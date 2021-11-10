Кріс Еванс знову у прольоті: найсексуальнішим чоловіком визнано зірку фільму "Людина-мураха" (фото)
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Людина-мурашка здолала капітана Америку в сексуальності.
Відомий глянець People нарешті визначився з чоловіком, який отримав звання найсексуальнішого у світі з тих, що нині живуть у 2021 році. Ним став відомий американський актор, комік, сценарист та продюсер, зірка "Людини-мурахи" — Пол Радд.
Про це повідомляє журнал People.
У виданні зазначають, що Пол Радд до кінця не вірив у те, що саме він отримав це звання. Актор поставився до свого нового титулу досить самокритично. Але це не заважає йому жартувати з цього приводу.
"Я чудово можу уявити, як відреагують люди, коли дізнаються про цю новину. Але їм доведеться змиритися і прийняти мене", – цитує слова Радда журнал.
Зазначимо, що раніше багато західних ЗМІ повідомляли, що найсексуальнішим стала зірка "Месників" Кріс Еванс. Актор уже другий рік ніяк не може здобути цей титул: 2020 року йому завадив скандал з інтимними фото, а 2021 — Пол Радд.
Пол Радд — американський актор кіно та телебачення, у фільмографії якого є чимало зоряних ролей. Він активно знімається з 90-х, але особливо популярним став порівняно недавно. Ситуацію змінила його роль Скотта Ленга у фільмі "Людина-мураха".
Нагадаємо, що найгарячішим чоловіком у 2020 році став Майкл Б. Джордан.
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