Рус

Минуло 20 років: як змінилася зірка "Блондинки в законі" Різ Візерспун та інші актори фільму (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ця роль зробила Уізерспун всесвітньо відомою
Ця роль зробила Уізерспун всесвітньо відомою. Фото mgm.com

Ель Вудс довго боролася із образом типової білявки, а її кіношна подруга стала головною мамою Голівуду

Американська комедія "Блондинка в законі" з Різ Візерспун у головній ролі вийшла на екрани у 2001 році. Рівно 20 років тому було презентовано другу частину картини, що стала не менш популярною. За пригодами Ель Вудс у Гарварді спостерігали по всьому світу, а стиль одягу головної героїні з великою кількістю рожевого наслідували дівчата.

За ці роки Уізерспун подорослішала і шляхом спроб та помилок довела, що її акторського таланту вистачить не лише на роль типової білявки. "Телеграф" розповідає, як змінилася акторка й інші актори фільму Люк Вілсон, Дженніфер Кулідж, Девіс Меттью "Блондинка в законі" через 20 років.

На перший погляд легковажну, але насправді неймовірно добру і наполегливу Ель Вудс грала Різ Візерспун. Ця картина – прорив у її кар’єрі. Проте актриса мало не стала заручницею одного образу. На щастя, інші роботи лише посилили її популярність і розкрили багатогранність акторських навичок (у тому числі "Переступити межу", "Дика", "Ранкове шоу", "Велика маленька брехня", "І всюди тліють пожежі"). У свої 46 років двічі була одружена. Другий шлюб із Джимом Тотом триває вже понад десять років, пара виховує трьох дітей (двоє старших – від першого заміжжя актриси).

Різ Уїзерспун у фільмі Блондинка в законі і зараз
Актриса стала однією з найбільш високооплачуваних у Голлівуді

Роль серйозного адвоката і в майбутньому чоловіка Ель Емметта Річмонда дісталася Люку Вілсону, якому зараз 51 рік. Він продовжує зніматися, але інші його ролі не принесли такого успіху, як "Блондинка в законі". Крутив романи з популярними актрисам Дрю Беррімор і Гвенет Пелтроу, але на жодній не одружився. Про те, що відбувається в його особистому житті зараз, актор не розповсюджується.

Люк Вілсон у фільмі Блондинка в законі і зараз
"Блондинка в законі" — найуспішніша роль актора

Манікюрницю і подругу головної героїні Політ Боніфанте чудово відобразила на екрані Дженніфер Кулідж. На рахунку 61-річної актриси багато ролей, часто в образах мами чи мачухи ("Американський пиріг", "Історія Попелюшки", "Білий лотос"). Свої стосунки Кулідж приховує від громадськості. За даними американських ЗМІ, вона давно одружилася з бойфрендом і навіть стала мамою.

Дженніфер Кулідж у фільмі Блондинка в законі і зараз
Дженніфер Кулідж вже за 60, але її кар’єра йде вгору

Колишнього бойфренда Уорнера Хантінгтона III, за яким Ель і пішла в Гарвард, грав Меттью Девіс. Багатьом цей актор знайомий з телесеріалів "Щоденники вампіра", "Давні" та "Спадщина". Щасливо одружений із 2018 року на актрисі Кілі Кашано. У свої 44 роки Девіс двічі тато.

Меттью Девіс у фільмі Блондинка в законі і зараз
Встигає зніматися та виховувати двох дочок

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля акторів легендарного фільму "Красуня". З дати прем’єри картини минуло 30 років.

Теги:
#Актори #Різ Уізерспун #Блондинка в законі