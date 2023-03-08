Кто станет лучшей актрисой и каким будет лучший фильм: букмекеры дали прогноз на "Оскар" 2023

В этом году среди фильмов будет и украинская картина "Дом из заноз"

Нынешняя церемония вручения "Оскара" запланирована на ночь с 12 на 13 марта. Она пройдет в театре "Долби", что в Лос-Анджелесе, Калифорния (США). Это будет 95-я ежегодная церемония награждения лучших представителей киноиндустрии — от актеров, режиссеров и сценаристов до визажистов и дизайнеров, которые создавали образы героев. В списке номинантов есть и украинская картина "Дом из заноз".

Номинации уже объявлены, а ставки на Оскар доступны в нескольких букмекерских конторах в США, передает vegasinsider.com. Кого букмекеры считают потенциальными победителями в каждой категории и какие коэффициенты ставят, рассказываем дальше.

Лучший фильм 2023 года

Все везде и сразу -700 Банши Инешерина +1100 На Западном фронте без перемен +1400 Топ Ган: Мэверик +2900 Фабельманы +2900 Тар +6500 Элвис +8000 Аватар: Путь воды +10000 Треугольник печали +10000 Женская болтовня +10000

Лучший актер 2023 года

Брендан Фрейзер ("Кит") -160 Остин Батлер ("Элвис") +105 Колин Фаррелл ("Банши Инишинина") +1100 Пол Мескаль ("После солнца") +4100 Билл Найи ("Жить") +8000

Лучшая актриса 2023 года

Мишель Ео ("Все везде и сразу") -140 Кейт Бланшетт ("Тар") +105 Андреа Райзборо ("К Лесли") +2900 Мишель Уильямс ("Фабельманы") +3400 Ана де Армас ("Блондинка") +6500

Лучший оригинальный сценарий 2023 года

Все везде и сразу -150 Банши Инешерина +100 Фабельманы +2300 Тор +2300 Треугольник печали +3400

Лучший адаптированный сценарий 2023 года

Женская болтовня -290 На Западном фронте без перемен +180 Ножи наголо: Стеклянный лук +2300 Топ Ган: Мэверик +2800 Жить +3400

Лучшая мужская роль второго плана 2023 года

Кэ Хуй Кван ("Все всегда и одновременно") -2000 Барри Кеоган ("Банши Инишинина") +1400 Брендон Глисон ("Банши Инишерина") +1800 Джадд Гирш ("Фабельманы") +3400 Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро") +4200

Лучшая актриса второго плана 2023 года

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда") +130 Джейми Ли Кертис ("Все всегда и одновременно") +165 Кэрри Кондон ("Банши Инишинина") +175 Стефани Хсу ("Все всегда и одновременно") +3400 Хонг Чау ("Кит") +3400

Лучший анимационный фильм 2023 года

Пиноккио Гильермо дель Торо -2000 Марсель, ракушка в ботинках +1300 Кот в сапогах 2: Последнее желание +1800 Я краснею +2300 Морское чудовище +3400

Лучший международный полнометражный фильм 2023 года

На Западном фронте без перемен -3500 Аргентина, 1985+1000 Тихая девушка +1100 Около +1300 Ио +2500

Лучший документальный фильм 2023 года

Навальный -220 Огонь любви +330 Вся красота и кровопролитие +650 Все, что дышит +2700 Дом из заноз +3400

Лучшая режиссура 2023 года

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт ("Все всегда и одновременно") -1800 Стивен Спилберг ("Фабельманы") +850 Тодд Филд ("Тар") +2900 Мартин МакДона ("Банши Инишерина") +3500 Рубен Эстлунд ("Треугольник печали") +6500

Лучшие визуальные эффекты 2023 года

Аватар: Путь воды -1050 Топ Ган: Мэверик +1100 Черная пантера: Ваканда навсегда +1400 На Западном фронте без перемен +2300 Бэтмен +3400

Лучший звук 2023 года

Топ Ган: Мэверик -400 На Западном фронте без перемен +360 Аватар: Путь воды +1800 Элвис +2300 Бэтмен +4200

Лучшие кинопрогнозы 2023 года

На Западном фронте без перемен -340 Элвис +340 Империя света +1300 Тор +2300 Бардо, Фальшивая хроника горстки истин +3400

Лучший дизайн костюмов 2023 года

Черная пантера: Ваканда навсегда +100 Элвис +110 Все всегда и одновременно +900 Вавилон +1400 Миссис Гаррис уезжает в Париж +2500

Лучший оригинальный балл 2023 года

Вавилон -175 На Западном фронте без перемен +175 Фабельманы +1000 Банши Инешерина +2300 Все всегда и одновременно +2900

Лучшая оригинальная песня 2023 года

Naatu Naatu (RRR) -430 Lift Me Up (Черная пантера: Ваканда навсегда) +430 Hold My Hand (Топ Ган: Мэверик) +750 Applause (Tell It Like a Woman) +3500 This is a Life (Все всегда и одновременно) +3500

Лучший грим и прически 2023 года

Кит -120 Элвис +110 Бэтмен +1400 На Западном фронте без перемен +1600 Черная пантера: Ваканда навсегда +2500

Лучшая работа художника-постановщика 2023 года

Вавилон -225 Элвис +333 Аватар: Путь воды +900 На Западном фронте без перемен +900 Фабельманы +2000

Лучший монтаж 2023 года

Все всегда и одновременно -195 Топ Ган: Мэверик +175 Банши Инешерина +1900 Элвис +2900 Тор +3400

Раньше мы рассказывали, где и когда смотреть Оскар-2023. А еще — как представлена Украина на нынешней церемонии вручения награды и о фильмах-лидерах по количеству номинаций на "Оскар" в этом году.