"Властелин колец" по-русски: путин подарил лидерам СНГ восемь перстней, а один оставил себе - сеть взорвалась мемами
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лукашенко стал единственным, кто надел кольцо сразу
Российский диктатор владимир путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой Содружества. Всего было подарено 8 колец и еще одно глава кремля оставил для себя. В Сети уже начали сравнивать кольца, которые получили главы стран, с девятью Кольцами власти из произведений Джона Рональда Руэла Толкина и самого путина в очередной раз с персонажем из этой вселенной.
Так, по данным российского издания "Медуза", кольца получили
- президент Беларуси александр лукашенко;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Киргизии Садыр Жапаров;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян.
На каждом таком изделии золотом была нанесена символика СНГ и надпись "с новым годом 2023". Кроме того, на перстне указано название государства, где проходил саммит, — россия. В материале отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко стал единственным, кто надел кольцо сразу.
Отметим, что сразу после этого в Сети начались бурные обсуждения подарков путина. Многие сравнили 9 колец диктатора с 9 Кольцами власти из произведения "Властелин колец". Например, на официальной странице Службы безопасности Украины появился пост, в котором говорится:
"Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости"
В Сети уже вовсю разлетаются мемы по данному поводу. Вот несколько из них:
Стоит отметить, что в произведении Джона Рональда Руэла Толкина кольца были выкованы Сауроном, чтобы поработить людей. С их помощью он планировал управлять свободными народами. 9 колец он отдал королям людей. Буквально – пометив своих слуг. Кольца могли замедлять старость, давать владельцу желаемое и делать сильнее носителя. Примечательно, что армии Саурона в основном состояли из орков.
Напомним, ранее мы писали о том, что в сети высмеяли фото известного олигарха со священниками УПЦ Московского патриархата. У многих пользователей соцсетей оно вызвало ассоциации с романом "Властелин колец".
Также мы сообщали о том, что в сети высмеяли новое путинское объяснение захвата Украины.