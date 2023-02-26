Док и Марти МакФлай уже не те: как изменились звезды "Назад в будущее" за почти 40 лет (фото)

Эти роли принесли обоим актерам мировую славу и признание, но их жизни сложились совершенно по-разному

Культовый фантастический фильм "Назад в будущее" появился на экранах в далеком 1985 году. И стал настоящим прорывом того времени, как и позже "Люди в черном", ведь лента стала самой успешной картиной года и собрала немало положительных отзывов критиков. Но это не все — фильм получил премию Хьюго за лучшую постановку и Saturn Award за лучший фантастический фильм, а также "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA — самые престижные кинонаграды США и Великобритании. Позже цитаты из фильма начал употреблять президент США Рональд Рейган, а в 2008-м Американский институт киноискусства признал фильм лучшим в жанре научной фантастики.

Причиной такой бешеной популярности был не только прекрасный сценарий, но и главные герои — Марти МакФлай, которого сыграл Майкл Джей Фокс, и знаменитый Док (Эмметт Браун), роль которого исполнил Кристофер Ллойд. "Телеграф" решил показать, что стало со звездами спустя почти 40 лет и как они теперь выглядят.

Майкл Джей Фокс — тот самыый Марти Мак-Флай

Майкл Джей Фокс в фильме и сейчас

Сейчас ему 61 год. Он не только актер, но и писатель, активист, продюсер и режиссер кино и телевидения. Эта роль стала для него одной из двух самых популярных в карьере. Вторым мегаузнаваемым проектом был сериал "Семейные узы", который выходил в течение 1982-1989 годов. В течение карьеры он стал пятикратным лауреатом премии "Эмми", четырехкратным лауреатом премии "Золотой глобус", двукратным лауреатом премии Гильдии киноактеров США, обладателем премии "Грэмми" и других престижных наград.

В 30 лет ему поставили страшный диагноз — болезнь Паркинсона. Диагноз подтвердился только через год после первых проявлений болезни, из-за этого он начал много пить, но эту слабость ему помогли побороть родные и друзья. О своем диагнозе актер признался только через 7 лет, а еще через 2 — перестал вести активную работу в кино и на телевидении, ведь его состояние только ухудшалось (2000 год). Вместо этого Майкл Джей Фокс занялся поиском лекарства против этого недуга и созданием благотворительного фонда, который поддерживает продвижение ученых в этом направлении. И, несмотря на все, он не ушел из киноиндустрии, а просто "переключился" на озвучку анимационных персонажей. Более того, в 2010 году актер вернулся на телевидение, сыграв в драме "Хорошая жена", а в следующем году принял участие в озвучивании повзрослевшего Марти МакФлая, а также его предка Уильяма МакФлая.

Что касается личной жизни, то с 1988-го он женат на Трейси Поллан. У них четверо детей.

Кристофер Ллойд — тот самый Док

Кристофер Ллойд в фильме и сейчас

На сегодня американскому актеру 84 года. Роль в фильме "Назад в будущее" стала для него самой знаменитой в многолетней карьере. Ллойд — обладатель трех премий "Эмми". Впервые на экране появился еще в 1975 году ("Пролетая над гнездом кукушки") и снимается в кино до сих пор. Личная жизнь актера достаточно насыщенная: он был женат 5 раз, детей официально не имеет.

Увидеть его можно в следующих картинах:

1984 — Звездный путь 3: В поисках Спока (капитан Крюге)

1991 — Семейка Адамс (Фестер Аддамс)

1999 — Алиса в Стране чудес (Белый рыцарь)

2002 — Трасса 60 (Рей)

2005 — детективный телесериал "4исла" (Росс Мур)

2010 — Пираньи 3D

2014 — Город грехов 2

2014 — Миллион способов потерять голову

2021 — Нежный бар

2022 — Ночь в магазине ужастиков

Актеры сейчас

В прошлом году обе звезды встретились на Comic Con 2022 в Нью-Йорке. Актеры вместе отвечали на вопросы поклонников и вспоминали те времена, когда "Назад в будущее" был только на этапе съемок.

Ранее мы показывали, как изменились актеры фильмов "Астерикс и Обеликс". Большинству актеров известной франшизы уже через 70, а некоторые даже умерли.