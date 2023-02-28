"Фантастическая четверка" уже не та: как изменились любимые супергерои почти за 20 лет (фото)

Не всем удалось добиться новых актерских высот

Супергеройский боевик "Фантастическая четверка" вышел на экраны в 2005 году, как и вторая часть знаменитого комедийного боевика "Мисс Конгениальность" с непревзойденной Сандрой Буллок в главной роли. Фильм был снят на основе одноименного комикса и собрал в прокате более 330 млн долларов.

В центре сюжета — четыре человека, получившие сверхъестественные способности и ставшие настоящими супергероями. Роль мистера Фантастика досталась валлийскому актеру Йоанну Гриффитту, женщину-невидимку сыграла Джессика Альба, Существом был Майкл Чиклис, а Человек-факел – теперь всем известный Крис Эванс (он же – Капитан Америка). "Телеграф" решил рассказать и показать, как за почти 20 лет изменились актеры и где еще их можно увидеть.

Йоан Гриффитт — Рид Ричардс или Мистер Фантастика

Йоан Гриффитт в фильме и сейчас

Сейчас ему 49 лет. На экранах актер стал появляться с 13 лет. Участвовал в съемках легендарного "Титаника" — сыграл пятого помощника на корабле Гарольда Лоу. А в 25 лет начал играть морского офицера Горацио Хорнблауэра в целой серии одноименных фильмов по романам С.С. Форестер. Съемки продолжались вплоть до 2003-го. Эта роль остается наиболее знаковой в карьере актера.

После этих фильмов он стал довольно популярен, поэтому его начали приглашать в разные проекты: в 2005 и 2007 годах он играл супергероя из команды Фантастическая четверка — Мистера Фантастика в фильмах "Фантастическая Четверка" и "Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера". В его карьере есть еще несколько стоящих проектов, но ничего особенно примечательного:

2005 — Лига справедливости: Неограниченно

2010 — Бэтмен: Отважный и смелый

2011-2012 — телесериал "Двойник"

2013 — сериал "Касл"

2020 — Агент Ева

Также Гриффитт "подарил" голос Некроманту по компьютерной игре "Diablo III", а еще принимал участие в озвучке мультсериалов "Гриффины" и "Американский папа".

Джессика Альба — Сью Шторм или Женщина-невидимка (Призрачная Леди)

Джессика Альба в фильме и сейчас

Известная американская актриса, успешная предпринимательница и меценатка, которой сегодня 41 год. В кино она с 13 лет, но настоящую популярность приобрела только в 19 — благодаря сериалу "Темный ангел".

В свое время актриса рекламировала приставку от "Nintendo" и ее даже похищали прямо со съемочной площадки, требуя у родителей просто безумный выкуп. 14-летнюю Джессику совершенно случайно обнаружили в багажнике авто, а преступников так и не нашли. Благодаря этой истории девочка стала знаменитой, и ее заметили серьезные продюсеры. В свое время ей даже удалось сняться в эпизодах культового сериала "Беверли-Гиллз, 90210".

Снимаясь в "Фантастической четверке", женщина-невидимка закрутила настоящий роман с Мистером Фантастикой. Среди последних ее работ:

2007 — Наркоз

2011 — Дети шпионов 4D

2014 — Город грехов 2

2015 — Особенно опасна

2016 — Механик: Воскресение

2019 — Клуб анонимных киллеров

Звезда активно занимается благотворительной деятельностью и спортом – обожает теннис и гольф. Имеет три татуировки: иероглиф на руке, цветущую ветку — на затылке и бантик на пояснице. Считается одной из самых сексуальных женщин мира.

Майкл Чиклис — Бен Гримм или Существо

Майкл Чиклис в фильме и сейчас

59-летний американский актер, режиссер и телепродюсер. Известен благодаря съемкам в "Американской истории ужасов", "Вегасе" и "Фантастической четверке". Победитель премии "Эмми" и "Золотой глобус" за исполнение главной роли коррумпированного копа Вика Мекки в телесериале "Щит" (2002-2008).

После роли в "Щит", актер сыграл похожего персонажа и в сериале "Койот"

В юности актер выступал в театре. В кино начал сниматься в 26 лет. Первая его картина оказалась провальной, но уже через два года он снялся в сериале "Комиссар полиции", который принес Майклу популярность. Дальше было немало других достойных проектов:

2007 — Вампирка

2008 — Орлиное зрение

2008-2014 — Сыновья анархии

2010-2011 — Необычная семейка

2013 — Паркер

2015-2017 — Готем

2019 — 10 минут спустя

2021 — Не смотри вверх

2022 — т/с "Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс"

В 20 лет он побрил голову, чтобы походить на одного из героев фильма. Но позже неправильное обращение с гримом привело к настоящему облысению. Однако это не мешает актеру строить прекрасную актерскую карьеру. Да и на личную жизнь никак не повлияло: с 1992-го Чиклис женат на Мишель Эпштейн. У пары двое детей.

Крис Эванс — Джонни Шторм или Человек-факел

Крис Эванс в фильме и сейчас

Самый известный актер из четверки супергероев. Сейчас Крису 41 год и он уже давно успешно влился в киновселенную Marvel. После "Фантастической четверки" он стал Капитаном Америкой и регулярно появляется в серии фильмов "Мстители".

На телевидении появился в 2000 году — в свои 19. Буквально в следующем году сыграл в фильме "Недетское кино" и удачно засветившись, начал получать ведущие роли в новых проектах. Кроме супергеройских фильмов, увидеть его можно в следующих картинах:

2007 — Дневники няни

2007 — Достичь Терри

2008 — Короли улиц

2009 — Пятое измерение

2010 — Лузеры

2010 — Скотт Пилигрим против мира

2012 — Ледяной

2017 — Одарено

2021 — Персонаж

2021 — Не смотри вверх

2022 — Серый человек

Что касается личной жизни, то актер неженат, официально детей нет. В начале года стало известно, что сейчас он встречается с португальской актрисой Альби Баптистой.

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