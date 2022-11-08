"Капитан Америка" стал самым сексуальным мужчиной года: топ его горячих фото

Собрали интересные факты и самые горячие фото Эванса

Американский актер, звезда "Мстителей" Крис Эванс после череды неудачных лет наконец получил заслуженное звание самого сексуального мужчины 2022 года по версии People.

Об этом стало известно в ночь на вторник, 8 ноября.

В 2020 году Крис не получил титул из-за скандала с интимными фото, а в 2021 году его опередил звезда "Человека-муравья" Пол Радд. Однако в 2022 году справедливость восторжествовала, — к этому моменту Эванс уже пересек 40-летний рубеж, однако все еще находится в отличной форме.

В 2022 году фортуна улыбнулась Крису

"Моя мама будет очень счастлива", — комментирует эту новость сам Крис Эванс.

Сам актер стесняется применять к себе слово "сексуальный"

По его словам, окружающие будут по-дружески подкалывать его за этот титул, и сам он не готов применять в отношении себя слово "сексуальный", но через много лет он будет с некой нежностью вспоминать этот титул.

Что известно про Криса?

Крис Эванс родился в 1981 году в Бостоне, США, с 2000-го года с его участием вышли десятки фильмов, но больше всего он известен миру как Капитан Америка из "Мстителей". Также он был с "Фантастической четверке", "Не смотрите вверх", "Короли улиц", "Недетское кино" и других фильмах.

Кроме того, Крис проявил себя как режиссер, продюсер и на сцене Бродвея.

Эванс также известен как активист, филантроп и любитель собак.

Личная жизнь Криса Эванса

В разное время "Капитана Америку" связывали с десятком звезд, были слухи о множестве романов, однако сам он утверждает, что в любви ему не везет.

На сегодня ему 41 год, и актер признает, что уже готов остепениться и найти новый баланс между работой и личной жизнью, — жить по полгода на чемоданах на съемках он уже не готов, и уже стал думать о браке и родительстве: "Это абсолютно то, чего я хочу".

Пикантные фото Криса Эванса

При росте в 183 сантиметра Крис весит около 90 килограммов, при этом имеет высокий процент мышечной массы.

Так, он поддерживает тело в отличной форме, и не стесняется ее демонстрировать. В частности, Крис часто оголял торс во время съемок в разных фильмах и на фотосессиях:

В одной из первых ролей Эванс отличился таким пикантным кадром

Есть на счету Криса и такие сексуальные фотосессии

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