляд легкомысленную, но на самом деле невероятно добрую и настойчивую Эль Вудс играла Риз Уизерспун. Эта картина – прорыв в ее карьере. Однако актриса чуть не стала заложницей одного образа. К счастью, другие работы лишь усилили ее популярность и раскрыли многогранность актерских навыков (в их числе "Переступить черту", "Дикая", "Утреннее шоу", "Большая маленькая ложь", "И повсюду тлеют пожары"). В свои 46 лет дважды была замужем. Второй брак с Джимом Тотом длится уже более десяти лет, пара воспитывает троих детей (двое старших – от первого замужества актрисы).

Риз Уизерспун в фильме Блондинка в законе и сейчас
Актриса стала одной из самых высокооплачиваемых в Голливуде

Роль серьезного адвоката и в будущем супруга Эль Эмметта Ричмонда досталась Люку Уилсону, которому сейчас 51 год. Он продолжает сниматься, но другие его роли не принесли подобного успеха, как "Блондинка в законе". Крутил романы с популярными актрисам Дрю Бэрримор и Гвенет Пэлтроу, но ни на одной не женился. О том, что происходит в его личной жизни сейчас, актер не распространяется.

Люк Уилсон в фильме Блондинка в законе и сейчас
"Блондинка в законе" - самая успешная роль актера

Маникюрщицу и подругу главной героини Пoлет Бонифанте чудесно отобразила на экране Дженнифер Кулидж. На счету 61-летней актрисы много ролей, часто в образах мамы или мачехи ("Американский пирог", "История Золушки", "Белый лотос". Свои отношения Кулидж скрывает от общественности. По данным американских СМИ, она давно вышла замуж за бойфренда и даже стала мамой.

Дженнифер Кулидж в фильме Блондинка в законе и сейчас
Дженнифер Кулидж уже за 60, но ее карьера идет вверх

Бывшего бойфренда Уорнера Хантингтона III, за которым Эль и последовала в Гарвард, играл Мэттью Дэвис. Многим этот актер знаком по телесериалам "Дневники вампира", "Древние" и "Наследие". Счастливо женат с 2018 года на актрисе Кили Кашано. В свои 44 года Дэвис дважды папа.

Мэттью Дэвис в фильме Блондинка в законе и сейчас
Успевает сниматься и воспитывать двух дочерей

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сложилась судьба актеров легендарного фильма "Красотка". С даты премьеры картины прошло уже 30 лет.

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#Актеры #Риз Уизерспун #Блондинка в законе