"Вічні": яким вийшов новий супергеройський блокбастер від Marvel (огляд)

Що нам покажуть в одному з найочікуваніших фільмів Marvel, читайте в огляді "Телеграфа".

У середу, 3 листопада, в Україні виходить у прокат один із найочікуваніших фільмів цього року — супергеройський бойовик "Вічні" від Marvel. У фільму яскравий акторський склад (одна тільки Анджеліна Джолі чого варта!) та серйозна заявка на звання одного з найбільш видовищних фільмів студії. "Телеграф" вже переглянув новинку і готовий поділитися своїми враженнями.

Отже, перше, що впадає у вічі при перегляді "Вічних" — це ідеальна відповідність усім необхідним нині для успіху фільму голівудським квотам. Режисер картини Хлоя Чжао, яка зняла оскароносну "Землю кочівників", постаралася дотриматися їх повною мірою. Так, у фільмі у нас є супергерой-гей, який до того ж темношкірий. Тому в одній зі сцен ми побачимо поцілунок двох чоловіків, що для Marvel буде прецедентом. Є у нас тут і супергероїня-азіатка, і індус. І феміністичний порядок наявний повною мірою: роль найсильніших героїв більше не відводиться лише чоловікам. Однак не будемо спойлерити, а краще розберемося в тому, в якому світі відбуваються події фільму і хто такі головні герої.

У "Вічних" на нас чекає любовна лінія

Хто такі "Вічні"

Вічні — це безсмертні істоти, створені космічними богами Селестіалами. Вони були послані на Землю тисячі років тому, щоб захищати людство від безжальних потвор — Девіантів. При цьому в міжлюдські конфлікти їм заборонено втручатися, щоб не заважати самостійному розвитку людей. Саме тому вони не допомагали месникам у їх битві з Таносом.

Завдання Вічних боротися з Девіантами

Вічні безсмертні і мають надсили, проте не чужі їм і прості людські слабкості. Саме це і є "родзинкою" роботи режисера Хлої Чжао: показати, що прості людські слабкості не чужі навіть найбільшим і, здавалося б, всесильним створінням. Так, наприклад, непереможна богиня війни Тена у виконанні прекрасної Анджеліни Джолі страждає від гніту спогадів, які провокують у неї напади неконтрольованої агресії, а, здавалося б, всесильний Ікаріс у виконанні Річарда Меддена живе під гнітом страшних таємниць.

"Вічні": актори

Провідницю Вічних зіграла Сальма Хайєк

Як уже було сказано, каст у "Вічних" вийшов справді зоряним, через що може навіть виникнути враження деякої перевантаженості. Сальма Хайєк з’явилася в картині в ролі цілительки Аяк, яка є ватажком Вічних; Річард Медден (відомий за роллю Робба Старка в "Грі престолів") зіграв Ікаріса, який уміє літати і до того ж спопеляє ворогів очима-лазерами; Анджеліна Джолі справді прекрасна в ролі богині війни Тени. Актриса, що ефектно бореться за допомогою світлового меча і щита, стала справжньою окрасою цього фільму і, що й казати, в бойових сценах виглядає дуже ефектно. Британська актриса Джемма Чан виконала у "Вічних" роль Серсі, здатної дотиком змінювати склад матерії. Також у фільмі ми побачимо ще одного актора з "Ігри престолів" Кіта Харрінгтона, який зіграв бойфренда Серсі і який, як з’ясується згодом, теж має свої секрети.

"Вічні": відгуки

Що особливо хочеться відзначити серед плюсів фільму, крім яскравого акторського складу, — це найкрасивіший візуальний ряд і видовищні спецефекти. У фільмі творці дозволяють глядачам разом з героями подорожувати різними часами, показуючи приголомшливої краси та масштабів пейзажі. Глядачі, які вирішать подивитися "Вічних" у I-Max, безперечно, не будуть розчаровані картинкою.

"Вічні" відрізняються реалістичністю пейзажів

Крім того, у фільмі в необхідній кількості присутні цілком дотепні жарти без гумору нижче пояса, яким часом грішить Marvel.

При цьому попри великі амбіції потрапити до низки престижних авторських супергеройських бойовиків, "Вічні" здобули найнижчий рейтинг серед усіх фільмів Marvel на Rotten Tomatoes. До його мінусів критики віднесли деяку затягнутість (фільм триває 2,5 години), нудність сюжету та перевантаженість персонажами. Але тут, як кажуть, кожному своє.

Загалом картина виглядає досить легко і дії і екшну тут цілком достатньо, щоб не занудьгувати за переглядом.

"Вічні": сцени після титрів

Як і у всіх фільмах Marvel, у "Вічних" традиційно присутні дві сцени після титрів із затравками на подальший розвиток подій у кіновсесвіті.

Режисер картини Хлоя Чжао дає вказівки актору Річарду Меддену

Увага! Далі присутні спойлери!

Отже, у першій сцені з’являється новий герой всесвіту Marvel — Зоряний Лис, у виконанні 27-річного співака Гаррі Стайлза. Лис є братом божевільного Таноса. Він пропонує вічним свою допомогу у їх подальшій боротьбі.

У другій сцені ми побачимо вже знайомого нам героя Кіта Харрінгтона, який, як ми вже з’ясували, зберігає свої скелети у шафі. Дейн Вітман або Чорний лицар, володар магічного меча Ебоні Блейд та зачарованих обладунків. Якою буде його роль у подальших картинах Marvel, нам ще доведеться дізнатися.