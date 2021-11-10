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Крис Эванс снова в пролете: самым сексуальным мужчиной признан звезда фильма "Человек-муравей" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Пол Радд - самый сексуальный мужчина 2021 года Новость обновлена 10 ноября 2021, 13:56
Пол Радд - самый сексуальный мужчина 2021 года

Человек-муравей одолел капитана Америку в сексуальности.

Известный глянец People наконец определился с мужчиной, который получил звание самого сексуального в мире из ныне живущих в 2021 году. Ним стал известный американский актер, комик, сценарист и продюсер, звезда "Человека-муравья" — Пол Радд. 

Об этом сообщает журнал People.

В издании отмечают, что Пол Радд до конца не верил в то, что именно он получил это звание. Актер отнесся в своему новому титулу достаточно самокритично. Но это не мешает ему шутить по этому поводу.

Пол Радд признался, что первым человеком, кто узнал о его новом титуле стала его жена
Пол Радд признался, что первым человеком, кто узнал о его новом титуле стала его жена

"Я прекрасно могу представить, как отреагируют люди, когда узнают эту новость. Но им придется смириться и принять меня", – цитирует слова Радда журнал.

Отметим, что ранее многие западные СМИ сообщали, что самым сексуальным стал звезда "Мстителей" Крис Эванс. Актер уже второй год никак не может заполучить этот титул: в 2020 году ему помешал скандал с интимными фото, а в 2021 — Пол Радд.

Пол Радд — американский актёр кино и телевидения, в фильмографии которого немало звёздных ролей. Он активно снимается с 90-х годов, но особо популярным стал сравнительно недавно. Ситуацию изменила его роль Скотта Лэнга в фильме "Человек-муравей".

Пол Радд с трудом принимает свой новый титул
Пол Радд с трудом принимает свой новый титул

Напомним, что самым горячим мужчиной в 2020 году стал Майкл Б. Джордан.

Ранее, "Телеграф" писал о новом фильме от Marvel — "Вечные". Чем удивляет новинка — читайте в нашем материале.

Теги:
#Актер #Крис Эванс #Пол Радд
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