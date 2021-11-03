"Вечные": каким получился новый супергеройский блокбастер от Marvel (обзор)

Что нам покажут в одном из самых ожидаемых фильмов от Marvel, читайте в обзоре "Телеграфа".

В среду, 3 ноября, в Украине выходит в прокат один из самых ожидаемых фильмов этого года — супергеройский боевик "Вечные" от Marvel. У фильма яркий актерский состав (одна только Анджелина Джоли чего стоит!) и серьезная заявка на звание одного из самых зрелищных фильмов студии. "Телеграф" уже посмотрел новинку и готов поделиться своими впечатлениями.

Итак, первое, что бросается в глаза при просмотре "Вечных" — это идеальное соответствие всем необходимым нынче для успеха фильма голливудским квотам. Режиссер картины Хлоя Чжао, которая сняла оскароносную "Землю кочевников", постаралась соблюсти их в полной мере. Так, в фильме у нас присутствует супергерой-гей, который к тому же темнокожий. Поэтому в одной из сцен мы увидим поцелуй двух мужчин, что для фильмов Marvel будет прецедентом. Есть у нас здесь и супергероиня-азиатка, и индус. И феминистическая повестка соблюдена в полной мере: роль самых сильных героев больше не отводится мужчинам. Однако не будем спойлерить, а лучше разберемся в том, в каком мире происходят события фильма и кто такие главные герои.

В "Вечных" нас ждет любовная линия

Кто такие "Вечные"

Вечные — это бессмертные существа, созданные космическими богами Селестиалами. Они были посланы на Землю тысячи лет тому назад, чтобы защищать человечество от безжалостных чудовищ — Девиантов. При этом в межчеловеческие конфликты им вмешиваться запрещено, дабы не мешать самостоятельному развитию людей. Именно поэтому они не помогали Мстителям в их битве с Таносом.

Задача Вечных сражаться с Девиантами

Вечные бессмертны и обладают сверхсилами, однако не чужды им и простые человеческие слабости. Именно это и является "изюминкой" работы режиссера Хлои Чжао: показать, что простые человеческие слабости не чужды даже величайшим и, казалось бы, всесильным созданиям. Так, к примеру, непобедимая богиня войны Тена в исполнении прекрасной Анджелины Джоли страдает от гнета воспоминаний, провоцирующих у нее приступы неконтролируемой агрессии, а, казалось бы, всесильный Икарис в исполнении Ричарда Мэддена живет под гнетом страшных тайн.

"Вечные": актеры

Предводительницу Вечных сыграла Сальма Хайек

Как уже было сказано, каст у "Вечных" получился поистине звездным, из-за чего может даже возникнуть впечатление некоторой перегруженности. Сальма Хайек появилась в картине в роли целительницы Аяк, которая является предводительницей Вечных; Ричард Мэдден (известный по роли Робба Старка в "Игре престолов") сыграл умеющего летать Икариса, который к тому же испепеляет врагов глазами-лазерами; Анджелина Джоли поистине прекрасна в роли богини войны Тены. Актриса, эффектно сражающаяся при помощи светового меча и щита стала настоящим украшением этого фильма и, что и говорить, в боевых сценах выглядит очень эффектно. Брианская актриса Джемма Чан исполнила в "Вечных" роль Серси, способной прикосновением менять состав материи. Также в фильме мы увидим еще одного актера из "Игры престолов" Кита Харрингтона, который сыграл бойфренда Серси и у которого, как выяснится со временем, тоже есть свои секреты.

"Вечные": отзывы

Что особенно хочется отметить среди плюсов фильма помимо яркого актерского состава — это красивейший визуальный ряд и зрелищные спецэффекты. В фильме создатели позволяют зрителям вместе с героями путешествовать по разным временам, показывая потрясающей красоты и масштабов пейзажи. Зрители, которые решат посмотреть "Вечных" в I-Max, без сомнения, не будут разочарованы картинкой.

"Вечные" отличаются реалистичностью пейзажей

Кроме того, в фильме в необходимом количестве присутствуют вполне себе остроумные шутки без юмора ниже пояса, которым порой грешит Marvel.

При этом несмотря на большие амбиции попасть в ряд престижных авторских супергеройских боевиков, "Вечные" получили самый низкий рейтинг среди всех фильмов Marvel на Rotten Tomatoes. К его минусам критики отнесли некую затянутость (фильм длится 2,5 часа), скучность сюжета и перегруженность персонажами. Но тут, как говорится, каждому свое.

В целом, картина смотрится довольно легко и действия и экшна тут вполне достаточно, чтобы не заскучать за просмотром.

"Вечные": сцены после титров

Как и во всех фильмах Marvel, в "Вечных традиционно присутствуют две сцены после титров с затравками на дальнейшее развитие событий в киновселеной.

Режиссер картины Хлоя Чжао дает указания актеру Ричарду Мэддену

Внимание! Дальше присутствуют спойлеры!

Итак, в первой сцене появляется новый герой вселенной Marvel — Звездный Лис, в исполнении 27-летнего певца Гарри Стайлза. Лис является братом безумного Таноса. Он предлагает вечным свою помощь в их дальнейшей борьбе.

Во второй сцене мы увидим уже знакомого нам героя Кита Харрингтона, который, как мы уже выяснили, хранит свои скелеты в шкафу. Дэйн Витман или Черный рыцарь, обладатель магического меча Эбони Блейд и зачарованных доспехов. Какой будет его роль в дальнейших картинах Marvel, нам еще только предстоит узнать.