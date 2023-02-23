Прошло 15 лет: как изменился король Артур и его друзья из сериала "Мерлин" (фото)

Актеры продолжают появляться в новых картинах, но уже не так часто, как раньше

"Мерлин" — британский фэнтезийный телесериал, впервые появившийся на телеэкранах в 2008 году, как и известный многим ценителям детективного жанра "Менталист". История основана на легендах о Короле Артуре, однако значительно отличается от более традиционных версий этого мифа. Сериал, который полюбили миллионы зрителей по всему миру, рассказывает о мистическом колдуне Мерлине и его отношениях с Принцем Артуром.

Прошло 15 лет, и мы решили узнать, как выглядят теперь главные герои сериала: Артур, которого сыграл Брэдли Джеймс, Моргана, воплощенная на экране Кэти Мак-Грат, и непосредственно волшебник Мерлин, роль которого исполнил Колин Морган. Сколько сейчас актерам, чем они занимаются и где их еще можно увидеть — далее в нашем материале.

Брэдли Джеймс (король Артур)

Английский киноактер, наиболее известный по роли Принца Артура в этом сериале. Сейчас ему 39 лет.

Дебютировал он в 2008-м, появившись в одном из эпизодов сериала "Льюис". В том же году начались съемки знаменитого "Мерлина", принесшие актеру популярность. Далее последовал телесериал "Я — зомби" (2015), за роль в котором Джеймс получил награду "Лучший приглашенный актер по итогам зрительского голосования". Также в 2015 году Брэдли начал сниматься в фильме "Другой мир: Войны крови" (сыграл вампира Варгу). А уже в следующем году с ним в главной роли вышел сериал "Дэмиэн".

2017 год тоже был достаточно удачным для актера: на экраны вышел английский ситком "Охотники за головами", где он сыграл роль братьев-близнецов Уэбба и Кигана Шерманов. Ситком получился настолько удачным, что его практически сразу продлили на второй сезон. В конце того же года Брэдли Джеймс завершил съемки и во втором сезоне "Медичи", где он исполняет роль "принца юности" Джулиано Медичи.

О личной жизни актера сейчас ничего не известно.

Колин Морган (Мерлин)

Северо-ирландский актер, наиболее известный именно этой ролью. За нее в свое время актер получил награду National Television Awards. Сейчас ему 37 лет, а за его плечами — более двух десятков картин.

Колин Морган дебютировал в 2007 году в роли титульного персонажа Вернона Год Литтла, сыгравшего в лондонском театре Young Vic. На телевидении впервые появился в том же году – в сериале "Шоу Кэтрин Тейт" (рождественский спецвыпуск). А уже в следующем году актер засветился в сериале "Доктор Кто". Правда, это тоже была эпизодическая роль (серия "Север"). Далее были "Мерлин", "Припаркованные", "Остров" и "Живые и мертвые", где он играл главные роли, а позже — сериалы "Крах" (2014), "Люди" (2015) и "Корона" (2019). Также снимался в фильмах "Счастливый принц", "Охотник и Снежная королева", "Жду тебя", "Белфаст" и других.

С 2010 года Колин встречался с ирландской актрисой Кэти Макграт – леди Морганой, коллегой по съемочной площадке. Пара познакомилась на съемках "Мерлина" и в 2016 году речь даже шла об их обручении, однако, что произошло дальше — неизвестно.

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Кэти Мак-Грат (Моргана)

Ирландская актриса и модель, наиболее известная по роли Морганы в сериале "Мерлин", Люси в сериале "Дракула" и Лены Лютор в сериале "Супергерл". Сейчас актрисе 40 лет, и она до сих пор снимается в кино.

В детстве Кэти не знала ни одного актера, поэтому не считала эту профессию чем-то, с чем бы ей хотелось связать свою жизнь. В ее планах были журналистика и модная индустрия, а работала она в разных местах: от студии пирсинга и коктейль-бара до салона красоты, где была визажистом. Также в свое время звезда была помощницей костюмера сериала "Тюдоры", причем с робой она справлялась просто замечательно, хотя и не умела шить и раньше не имела подобного опыта.

Ее дебют состоялся в 2007 году — актрису заметили в телевизионной драме "Ущерб" и короткометражке "Галька". А уже в следующем году молодая актриса получила небольшую роль в "Эдеме" и "Багровой мгле", после этого — в тех же "Тюдорах", где раньше работала помощницей костюмера, и вот наконец-то на ее творческом пути появилась главная роль в "Мерлине". Этот проект принес ей настоящую популярность. Далее были съемки в сериалах "Дракула" и "Отбросы", фильмах "Мир Юрского периода" (2015) и "Меч короля Артура" (2017), а также "Пуговицы" (2018) и "Тайные дела подружек невесты" (2019).

Особого внимания заслуживают еще две ее работы: драма "Королева", где Кэти сыграла принцессу Маргарет, и роль Леди Тельмы в фильме Мадонны "МЫ. Верим в любовь". Критики ее работу оценили достаточно высоко.

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