"Володар перснів" по-російські: путін подарував лідерам СНД вісім перснів, а один залишив собі — мережа вибухнула мемами

лукашенко став єдиним, хто одягнув кільце відразу

Російський диктатор володимир путін подарував учасникам неформального саміту країн СНД персні з символікою Співдружності. Усього було подаровано 8 кілець і ще один глава кремля залишив собі. У Мережі вже почали порівнювати кільця, які отримали глави країн, із дев’ятьма Кільцями влади з творів Джона Рональда Руела Толкіна та самого путіна в черговий раз із персонажем із цього всесвіту.

Так, за даними російського видання "Медуза", кільця отримали

президент Білорусі олександр лукашенко;

президент Азербайджану Ільхам Алієв;

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

президент Киргизії Садір Жапаров;

президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

президент Туркменії Сердар Бердимухамедов;

президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв;

прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

На кожному такому виробі золотом було нанесено символіку СНД та напис "з новим роком 2023". Крім того, на персні вказано назву держави, де проходив саміт, — росія. У матеріалі зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко став єдиним, хто одягнув обручку відразу.

Відзначимо, що відразу після цього в Мережі почалися бурхливі обговорення подарунків путіна. Багато хто порівняв 9 кілець диктатора з 9 Кільцями влади з твору "Володар кілець". Наприклад, на офіційній сторінці Служби безпеки України з’явилася посада, в якій говориться:

"Прочитали, що за поребриком один військовий злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і в нас для нього тільки погані новини"

У Мережі вже розлітаються меми з цього приводу. Ось кілька із них:

Варто зазначити, що у творі Джона Рональда Руела Толкіна кільця були викувані Сауроном, щоб поневолити людей. З їхньою допомогою він планував керувати вільними народами. 9 кілець він віддав королям людей. Буквально – помітивши своїх слуг. Кільця могли уповільнювати старість, давати власнику бажане і робити сильнішим за носія. Примітно, що армії Саурона переважно складалися з орків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі висміяли фото відомого олігарха зі священиками УПЦ Московського патріархату. У багатьох користувачів соцмереж воно викликало асоціації з романом "Володар кілець".

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