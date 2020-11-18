Самый сексуальный мужчина 2020 года: журнал People выбрал победителя

Журнал People начал подводить итоги 2020 года, и назвал самого сексуального мужчину по их мнению. «Победителем» стал звезда «Черной пантеры» - 33-летний актер Майкл Б. Джордан.
По уже традиции журнала, победитель снялся в яркой фотосессии и украсил обложку последнего в этом году выпуска.
Майкл Б. Джордан признался, что совсем не ожидал, что получит такую награду, отметив, что многие шутили, что кто-кто, а он ее не получит.
«Это невероятное ощущение!» - говорит Майкл.
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Майкл Б. Джордан – молодой актер, получившись наибольшую популярность за роль злодея Эрика а фильме «Черная пантера». Также его можно увидеть в фильмах "Судить по совести", "Родня", "Крид: Наследие Рокки Бальбоа", "Станция Фрутвейл", "Округ".
Ранее, "Телеграф" рассказывал, о самых сексуальных мужчин 21 века по версии журнала People.