Укр

Назван самый сексуальный мужчина года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Крис Эванс Новость обновлена 05 ноября 2021, 16:21
Крис Эванс

Актеру пророчили это "звание" еще в 2020 году.

Известный американский актер, звезда фильмов Marvel, "Капитан Америка" Крис Эванс наконец-то получил звание самого сексуального мужчины в мире из ныне живущих по версии журнала People. 

Об этом сообщает Page Six.

Отметим, что Эванс должен был появиться на обложке журнала в новом статусе, но попал в скандал. Актер случайно запостил свое интимное фото в сеть. Итого, самым горячим в 2020 году стал Майкл Б. Джордан. 

Но вот в 2021 году Эванс не отдал свою "победу" никому. Пока артист еще не прокомментировал свое новое "звание".

Крис Эванс — популярный голливудский актер, который запомнился поклонникам ролью Капитана Америки в известном блокбастере о вселенной Marvel. Помимо актерской карьеры Эванс начинающий режиссер.

Первую популярность актер получил благодаря роли Джонни Шторма из "Фантастической четверки". Его герой был веселым и любвеобильным парнем, который после подчинял себе огненную стихию. 

Крис Эванс в роли Джонни Шторма
Крис Эванс в роли Джонни Шторма

Однако наибольшую роль в его кинокарьере сыграла роль Капитана Америки, первый фильм про которого вышел в 2010 году. 

Крис Эванс в роли Капитана Америки
Крис Эванс в роли Капитана Америки

В 2014 году Эванс впервые реализовал себя как режиссер в романтичной мелодраме "Прежде, чем мы расстанемся". 

О личной жизни актера известно немного, он предпочитает не разглашаться о своих любовных связях. Однако среди его возлюбленных: Джессика Бил, Минка Келли, Дженни Слейт. Также Эвансу приписывала романы с Сандрой Буллок, Лили Коллинз, Элизабет Олсен, Анной Фэрис и Лили Джеймс. 

Ранее, "Телеграф" писал о новом фильме от Marvel — "Вечные". Чем удивляет новинка — читайте в нашем материале.

Теги:
#Актер #Крис Эванс
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