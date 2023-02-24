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Як змінилися зірки фільмів "Астерікс та Обелікс": фото головних героїв тоді й зараз

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Перший фільм з’явився на екранах 24 роки тому
Перший фільм з’явився на екранах 24 роки тому. Фото imdb.com

Більшості акторів відомої франшизи вже за 70

Кіноісторія про пригоди про Астерікса і Обелікса одна з найвідоміших і найпопулярніших французьких франшиз нарівні з "Таксі". Перша частина "Астерікс та Обелікс проти Цезаря" вийшла 24 роки тому. Франко-німецька кінокомедія режисера Клода Зіді стала першою екранізацією коміксів Рене Госінні й Альбера Удерзо про галів Астерікса й Обелікса. У 1999 році картина мала оглушливий успіх, за чим були досить популярні продовження.

Забавні Астерікс і Обелікс, які полюбилися глядачам по всьому світу, після Цезаря "зіткнулися" з Клеопатрою, побували на Олімпійських іграх і в Британії. "Телеграф" згадує, якими ми побачили центральних персонажів саме в першій картині та як зараз виглядають Крістіан Клав’є, Готфрід Йон і Летиція Каста.

Крістіан Клав’є — Астерікс (70 років)

Крістіан Клав’є раніше і зараз
Крістіан Клав’є продовжує успішно зніматися, особливо він влучний у комедіях

Жерар Депардьє — Обелікс (74 роки)

Жерар Депардьє раніше і зараз
Скандальний актор ніяк не розбереться зі своїм громадянством та "російською дружбою"

Готфрід Йон — Юлій Цезар, римський правитель (помер у віці 72 років у 2014 році)

Готфрід Йон у ролі Цезаря і пізніше
Світла пам’ять талановитому актору

Летиція Каста — Фальбала (44 роки)

Летиція Каста раніше і зараз
Летиція Каста лише погарнішала за цей час

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися через 20 років актори легендарного фільму "Володар перснів". А також ми розповідали, що сталося у житті зірки комедії "Міс конгеніальність" Сандри Буллок і чи стали відомі інші герої цього фільму.

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#Новини Жерар Депардьє #Астерікс і Обелікс