Сексуальность – их главный козырь: названы лучшие любовники по знаку Зодиака

Рыбы, Телец, Стрелец, Козерог, Овен и Скорпион могут сбить с ног своей сексуальной энергетикой

От некоторых женщин по знаку Зодиака у мужчин просто сносит крышу, их сногсшибательности нет предела. А кое-каких представителей зодиакального круга и вовсе можно назвать самыми сексуальными среди всех 12-ти. Это пылкие и страстные люди, которые всегда не против экспериментов в постели.

По словам астрологов, самые сексуальные знаки Зодиака – это Рыбы, Телец, Стрелец, Козерог, Овен и Скорпион. Но то, что они обладают сильной сексуальной энергетикой, еще не значит, что эти знаки не умеют по-настоящему любить и быть романтичными.

Рыбы

Считаются самым романтичным знаком Зодиака. Рыбы влюбляются очень физически и драматично, когда они кого-то ищут, то ищут и тело, и душу. Для Рыб спальня — это еще одна область отношений, где они проявляют свою щедрость. Они стремятся удовлетворить своего партнера и сделают все, что захочет их половинка.

Телец

Эти знаки чрезвычайно чувственны, что, конечно же, сказывается и на их сексуальной жизни. Тельцы — отличные любовники, и они никогда не устают выражать свое сексуальное желание. Стоит добавить, что обычно они раскрепощены лишь с людьми, в которых действительно влюблены.

Стрелец

Стрелец быстро утомляется и легко переходит к новым сексуальным партнерам. Как самый предприимчивый знак Зодиака, Стрелец также комфортно экспериментирует в спальне. Они изучают сексуальность, как студент, готовящийся к экзаменам, и всю теорию проверяют на практике.

Козерог

Козероги, пожалуй, наиболее известны своим трудолюбием и стремлением к достижениям. Они рассматривают отношения как нечто, что нужно выиграть, этот подход они могут применять и в интимной жизни. Сексуальный аппетит этих знаков устойчивый, продолжительный и ненасытный.

Овен

Овны временами становятся немного дикими, именно эта черта позволяет им наслаждаться сексуальными экспериментами, даже если они не влюблены. Овны молоды и энергичны в любом возрасте.

Скорпион

Скорпионы хорошо известны своей сексуальной активностью. Кроме того, они настоящие романтики. Они верят в любовь и влюбляются серьезно и глубоко, почти одержимо. Для них очень важна близость, и когда дело доходит до физической стороны отношений, они хотят сочетать глубокую эмоциональную связь с сильной страстью и похотью.

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