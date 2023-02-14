Что случилось с "русалками" из сериала "H2O: Просто добавь воды": фото актрис тогда и сейчас

Красавицы-актрисы из сериала очень изменились за последние 17 лет

В 2006 году состоялась премьера австралийского сериал "H2O: Просто добавь воды", который был популярен у молодежи в нулевых, как и "Мятежный дух". История превращения главных героинь Эммы, Рикки и Клео в русалок покорила зрителей, а за приключениями девушек на загадочном острове Мако следили через экраны телевизоров по всему миру.

17 лет назад была показана первая из 78 серий трех сезонов проекта. "Телеграф" рассказывает, как выглядели в сериале "H2O: Просто добавь воды" центральные персонажи и что случилось с исполнительницами – актрисами Карибой Хейн, Клэр Холт, Фиби Тонкин – сейчас.

Экстремалку Рикки Чедвик, острую на язык, играла в шоу Кариба Хейн. Пожалуй, это главная роль в ее карьере наряду с участием в телесериале "Большая волна". К слову, на съемках она влюбилась в коллегу по актёрскому цеху Джейми Тимони, но отношения закончились спустя пять лет. После этого девушка предпочитает скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Сейчас актрисе 34 года. Кариба продолжает сниматься в кино и рекламе, а еще занимается моделингом, танцами и фотографией.

Кариба Хейн выглядит сногсшибательно

Роль талантливой в плавании девушки Эммы Гилберт исполнила Клэр Холт, которой сейчас 34 года. Некоторым зрителям она может быть знакома по работам "Дневники вампира", "Первородные" и "Наследие". Дважды была замужем. Во втором браке, в котором счастлива с 2018 года, воспитывает с мужем дочь и сына. Пробовала свои силы в музыке и даже выпустила один клип.

Единственная из "русалок" стала мамой

Клео Сертори с ранимой душой воплотила на экране Фиби Тонкин. Актрису, которой сейчас 33 года, также можно встретить в других сериалах ("Дневники вампира" и "Первородные"). Помимо съемок успевала выступать в театре. Была в непродолжительных отношениях со звездой "Гарри Поттера" Томом Фелтоном (тот самый злодей Малфой). Последние годы встречается с музыкантом Алексом Гринвальдом. Недавно засветилась в эпизоде нашумевшего фильма "Вавилон".

С годами стала еще эффектнее

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