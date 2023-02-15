Минуло 20 років: як змінилася зірка "Блондинки в законі" Різ Візерспун та інші актори фільму (фото)

Ель Вудс довго боролася із образом типової білявки, а її кіношна подруга стала головною мамою Голівуду

Американська комедія "Блондинка в законі" з Різ Візерспун у головній ролі вийшла на екрани у 2001 році. Рівно 20 років тому було презентовано другу частину картини, що стала не менш популярною. За пригодами Ель Вудс у Гарварді спостерігали по всьому світу, а стиль одягу головної героїні з великою кількістю рожевого наслідували дівчата.

За ці роки Уізерспун подорослішала і шляхом спроб та помилок довела, що її акторського таланту вистачить не лише на роль типової білявки. "Телеграф" розповідає, як змінилася акторка й інші актори фільму Люк Вілсон, Дженніфер Кулідж, Девіс Меттью "Блондинка в законі" через 20 років.

На перший погляд легковажну, але насправді неймовірно добру і наполегливу Ель Вудс грала Різ Візерспун. Ця картина – прорив у її кар’єрі. Проте актриса мало не стала заручницею одного образу. На щастя, інші роботи лише посилили її популярність і розкрили багатогранність акторських навичок (у тому числі "Переступити межу", "Дика", "Ранкове шоу", "Велика маленька брехня", "І всюди тліють пожежі"). У свої 46 років двічі була одружена. Другий шлюб із Джимом Тотом триває вже понад десять років, пара виховує трьох дітей (двоє старших – від першого заміжжя актриси).

Актриса стала однією з найбільш високооплачуваних у Голлівуді

Роль серйозного адвоката і в майбутньому чоловіка Ель Емметта Річмонда дісталася Люку Вілсону, якому зараз 51 рік. Він продовжує зніматися, але інші його ролі не принесли такого успіху, як "Блондинка в законі". Крутив романи з популярними актрисам Дрю Беррімор і Гвенет Пелтроу, але на жодній не одружився. Про те, що відбувається в його особистому житті зараз, актор не розповсюджується.

"Блондинка в законі" — найуспішніша роль актора

Манікюрницю і подругу головної героїні Політ Боніфанте чудово відобразила на екрані Дженніфер Кулідж. На рахунку 61-річної актриси багато ролей, часто в образах мами чи мачухи ("Американський пиріг", "Історія Попелюшки", "Білий лотос"). Свої стосунки Кулідж приховує від громадськості. За даними американських ЗМІ, вона давно одружилася з бойфрендом і навіть стала мамою.

Дженніфер Кулідж вже за 60, але її кар’єра йде вгору

Колишнього бойфренда Уорнера Хантінгтона III, за яким Ель і пішла в Гарвард, грав Меттью Девіс. Багатьом цей актор знайомий з телесеріалів "Щоденники вампіра", "Давні" та "Спадщина". Щасливо одружений із 2018 року на актрисі Кілі Кашано. У свої 44 роки Девіс двічі тато.

Встигає зніматися та виховувати двох дочок

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля акторів легендарного фільму "Красуня". З дати прем’єри картини минуло 30 років.