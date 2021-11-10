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Кріс Еванс знову у прольоті: найсексуальнішим чоловіком визнано зірку фільму "Людина-мураха" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Пол Радд — найсексуальніший чоловік 2021 року Новина оновлена 10 листопада 2021, 13:56
Пол Радд — найсексуальніший чоловік 2021 року

Людина-мурашка здолала капітана Америку в сексуальності.

Відомий глянець People нарешті визначився з чоловіком, який отримав звання найсексуальнішого у світі з тих, що нині живуть у 2021 році. Ним став відомий американський актор, комік, сценарист та продюсер, зірка "Людини-мурахи" — Пол Радд.

Про це повідомляє журнал People.

У виданні зазначають, що Пол Радд до кінця не вірив у те, що саме він отримав це звання. Актор поставився до свого нового титулу досить самокритично. Але це не заважає йому жартувати з цього приводу.

Пол Радд зізнався, що першою людиною, яка дізналася про його новий титул стала його дружина
Пол Радд зізнався, що першою людиною, яка дізналася про його новий титул стала його дружина

"Я чудово можу уявити, як відреагують люди, коли дізнаються про цю новину. Але їм доведеться змиритися і прийняти мене", – цитує слова Радда журнал.

Зазначимо, що раніше багато західних ЗМІ повідомляли, що найсексуальнішим стала зірка "Месників" Кріс Еванс. Актор уже другий рік ніяк не може здобути цей титул: 2020 року йому завадив скандал з інтимними фото, а 2021 — Пол Радд.

Пол Радд — американський актор кіно та телебачення, у фільмографії якого є чимало зоряних ролей. Він активно знімається з 90-х, але особливо популярним став порівняно недавно. Ситуацію змінила його роль Скотта Ленга у фільмі "Людина-мураха".

Пол Радд насилу приймає свій новий титул
Пол Радд насилу приймає свій новий титул

Нагадаємо, що найгарячішим чоловіком у 2020 році став Майкл Б. Джордан.

Раніше "Телеграф" писав про новий фільм від Marvel — "Вічні". Чим дивує новинка – читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Актор #Кріс Еванс #Пол Радд
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