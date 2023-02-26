Док і Марті МакФлай уже не ті: як змінилися зірки "Назад у майбутнє" за майже 40 років (фото)

Ці роли принесли обом акторам світову славу та визнання, але їхні життя склалися зовсім по-різному

Культовий фантастичний фільм "Назад у майбутнє" з’явився на екранах у далекому 1985 році. І став справжнім проривом того часу, як і пізніше "Люди в чорному", адже стрічка стала найуспішнішою картиною року й зібрала чимало позитивних відгуків критиків. Але це не все — фільм здобув премію Г'юго за найкращу постановку і Saturn Award за найкращий фантастичний фільм, а також "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA — найпрестижніші кінонагороди США та Великої Британії. Пізніше цитати із фільму почав вживати президент США Рональд Рейган, а в 2008-му Американський інститут кіномистецтва визнав фільм найкращим у жанрі наукової фантастики.

Причиною такої шаленої популярності був не тільки прекрасний сценарій, а й головні герої — Марті МакФлай, якого зіграв Майкл Джей Фокс, і знаменитий Док (Емметт Браун), роль якого виконав Крістофер Ллойд. "Телеграф" вирішив показати, що стало з зірками через майже 40 років і як вони тепер виглядають.

Майкл Джей Фокс — той самий Марті Мак-Флай

Майкл Джей Фокс у фільмі та зараз

Зараз йому 61 рік. Він не тільки актор, а й письменник, активіст, продюсер та режисер кіно і телебачення. Ця роль стала для нього одною із двох найпопулярніших у кар’єрі. Другим мегавпізнаваним проєктом був серіал "Сімейні узи", який виходив протягом 1982-1989 років. Впродовж кар’єри він став п'ятиразовим лауреатом премії "Еммі", чотириразовим лауреатом премії "Золотий глобус", дворазовим лауреатом премії Гільдії кіноакторів США, володарем премії "Греммі" та інших престижних нагород.

У 30 років йому поставили страшний діагноз — хвороба Паркінсона. Діагноз підтвердився тільки через рік після перших проявів хвороби, через це він почав багато пити, але цю слабкість йому допомогли побороти рідні та друзі. Про свій діагноз актор зізнався лише через 7 років, а ще через 2 — перестав вести активну роботу у кіно і на телебаченні, адже його стан тільки погіршувався (2000 рік). Натомість Майкл Джей Фокс зайнявся пошуком ліків проти цієї недуги й створенням благодійного фонду, який підтримує просування вчених у цьому напрямку. І, попри все, він не пішов з кіноіндустрії, а просто "переключився" на озвучку анімаційних персонажів. Більш того, у 2010 році актор повернувся на телебачення, зігравши у драмі "Хороша дружина", а наступного року взяв участь в озвученні змужнілого Марті МакФлая, а також його предка Вільяма МакФлая.

Щодо особистого життя, то з 1988-го він одружений із Трейсі Поллан. У них четверо дітей.

Крістофер Ллойд — той самий Док

Крістофер Ллойд у фільмі та зараз

На сьогодні американському актору 84 роки. Роль у фільмі "Назад у майбутнє" стала для нього найзнаменитішою в багаторічній кар’єрі. Ллойд — володар трьох премій "Еммі". Вперше на екрані з’явився ще у 1975 році ("Пролітаючи над гніздом зозулі") і знімається у кіно й досі. Особисте життя актора досить насичене: він був одружений 5 разів, дітей офіційно не має.

Побачити його можна у таких картинах:

1984 — Зоряний шлях 3: У пошуках Спока (капітан Крюге)

1991 — Сімейка Адамс (Фестер Аддамс)

1999 — Аліса в Країні чудес (Білий лицар)

2002 — Траса 60 (Рей)

2005 — детективний телесеріал "4исла" (Росс Мур)

2010 — Піраньї 3D

2014 — Місто гріхів 2

2014 — Мільйон способів втратити голову

2021 — Ніжний бар

2022 — Ніч у крамниці жахів

Актори зараз

Минулого року обоє зірок зустрілися на Comic Con 2022 у Нью-Йорку. Актори разом відповідали на запитання шанувальників і згадували ті часи, коли "Назад у майбутнє" був лише на етапі зйомок.

Раніше ми показували, як змінилися актори фільмів "Астерікс та Обелікс". Більшості акторів відомої франшизи вже за 70, а дехто навіть помер.