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"Капитан Америка" стал самым сексуальным мужчиной года: топ его горячих фото

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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За более двадцати лет съемок Крис Эванс неоднократно оголялся на камеру Новость обновлена 08 ноября 2022, 09:56
За более двадцати лет съемок Крис Эванс неоднократно оголялся на камеру. Фото telegraf.com.ua

Собрали интересные факты и самые горячие фото Эванса

Американский актер, звезда "Мстителей" Крис Эванс после череды неудачных лет наконец получил заслуженное звание самого сексуального мужчины 2022 года по версии People.

Об этом стало известно в ночь на вторник, 8 ноября.

В 2020 году Крис не получил титул из-за скандала с интимными фото, а в 2021 году его опередил звезда "Человека-муравья" Пол Радд. Однако в 2022 году справедливость восторжествовала, — к этому моменту Эванс уже пересек 40-летний рубеж, однако все еще находится в отличной форме.

Крис Эванс самый сексуальный мужчина 2022 года по версии People
В 2022 году фортуна улыбнулась Крису

"Моя мама будет очень счастлива", — комментирует эту новость сам Крис Эванс.

Крис Эванс самый сексуальный мужчина 2022 года по версии People
Сам актер стесняется применять к себе слово "сексуальный"

По его словам, окружающие будут по-дружески подкалывать его за этот титул, и сам он не готов применять в отношении себя слово "сексуальный", но через много лет он будет с некой нежностью вспоминать этот титул.

Крис Эванс самый сексуальный мужчина 2022 года по версии People

Что известно про Криса?

Крис Эванс родился в 1981 году в Бостоне, США, с 2000-го года с его участием вышли десятки фильмов, но больше всего он известен миру как Капитан Америка из "Мстителей". Также он был с "Фантастической четверке", "Не смотрите вверх", "Короли улиц", "Недетское кино" и других фильмах.

Кроме того, Крис проявил себя как режиссер, продюсер и на сцене Бродвея.

Эванс также известен как активист, филантроп и любитель собак.

Личная жизнь Криса Эванса

В разное время "Капитана Америку" связывали с десятком звезд, были слухи о множестве романов, однако сам он утверждает, что в любви ему не везет.

На сегодня ему 41 год, и актер признает, что уже готов остепениться и найти новый баланс между работой и личной жизнью, — жить по полгода на чемоданах на съемках он уже не готов, и уже стал думать о браке и родительстве: "Это абсолютно то, чего я хочу".

Пикантные фото Криса Эванса

При росте в 183 сантиметра Крис весит около 90 килограммов, при этом имеет высокий процент мышечной массы.

Так, он поддерживает тело в отличной форме, и не стесняется ее демонстрировать. В частности, Крис часто оголял торс во время съемок в разных фильмах и на фотосессиях:

Крис Эванс голый торс
В одной из первых ролей Эванс отличился таким пикантным кадром
Крис Эванс голый торс
Есть на счету Криса и такие сексуальные фотосессии
Крис Эванс голый торс
Крис Эванс голый торс
Крис Эванс голый торс

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский боксер Александр Усик был признан лучшим боксером мира по версии DAZN.

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