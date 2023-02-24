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Как изменились звезды фильмов "Астерикс и Обеликс": фото главных героев тогда и сейчас

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
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Первый фильм появился на экранах 24 года назад
Первый фильм появился на экранах 24 года назад. Фото imdb.com

Большинству актеров известной франшизы уже за 70

Киноистория о приключениях об Астериксе и Обеликсе одна из самых известных и популярных французских франшиз наравне с "Такси". Первая часть "Астерикс и Обеликс против Цезаря" вышла 24 года назад. Франко-немецкая кинокомедия режиссёра Клода Зиди стала первой экранизацией комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо о галлах Астериксе и Обеликсе. В 1999 году картина имела оглушительный успех, за чем последовали довольно популярные продолжения.

Полюбившиеся зрителям по всему миру забавные Астерикс и Обеликс после Цезаря "столкнулись" с Клеопатрой, побывали "на Олимпийских играх и в Британии. "Телеграф" вспоминает, какими мы увидели центральных персонажей именно в первой картине и как сейчас выглядят Кристиан Клавье, Жерар Депардьё, Готфрид Йон и Летиция Каста.

Кристиан Клавье — Астерикс (70 лет)

Кристиан Клавье раньше и сейчас
Кристиан Клавье продолжает успешно сниматься, особенно он хорош в комедиях

Жерар Депардьё — Обеликс (74 года)

Жерар Депардьё раньше и сейчас
Скандальный актер никак не разберется со своим гражданством и "российской дружбой"

Готфрид Йон — Юлий Цезарь, римский правитель (умер в возрасте 72 лет в 2014 году)

Готфрид Йон в роли Цезаря и позже
Светлая память талантливому актеру

Летиция Каста — Фальбала (44 года)

Летиция Каста раньше и сейчас
Летиция Каста лишь похорошела за это время

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились спустя 20 лет актеры легендарного фильма "Властелин колец". А также мы рассказывали, что произошло в жизни звезды комедии "Мисс конгениальность" Сандры Буллок и стали ли знамениты другие герои этого фильма.

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#Новости Жерар Депардье #Астерикс и Обеликс