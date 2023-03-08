Куда исчез легендарный Чак Норрис, он же - "Уокер, техасский рейнджер": как выглядит сейчас актер (фото)

Почему живая легенда так рано покинул киноиндустрию и какие ленты с его участием можно пересмотреть, чтобы освежить память

"Уокер, техасский рейнджер" — один из культовых американских телесериалов, который увидел свет еще 30 лет назад, как и комедия "Миссис Даутфайр", ставшая мегауспешной для Робина Уильямса и Салли Филд. А вот боевик, который выходил на экраны в течение 8 лет подряд, подарил билет в счастливую жизнь актеру-легенде Чаку Норрису.

В свое время он был одним из самых узнаваемых звезд голливудских боевиков, с ним даже придумывали шутки. Теперь же о жизни Чака Норриса почти ничего не известно. Куда исчез актер, сколько ему сейчас и почему он покинул успешную актерскую карьеру, решил узнать и рассказать "Телеграф".

Чак Норрис – биография, спорт и жизнь до начала кинокарьеры

Справа – одно из ранних фото Чака Норриса

На сегодня американскому киноактеру и мастеру боевых искусств почти 83 года (его день рождения — 10 марта). Полное имя актера – Карлос Рэй Норрис младший. Он родился в городке Райан, штат Оклахома (США). Отец был автомехаником, страдающим алкоголизмом, а мать преподавала в воскресной школе. Его детские воспоминания – это нужда, отсутствие постоянного места жительства, жизнь в нищете вместе с двумя младшими братьями и матерью, а позже – развод родителей и отчим. Именно последний привил непревзойденному Чаку Норрису любовь к спорту.

Первая работа будущей звезды Голливуда – грузчик. Однако он мечтал стать полицейским и даже записался в военно-воздушные силы сразу после окончания школы. В 19 лет его направили в Южную Корею. Именно там – на военной базе – его стали называть Чаком.

Поскольку служба, по его словам, была чрезвычайно скучной, он решил всерьез заняться спортом: записался в клуб дзюдо, а затем в группу Тансудо. Уже через 3 года Карлос получил черный пояс, а в свои 23 открыл собственную школу каратэ. Еще через год появилась и вторая. Всего за 5 лет ему удалось создать целую сеть школ каратэ (всего их 32), а также получить звание чемпиона мира по каратэ в полутяжелом весе (это звание он сохранял в течение 7 лет). В конце 60-х Чак Норрис даже тренировался вместе с Брюсом Ли. Кроме того, звезда-легенда владеет бразильским джиу-джитсу и имеет первый дан по этому виду боевых искусств, а также 8-й дан (мастер, всего 9 данов) по тхэквондо, 10-й дан по шито-рю каратэ-до и 10-й дан по Тансудо.

Слева – тоже Чак Норрис, просто очень молодой

Кинокарьера и фильмография Чака Норриса

Можно считать, что его карьера в кино началась с фильма с Брюсом Ли – "Путь дракона" в 1972 году. После дебюта актер получил только одно предложение — сняться в гонконгском боевике "Разборки в Сан-Франциско" (1974). Норрису снова досталась роль антагониста, а сам фильм оказался очень неудачным.

Чак Норрис в роли техасского ренджера Корделла Уокера

Пообщавшись с актерами-профессионалами, начинающий Чак Норрис понял, насколько сложная это профессия, поэтому решил набраться опыта у профессионалов. Он пошел на актерские занятия и был самым старшим из учеников в классе (на тот момент ему 34 года). Впрочем, это помогло — Карлос овладел собой, стал более раскованным перед камерами и научился правильной дикции. Сразу после курсов он вернулся на съемочную площадку и снялся в боевике "Правонарушитель", а уже вскоре стал звездой фильмов Canon Pictures. В начале 90-х годов эта фирма обанкротилась, но Чак продолжал сниматься.

В 1993 году он получил предложение сыграть техасского рейнджера Уокера. Конечно же, актер согласился и не прогадал — именно по этому телесериалу его начали узнавать во всем мире. Он — настоящая звезда мемов типа: "Чак Норрис никогда не спит. Он выжидает", "Под бородой Чака Норриса нет подбородка, там еще один кулак", "Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды" и т.д.

Среди других его работ:

1991 — Агент (The Hitman)

1996 — Лесной воин

2000 — Человек президента

2003 — Обитель дьявола

2005 — Тени прошлого

2012 — Неудержимые 2

2020 — Гавайи 5.0

Чак издает свой журнал и написал 7 книг. В свое время он был сценаристом и выпустил несколько документальных фильмов. С 2011 по 2020 активно снимался в рекламе на совершенно разную тематику.

Личная жизнь Чака Норриса

В 18 лет женился на своей однокласснице — Диане Холечек. Пара пробыла вместе 31 год, а затем последовал развод. У них есть двое общих детей. Третий ребенок Чака Норриса появился во время его официального брака с Дианой, но не от нее.

Через 9 лет после разрыва отношений актер женился на бывшей модели Джине О’Келли, которая на 23 года младше его. В 2001-м у пары родились близнецы.

Куда исчез Чак Норри и как он сейчас выглядит

Фото Чака Норриса за 2022 год

Так сменился актер за последние 30 лет

Около 10 лет назад его жена серьезно заболела. После серии МРТ, которые ей сделали, чтобы подлечить ревматоидный артрит, она похудела на 7 кг всего за неделю. Ее пришлось немедленно помещать в больницу в Неваде (США), а актер был вынужден покинуть Голливуд, чтобы быть поближе к любимой и ухаживать за ней.

Звезда вместе со своей женой

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