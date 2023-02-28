"Фантастична четвірка" уже не та: як змінилися улюблені супергерої за майже 20 років (фото)

Не всім вдалося досягнути нових акторських висот

Супергеройський бойовик "Фантастична четвірка" вийшов на екрани у 2005 році, як і друга частина знаменитого комедійного бойовика "Міс Конгеніальність" із неперевершеною Сандрою Буллок у головній ролі. Фільм був знятий на основі однойменного коміксу і зібрав у прокаті понад 330 млн доларів.

У центрі сюжету — четверо людей, які отримали надприродні здібності і стали справжніми супергероями. Роль містера Фантастика дісталася валлійському актору Йоанну Гріффідду, жінку-невидимку зіграла Джессіка Альба, Істотою був Майкл Чикліс, а Людина-факел — тепер усім відомий Кріс Еванс (він же — Капітан Америка). "Телеграф" вирішив розповісти і показати, як за майже 20 років змінилися актори і де ще їх можна побачити.

Йоан Гріффідд — Рід Річардс або Містер Фантастика

Йоан Гріффідд у фільмі та зараз

Зараз йому 49 років. На екранах актор почав з’являтися з 13 років. Брав участь у зйомках легендарного "Титаніка" — зіграв п'ятого помічника на кораблі Гарольда Лоу. А в 25 років почав грати морського офіцера Гораціо Хорнблауера в цілій серії однойменних фільмів за романами С.С. Форестера. Зйомки тривали аж до 2003-го. Ця роль залишається найбільш знаковою у кар'єрі актора.

Після цих фільмів він став досить популярним, тож його почали запрошувати у різні проєкти: у 2005 та 2007 роках він грав супергероя із команди Фантастична четвірка — Містера Фантастика у фільмах "Фантастична Четвірка" і "Фантастична четвірка 2: Вторгнення Срібного серфера". У його кар’єрі є ще кілька вартих уваги проєктів, але нічого особливо примітного:

2005 — Ліга справедливості: Необмежено

2010 — Бетмен: Відважний і сміливий

2011-2012 — телесеріал "Двійник"

2013 — серіал "Касл"

2020 — Агент Єва

Також Гріффідд "подарував" голос Некроманту з комп’ютерної гри "Diablo III", а аткож брав участь в озвучці мультсеріалів "Гріфіни" та "Американський тато".

Джессіка Альба — Сью Шторм або Жінка-невидимка

Джессіка Альба у фільмі й зараз

Відома американська акторка, успішна підприємиця та меценатка, якій на сьогодні 41 рік. У кіно вона з 13 років, але справжню популярність здобула лише у 19 — завдяки серіалу "Темний ангел".

Свого часу актриса рекламувала приставку від "Nintendo" і її навіть викрадали прямо зі знімального майданчика, вимагаючи у незаможних батьків просто шалений викуп. 14-річну Джессіку абсолютно випадково виявили у багажнику авто, а злочинців так і не знайшли. Завдяки цій історії дівчинка стала знаменитою і її запримітили серйозні продюсери. Свого часу їй навіть вдалося знятися в епізодах культового серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".

Знімаючись у "Фантастичній четвірці", жінка-невидимка закрутила справжній роман із Містером Фантастикою. Серед останніх її робіт:

2007 — Наркоз

2011 — Діти шпигунів 4D

2014 — Місто гріхів 2

2015 — Особливо небезпечна

2016 — Механік: Воскресіння

2019 — Клуб анонімних кілерів

Зірка активно займається благодійною діяльністю та спортом — обожнює теніс і гольф. Має три татуювання: ієрогліф на руці, квітучу гілку — на потилиці, та бантик на попереку. Вважається однією з найсексуальніших жінок світу.

Майкл Чикліс — Бен Грімм або Істота

Майкл Чикліс у фільмі та зараз

59-річний американський актор, режисер і телепродюсер. Відомий завдяки зйомкам в "Американській історії жахів", "Вегасі" та "Фантастичній четвірці". Переможець премії "Еммі" і "Золотий глобус" за виконання головної ролі корумпованого копа Віка Меккі в телесеріалі "Щит" (2002—2008).

Після ролі у "Щит", актор зіграв схожого персонажа і в серіалі "Койот"

В юності актор виступав у театрі. В кіно почав зніматися у 26 років. Перша його картина виявилася провальною, та вже за два роки він знявся у серіалі "Комісар поліції", який приніс Майклу популярність. Далі було чимало інших достойних проєктів:

2007 — Вампірка

2008 — Орлиний зір

2008-2014 — Сини анархії

2010-2011 — Незвична сімейка

2013 — Паркер

2015-2017 — Ґотем

2019 — 10 хвилин потому

2021 — Не дивися вгору

2022 — т/с "Час перемагати: Розквіт династії Лейкерс"

У 20 років він поголив голову, щоб бути схожим на одного з героїв фільму. Втім, неправильне поводження з гримом призвело до справжнього облисіння. Однак це не заважає актору будувати прекрасну акторську кар’єру. Та й на особисте життя ніяк не вплинуло: з 1992-го Чикліс одружений з Мішель Епштейн. У пари двоє дітей.

Кріс Еванс — Джонні Шторм або Людина-факел

Кріс Еванс у фільмі і зараз

Найвідоміший актор із четвірки супергероїв. Зараз Крісу 41 рік і він вже давно успішно влився у кіновсесвіт Marvel. Після "Фантастичної четвірки" він став Капітаном Америкою і регулярно з’являється у серії фільмів "Месники".

На телебаченні з’явився у 2000 році — у свої 19. Буквально наступного року зіграв у фільмі "Недитяче кіно" і вдало засвітившись, почав отримувати провідні ролі у нових проєктах. Окрім супергеройських фільмів, побачити його можна у таких картинах:

2007 — Щоденники няні

2007 — Досягти Терри

2008 — Королі вулиць

2009 — П'ятий вимір

2010 — Лузери

2010 — Скотт Пілігрим проти світу

2012 — Крижаний

2017 — Обдарована

2021 — Персонаж

2021 — Не дивися вгору

2022 — Сіра людина

Щодо особистого життя, то актор неодружений, офіційно дітей не має. На початку року стало відомо, що він зустрічається з португальською акторкою Альбі Баптистою.

Торік актора визнали найсексуальнішим чоловіком 2022 року за версією People. У два попередні роки здобути це звання йому завадили скандал з інтимними фото та зірка "Людини-мурахи" Пол Радд, який обігнав Еванса і забрав цей титул у 2021-му.

Раніше ми розповідали, що стало з героями фільму "Володар перснів" за 23 роки. Фродо вже, наприклад, за 40, а Арагорн — повністю сивий.