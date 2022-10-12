Сексуальність – їхній головний козир: названі найкращі коханці за знаком Зодіаку

Риби, Телець, Стрілець, Козеріг, Овен та Скорпіон можуть збити з ніг своєю сексуальною енергетикою

Від деяких жінок за знаком Зодіаку у чоловіків просто зносить дах, їх приголомшливості немає межі. А деяких представників зодіакального кола взагалі можна назвати найсексуальнішими серед усіх 12-ти. Це палкі та пристрасні люди, які завжди не проти експериментів у ліжку.

За словами астрологів, найсексуальніші знаки Зодіаку – це Риби, Телець, Стрілець, Козеріг, Овен та Скорпіон. Але те, що вони мають сильну сексуальну енергетику, ще не означає, що ці знаки не вміють по-справжньому любити і бути романтичними.

Риби

Вважаються найромантичнішим знаком Зодіаку. Риби закохуються дуже фізично та драматично, коли вони когось шукають, то шукають і тіло, і душу. Для Риб спальня — це ще одна область відносин, де вони виявляють свою щедрість. Вони прагнуть задовольнити свого партнера та зроблять усе, що захоче їхня половинка.

Телець

Ці знаки надзвичайно чуттєві, що, звичайно ж, позначається і на їхньому сексуальному житті. Тільці — чудові коханці, й вони ніколи не втомлюються висловлювати своє сексуальне бажання. Варто додати, що зазвичай вони розкуті лише з людьми, в яких справді закохані.

Стрілець

Стрілець швидко втомлюється та легко переходить до нових сексуальних партнерів. Як найпідприємливіший знак Зодіаку, Стрілець так само комфортно експериментує у спальні. Вони вивчають сексуальність, як студент, який готується до іспитів, і всю теорію перевіряють на практиці.

Козеріг

Козероги, мабуть, найбільш відомі своєю працьовитістю та прагненням до здобутків. Вони розглядають відносини як щось, що потрібно виграти, цей підхід можуть застосовувати і в інтимному житті. Сексуальний апетит цих знаків стійкий, тривалий та ненаситний.

Овен

Овни часом стають трохи дикими, саме ця риса дозволяє їм насолоджуватися сексуальними експериментами, навіть якщо вони не закохані. Овни молоді та енергійні у будь-якому віці.

Скорпіон

Скорпіони добре відомі своєю сексуальною активністю. Крім того, вони є справжніми романтиками. Вони вірять у кохання і закохуються серйозно і глибоко, майже одержимо. Для них дуже важлива близькість, і коли справа доходить до фізичної сторони відносин, вони хочуть поєднувати глибокий емоційний зв’язок із сильною пристрастю та хтивістю.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку – однолюби. Ці чоловіки закохуються раз і назавжди.