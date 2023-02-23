Минуло 15 років: як змінився король Артур та його друзі з серіалу "Мерлін" (фото)

Актори продовжують з'являтися у нових картинах, але вже не так часто, як раніше

"Мерлін" — британський фентезійний телесеріал, який вперше з’явився на телеекранах у 2008 році, як і відомий багатьом поціновувачам детективного жанру "Менталіст". Історія заснована на легендах про Короля Артура, проте значно відрізняється від традиційніших версій цього міфу. Серіал, який полюбили мільйони глядачів по всьому світу, розповідає про містичного чаклуна Мерліна та його стосунки з Принцом Артуром.

Минуло 15 років і ми вирішили дізнатися, як виглядають тепер головні герої серіалу: Артур, якого зіграв Бредлі Джеймс, Моргана, втілена на екрані Кеті Мак-Грат, та безпосередньо чарівник Мерлін, роль якого виконав Колін Морган. Скільки зараз акторам, чим вони займаються і де ще їх можна побачити, розповідаємо далі.

Бредлі Джеймс (король Артур)

Англійський кіноактор, найбільш відомий за роллю Принца Артура у цьому серіалі. Зараз йому 39 років.

Дебютував він у 2008-му, з’явившись в одному з епізодів серіалу "Льюіс". Того ж року почалися зйомки знаменитого "Мерліна", які принесли актору популярність. Далі був телесеріал "Я — зомбі" (2015), за роль у якому Джеймс отримав нагороду "Найкращий запрошений актор за підсумками глядацького голосування". Також у 2015-му Бредлі почав зніматися у фільмі "Інший світ: Війни крові" (зіграв вампіра Варгу). А вже наступного року з ним у головній ролі вийшов серіал "Деміен".

2017 рік теж був досить вдалим для актора: на екрани вийшов англійський ситком "Мисливці за головами", де він зіграв роль братів-близнюків Вебба і Кігана Шерманів. Ситком вийшов настільки вдалим, що його практично відразу продовжили на другий сезон. Наприкінці того ж року Бредлі Джеймс завершив зйомки і в другому сезоні "Медічі", де він виконує роль "принца юності" Джуліано Медічі.

Про особисте життя актора зараз нічого не відомо.

Колін Морган (Мерлін)

Північно-ірландський актор, найбільш відомий саме цією роллю. За неї свого часу актор отримав нагороду National Television Awards. Зараз йому 37 років, а за його плечима — більш як два десятки картин.

Колін Морган дебютував у 2007 році в ролі титульного персонажа Вернона Год Літтла, який зіграв у лондонському театрі Young Vic. На телебаченні вперше з’явився того ж року — у серіалі "Шоу Кетрін Тейт" (різдвяний спецвипуск). А вже наступного року актор засвітився у серіалі "Доктор Хто". Щоправда, це теж була епізодична роль (серія "Північ"). Далі були "Мерлін", "Припаркова", "Острів" і "Живі та мертві", де він грав головні ролі, а пізніше — серіали "Падіння" (2014), "Люди" (2015) та "Корона" (2019). Також знімався у фільмах "Щасливий принц", "Мисливець і Снігова королева", "Чекаю на тебе", "Белфаст" та інших.

З 2010 року Колін зустрічався з ірландською актрисою Кеті Макграт — леді Морганою, колегою по знімальному майданчику. Пара познайомилася на зйомках "Мерліна" і в 2016 навіть ішлося про їхні заручили, проте, що сталося далі — невідомо.

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Кеті Мак-Грат (Моргана)

Ірландська акторка та модель, найбільш відома за роллю Моргани у серіалі "Мерлін", Люсі у серіалі "Дракула" та Лени Лютор у серіалі "Супердівчина". Зараз акторці 40 років і вона досі знімається у кіно.

У дитинстві Кеті не знала жодного актора, тому не вважала цю професію чимось, з чим би їй хотілось пов’язати своє життя. У її планах були журналістика та модна індустрія, а працювала вона у різних місцях: від студії пірсингу і коктейль-бару, до салону краси, де була візажистом. Також свого часу зірка була помічницею костюмера серіалу "Тюдори", причому з робою вона справлялася просто чудово, хоч і не вміє шити й раніше не мала подібного досвіду.

Її дебют відбувся у 2007 році — тоді акторку помітили у телевізійній драмі "Збиток" і короткометражці "Галька". А вже наступного року молода акторка отримала невелику роль в "Едемі" та "Багряній імлі", після цього — у тих самих "Тюдорах", де раніше працювала помічницею костюмера, і от нарешті на її творчому шляху з’явилася головна роль у "Мерліні". Цей проєкт приніс їй справжню популярність. Далі були зйомки у серіалах "Дракула" та "Покидьки", фільмах "Світ Юрського періоду" (2015) і "Меч короля Артура" (2017), а також "Ґудзики" (2018) і "Таємні справи подружок нареченої" (2019).

На особливу увагу заслуговують ще дві її роботи: драма "Королева", де Кеті зіграла принцесу Маргарет, та роль Леді Тельми у фільмі Мадонни "МИ. Віримо в любов". Критики її роботу оцінили досить високо.

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