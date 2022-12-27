"Володар перснів" по-російські: путін подарував лідерам СНД вісім перснів, а один залишив собі — мережа вибухнула мемами
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лукашенко став єдиним, хто одягнув кільце відразу
Російський диктатор володимир путін подарував учасникам неформального саміту країн СНД персні з символікою Співдружності. Усього було подаровано 8 кілець і ще один глава кремля залишив собі. У Мережі вже почали порівнювати кільця, які отримали глави країн, із дев’ятьма Кільцями влади з творів Джона Рональда Руела Толкіна та самого путіна в черговий раз із персонажем із цього всесвіту.
Так, за даними російського видання "Медуза", кільця отримали
- президент Білорусі олександр лукашенко;
- президент Азербайджану Ільхам Алієв;
- президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
- президент Киргизії Садір Жапаров;
- президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
- президент Туркменії Сердар Бердимухамедов;
- президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв;
- прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
На кожному такому виробі золотом було нанесено символіку СНД та напис "з новим роком 2023". Крім того, на персні вказано назву держави, де проходив саміт, — росія. У матеріалі зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко став єдиним, хто одягнув обручку відразу.
Відзначимо, що відразу після цього в Мережі почалися бурхливі обговорення подарунків путіна. Багато хто порівняв 9 кілець диктатора з 9 Кільцями влади з твору "Володар кілець". Наприклад, на офіційній сторінці Служби безпеки України з’явилася посада, в якій говориться:
"Прочитали, що за поребриком один військовий злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і в нас для нього тільки погані новини"
У Мережі вже розлітаються меми з цього приводу. Ось кілька із них:
Варто зазначити, що у творі Джона Рональда Руела Толкіна кільця були викувані Сауроном, щоб поневолити людей. З їхньою допомогою він планував керувати вільними народами. 9 кілець він віддав королям людей. Буквально – помітивши своїх слуг. Кільця могли уповільнювати старість, давати власнику бажане і робити сильнішим за носія. Примітно, що армії Саурона переважно складалися з орків.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі висміяли фото відомого олігарха зі священиками УПЦ Московського патріархату. У багатьох користувачів соцмереж воно викликало асоціації з романом "Володар кілець".
Також ми повідомляли про те, що у мережі висміяли нове путінське пояснення захоплення України.