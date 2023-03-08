Куда исчез легендарный Чак Норрис, он же - "Уокер, техасский рейнджер": как выглядит сейчас актер (фото)
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Почему живая легенда так рано покинул киноиндустрию и какие ленты с его участием можно пересмотреть, чтобы освежить память
"Уокер, техасский рейнджер" — один из культовых американских телесериалов, который увидел свет еще 30 лет назад, как и комедия "Миссис Даутфайр", ставшая мегауспешной для Робина Уильямса и Салли Филд. А вот боевик, который выходил на экраны в течение 8 лет подряд, подарил билет в счастливую жизнь актеру-легенде Чаку Норрису.
В свое время он был одним из самых узнаваемых звезд голливудских боевиков, с ним даже придумывали шутки. Теперь же о жизни Чака Норриса почти ничего не известно. Куда исчез актер, сколько ему сейчас и почему он покинул успешную актерскую карьеру, решил узнать и рассказать "Телеграф".
Чак Норрис – биография, спорт и жизнь до начала кинокарьеры
На сегодня американскому киноактеру и мастеру боевых искусств почти 83 года (его день рождения — 10 марта). Полное имя актера – Карлос Рэй Норрис младший. Он родился в городке Райан, штат Оклахома (США). Отец был автомехаником, страдающим алкоголизмом, а мать преподавала в воскресной школе. Его детские воспоминания – это нужда, отсутствие постоянного места жительства, жизнь в нищете вместе с двумя младшими братьями и матерью, а позже – развод родителей и отчим. Именно последний привил непревзойденному Чаку Норрису любовь к спорту.
Первая работа будущей звезды Голливуда – грузчик. Однако он мечтал стать полицейским и даже записался в военно-воздушные силы сразу после окончания школы. В 19 лет его направили в Южную Корею. Именно там – на военной базе – его стали называть Чаком.
Поскольку служба, по его словам, была чрезвычайно скучной, он решил всерьез заняться спортом: записался в клуб дзюдо, а затем в группу Тансудо. Уже через 3 года Карлос получил черный пояс, а в свои 23 открыл собственную школу каратэ. Еще через год появилась и вторая. Всего за 5 лет ему удалось создать целую сеть школ каратэ (всего их 32), а также получить звание чемпиона мира по каратэ в полутяжелом весе (это звание он сохранял в течение 7 лет). В конце 60-х Чак Норрис даже тренировался вместе с Брюсом Ли. Кроме того, звезда-легенда владеет бразильским джиу-джитсу и имеет первый дан по этому виду боевых искусств, а также 8-й дан (мастер, всего 9 данов) по тхэквондо, 10-й дан по шито-рю каратэ-до и 10-й дан по Тансудо.
Кинокарьера и фильмография Чака Норриса
Можно считать, что его карьера в кино началась с фильма с Брюсом Ли – "Путь дракона" в 1972 году. После дебюта актер получил только одно предложение — сняться в гонконгском боевике "Разборки в Сан-Франциско" (1974). Норрису снова досталась роль антагониста, а сам фильм оказался очень неудачным.
Пообщавшись с актерами-профессионалами, начинающий Чак Норрис понял, насколько сложная это профессия, поэтому решил набраться опыта у профессионалов. Он пошел на актерские занятия и был самым старшим из учеников в классе (на тот момент ему 34 года). Впрочем, это помогло — Карлос овладел собой, стал более раскованным перед камерами и научился правильной дикции. Сразу после курсов он вернулся на съемочную площадку и снялся в боевике "Правонарушитель", а уже вскоре стал звездой фильмов Canon Pictures. В начале 90-х годов эта фирма обанкротилась, но Чак продолжал сниматься.
В 1993 году он получил предложение сыграть техасского рейнджера Уокера. Конечно же, актер согласился и не прогадал — именно по этому телесериалу его начали узнавать во всем мире. Он — настоящая звезда мемов типа: "Чак Норрис никогда не спит. Он выжидает", "Под бородой Чака Норриса нет подбородка, там еще один кулак", "Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды" и т.д.
Среди других его работ:
- 1991 — Агент (The Hitman)
- 1996 — Лесной воин
- 2000 — Человек президента
- 2003 — Обитель дьявола
- 2005 — Тени прошлого
- 2012 — Неудержимые 2
- 2020 — Гавайи 5.0
Чак издает свой журнал и написал 7 книг. В свое время он был сценаристом и выпустил несколько документальных фильмов. С 2011 по 2020 активно снимался в рекламе на совершенно разную тематику.
Личная жизнь Чака Норриса
В 18 лет женился на своей однокласснице — Диане Холечек. Пара пробыла вместе 31 год, а затем последовал развод. У них есть двое общих детей. Третий ребенок Чака Норриса появился во время его официального брака с Дианой, но не от нее.
Через 9 лет после разрыва отношений актер женился на бывшей модели Джине О’Келли, которая на 23 года младше его. В 2001-м у пары родились близнецы.
Куда исчез Чак Норри и как он сейчас выглядит
Около 10 лет назад его жена серьезно заболела. После серии МРТ, которые ей сделали, чтобы подлечить ревматоидный артрит, она похудела на 7 кг всего за неделю. Ее пришлось немедленно помещать в больницу в Неваде (США), а актер был вынужден покинуть Голливуд, чтобы быть поближе к любимой и ухаживать за ней.
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