"Властелин колец" по-русски: путин подарил лидерам СНГ восемь перстней, а один оставил себе - сеть взорвалась мемами

лукашенко стал единственным, кто надел кольцо сразу

Российский диктатор владимир путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой Содружества. Всего было подарено 8 колец и еще одно глава кремля оставил для себя. В Сети уже начали сравнивать кольца, которые получили главы стран, с девятью Кольцами власти из произведений Джона Рональда Руэла Толкина и самого путина в очередной раз с персонажем из этой вселенной.

Так, по данным российского издания "Медуза", кольца получили

президент Беларуси александр лукашенко;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Киргизии Садыр Жапаров;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На каждом таком изделии золотом была нанесена символика СНГ и надпись "с новым годом 2023". Кроме того, на перстне указано название государства, где проходил саммит, — россия. В материале отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко стал единственным, кто надел кольцо сразу.

Отметим, что сразу после этого в Сети начались бурные обсуждения подарков путина. Многие сравнили 9 колец диктатора с 9 Кольцами власти из произведения "Властелин колец". Например, на официальной странице Службы безопасности Украины появился пост, в котором говорится:

"Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости"

В Сети уже вовсю разлетаются мемы по данному поводу. Вот несколько из них:

Стоит отметить, что в произведении Джона Рональда Руэла Толкина кольца были выкованы Сауроном, чтобы поработить людей. С их помощью он планировал управлять свободными народами. 9 колец он отдал королям людей. Буквально – пометив своих слуг. Кольца могли замедлять старость, давать владельцу желаемое и делать сильнее носителя. Примечательно, что армии Саурона в основном состояли из орков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети высмеяли фото известного олигарха со священниками УПЦ Московского патриархата. У многих пользователей соцсетей оно вызвало ассоциации с романом "Властелин колец".

Также мы сообщали о том, что в сети высмеяли новое путинское объяснение захвата Украины.