Как изменились звезды фильмов "Астерикс и Обеликс": фото главных героев тогда и сейчас

Большинству актеров известной франшизы уже за 70

Киноистория о приключениях об Астериксе и Обеликсе одна из самых известных и популярных французских франшиз наравне с "Такси". Первая часть "Астерикс и Обеликс против Цезаря" вышла 24 года назад. Франко-немецкая кинокомедия режиссёра Клода Зиди стала первой экранизацией комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо о галлах Астериксе и Обеликсе. В 1999 году картина имела оглушительный успех, за чем последовали довольно популярные продолжения.

Полюбившиеся зрителям по всему миру забавные Астерикс и Обеликс после Цезаря "столкнулись" с Клеопатрой, побывали "на Олимпийских играх и в Британии. "Телеграф" вспоминает, какими мы увидели центральных персонажей именно в первой картине и как сейчас выглядят Кристиан Клавье, Жерар Депардьё, Готфрид Йон и Летиция Каста.

Кристиан Клавье — Астерикс (70 лет)

Кристиан Клавье продолжает успешно сниматься, особенно он хорош в комедиях

Жерар Депардьё — Обеликс (74 года)

Скандальный актер никак не разберется со своим гражданством и "российской дружбой"

Готфрид Йон — Юлий Цезарь, римский правитель (умер в возрасте 72 лет в 2014 году)

Светлая память талантливому актеру

Летиция Каста — Фальбала (44 года)

Летиция Каста лишь похорошела за это время

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