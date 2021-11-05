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Названо найсексуальнішого чоловіка року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кріс Еванс Новина оновлена 05 листопада 2021, 16:21
Кріс Еванс

Акторові пророкували це "звання" ще 2020 року.

Відомий американський актор, зірка фільмів Marvel, "Капітан Америка" Кріс Еванс нарешті отримав звання найсексуальнішого чоловіка у світі, який нині живе за версією журналу People.

Про це повідомляє Page Six.

Зазначимо, що Еванс мав з’явитися на обкладинці журналу в новому статусі у 2020 році, але потрапив у скандал. Актор випадково запостив своє інтимне фото до мережі. Найгарячішим у 2020 році став Майкл Б. Джордан.

Але в 2021 році Еванс не віддав свою "перемогу" нікому. Поки що артист ще не прокоментував своє нове "звання".

Кріс Еванс — популярний голлівудський актор, який запам’ятався шанувальникам роллю Капітана Америки у відомому блокбастері про всесвіт Marvel. Крім акторської кар’єри Еванс режисер-початківець.

Першу популярність актор отримав завдяки ролі Джонні Шторма з "Фантастичної четвірки". Його герой був веселим і палким до жіночої уваги хлопцем, який згодом підкоряв собі вогненну стихію.

Кріс Еванс у ролі Джонні Шторма
Кріс Еванс у ролі Джонні Шторма

Проте найбільшу роль у його кінокар’єрі відіграла роль Капітана Америки, перший фільм про якого вийшов у 2010 році.

Кріс Еванс у ролі Капітана Америки
Кріс Еванс у ролі Капітана Америки

У 2014 році Еванс вперше реалізував себе як режисер у романтичній мелодрамі "Перш ніж ми розлучимося".

Про особисте життя актора відомо небагато, він вважає за краще не розголошуватися про свої любовні зв’язки. Однак серед його коханих: Джессіка Біл, Мінка Келлі, Дженні Слейт. Також Евансу приписувала романи із Сандрою Буллок, Лілі Коллінз, Елізабет Олсен, Анною Феріс та Лілі Джеймс.

Раніше "Телеграф" писав про новий фільм від Marvel — "Вічні". Чим дивує новинка – читайте у нашому матеріалі.

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#Актор #Кріс Еванс
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