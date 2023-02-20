Зірці "Міс Конгеніальність" скоро на пенсію: як змінилася Сандра Буллок та інші актори комедії через 23 роки (фото)

Комедія "Міс Конгеніальність" стала вельми касовою в ті роки, а кар’єра Буллок після фільму блискавично розвивалася

Американська комедія-бойовик "Міс Конгеніальність" із популярною акторкою Сандрою Буллок у головній ролі вийшла на екрани в 2000 році. З історії харизматичної співробітниці ФБР Грейс Харт, яка під прикриттям брала участь у конкурсі краси, сміються глядачі по всьому світу ось уже понад 20 років. Звісно, за цей час акторка дуже змінилася, як і інші герої популярного фільму.

"Телеграф" розповідає, якими були головні персонажі комедії "Міс Конгеніальність" на екрані 23 роки тому та як вони виглядають зараз. Буллок лише наростила популярність за цей час, стала володаркою "Оскару". Тоді як про інших героїв фільму чути мало.

Сандра Буллок блискуче впоралася з роллю Грейс Харт, отримавши за цю роль парочку престижних нагород і номінацій. Її помічали й у попередніх роботах, але саме "Міс Конгеніальність" став новим витком кар’єри, розкривши комедійне амплуа актриси. Після цього фільмографія Буллок пристойно поповнилася, у тому числі такими фільмами, як "Будинок біля озера", "Кохання з повідомленням", "Дурна слава", "Гравітація". Буллок зірка комедій "Копи у спідницях", "Пропозиція" та торішньої "Загублене місто". Щоправда, в 2022 році вона заговорила про бажання поставити свій "роман" із кіно на паузу: актриса відчула вигоряння.

В особистому житті у Буллок все не так успішно. Перший шлюб актриси не склався через зради чоловіка. Семирічні стосунки з бойфрендом Браяном Рендаллом теж зазнали краху: пара розійшлася минулого року. Попри все акторка залишається чудовою мамою двох прийомних дітей афроамериканського походження.

Сандра Буллок змінилася, але так само прекрасна

Буллок змінилася з часів "Міс Конгеніальності", але така ж підтягнута. Актрису не раз підозрювали у пластиці, але сама вона публічно це не коментувала. До речі, якби Буллок проживала в Україні, то незабаром їй можна було б виходити на пенсію, адже нині актрисі 58 років.

Як змінилися інші актори фільму "Міс Конгеніальність"

Бенджамін Бретт грав напарника Грейсі Еріка Меттьюса, між якими, за класикою, спалахнули почуття. Нині актору 59 років. Останні роки його не видно у кіно. Раніше він непогано засвітився у таких картинах, як "Траффік", "Жінка-кішка" та серіалі "Закон і порядок".

Бенджамін Бретт дуже постарів

Кумедна роль "Міс Род-Айленд" Шеріл дісталася Хізер Бернс, якій зараз 47 років. У кіно та театрі вона грала зазвичай ролі другого плану. Років сім як акторку ніде не видно. Судячи з усього, вона займається своєю сім’єю та дітьми.

Хізер Бернс більше приділяє часу сім’ї, а не акторській кар’єрі

Сім’я Хізер Бернс

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля актриси із популярної комедії "Блондинка в законі". Різ Уізерспун ледь не стала заручницею свого легковажного образу.