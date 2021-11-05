Назван самый сексуальный мужчина года (фото)
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Актеру пророчили это "звание" еще в 2020 году.
Известный американский актер, звезда фильмов Marvel, "Капитан Америка" Крис Эванс наконец-то получил звание самого сексуального мужчины в мире из ныне живущих по версии журнала People.
Об этом сообщает Page Six.
Отметим, что Эванс должен был появиться на обложке журнала в новом статусе, но попал в скандал. Актер случайно запостил свое интимное фото в сеть. Итого, самым горячим в 2020 году стал Майкл Б. Джордан.
Но вот в 2021 году Эванс не отдал свою "победу" никому. Пока артист еще не прокомментировал свое новое "звание".
Крис Эванс — популярный голливудский актер, который запомнился поклонникам ролью Капитана Америки в известном блокбастере о вселенной Marvel. Помимо актерской карьеры Эванс начинающий режиссер.
Первую популярность актер получил благодаря роли Джонни Шторма из "Фантастической четверки". Его герой был веселым и любвеобильным парнем, который после подчинял себе огненную стихию.
Однако наибольшую роль в его кинокарьере сыграла роль Капитана Америки, первый фильм про которого вышел в 2010 году.
В 2014 году Эванс впервые реализовал себя как режиссер в романтичной мелодраме "Прежде, чем мы расстанемся".
О личной жизни актера известно немного, он предпочитает не разглашаться о своих любовных связях. Однако среди его возлюбленных: Джессика Бил, Минка Келли, Дженни Слейт. Также Эвансу приписывала романы с Сандрой Буллок, Лили Коллинз, Элизабет Олсен, Анной Фэрис и Лили Джеймс.
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