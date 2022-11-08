"Капітан Америка" став найсексуальнішим чоловіком року: топ його гарячих фото

Зібрали цікаві факти та найгарячіші фото Еванса

Американський актор, зірка "Месників" Кріс Еванс після низки невдалих років нарешті отримав заслужене звання найсексуальнішого чоловіка 2022 року за версією People.

Про це стало відомо у ніч проти вівторка, 8 листопада.

У 2020 році Кріс не отримав титул через скандал з інтимними фото, а в 2021 році його випередив зірка "Людини-мурахи" Пол Радд. Однак у 2022 році справедливість перемогла, — на цей момент Еванс уже перетнув 40-річний рубіж, проте все ще перебуває у чудовій формі.

У 2022 році фортуна посміхнулася Крісу

"Моя мама буде дуже щасливою", — коментує цю новину сам Кріс Еванс.

Сам актор соромиться застосовувати до себе слово "сексуальний"

За його словами, оточуючі по-дружньому підколюватимуть його за цей титул, і сам він не готовий застосовувати щодо себе слово "сексуальний", але через багато років він з деякою ніжністю згадуватиме цей титул.

Що відомо про Кріса?

Кріс Еванс народився в 1981 році в Бостоні, США, з 2000-го року за його участю вийшли десятки фільмів, але найбільше він відомий світу як Капітан Америка з "Месників". Також він був у "Фантастичній четвірці", "Не дивіться нагору", "Королі вулиць", "Недитяче кіно" та інших фільмах.

Крім того, Кріс проявив себе як режисер, продюсер та на сцені Бродвею.

Еванс також відомий як активіст, філантроп та любитель собак.

Особисте життя Кріса Еванса

У різний час "Капітана Америку" пов’язували з десятком зірок, були чутки про безліч романів, проте сам він стверджує, що в коханні йому не щастить.

На сьогодні йому 41 рік, і актор визнає, що вже готовий осісти і знайти новий баланс між роботою та особистим життям, — жити по півроку на валізах на зйомках він уже не готовий, і вже став думати про шлюб і батьківство: "Це абсолютно те, чого я хочу".

Пікантні фото Кріса Еванса

При зрості 183 сантиметри Кріс важить близько 90 кілограмів, при цьому має високий відсоток м’язової маси.

Так, він підтримує тіло у чудовій формі, і не соромиться її демонструвати. Зокрема, Кріс часто оголював торс під час зйомок у різних фільмах та на фотосесіях:

В одній із перших ролей Еванс відзначився таким пікантним кадром

Є на рахунку Кріса і такі сексуальні фотосесії

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