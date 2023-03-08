Укр

Кто станет лучшей актрисой и каким будет лучший фильм: букмекеры дали прогноз на "Оскар" 2023

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Момент истины уже близко Новость обновлена 08 марта 2023, 15:19
Момент истины уже близко. Фото gettyimages

В этом году среди фильмов будет и украинская картина "Дом из заноз"

Нынешняя церемония вручения "Оскара" запланирована на ночь с 12 на 13 марта. Она пройдет в театре "Долби", что в Лос-Анджелесе, Калифорния (США). Это будет 95-я ежегодная церемония награждения лучших представителей киноиндустрии — от актеров, режиссеров и сценаристов до визажистов и дизайнеров, которые создавали образы героев. В списке номинантов есть и украинская картина "Дом из заноз".

Номинации уже объявлены, а ставки на Оскар доступны в нескольких букмекерских конторах в США, передает vegasinsider.com. Кого букмекеры считают потенциальными победителями в каждой категории и какие коэффициенты ставят, рассказываем дальше.

Лучший фильм 2023 года

  1. Все везде и сразу -700
  2. Банши Инешерина +1100
  3. На Западном фронте без перемен +1400
  4. Топ Ган: Мэверик +2900
  5. Фабельманы +2900
  6. Тар +6500
  7. Элвис +8000
  8. Аватар: Путь воды +10000
  9. Треугольник печали +10000
  10. Женская болтовня +10000

Лучший актер 2023 года

  1. Брендан Фрейзер ("Кит") -160
  2. Остин Батлер ("Элвис") +105
  3. Колин Фаррелл ("Банши Инишинина") +1100
  4. Пол Мескаль ("После солнца") +4100
  5. Билл Найи ("Жить") +8000

Лучшая актриса 2023 года

  1. Мишель Ео ("Все везде и сразу") -140
  2. Кейт Бланшетт ("Тар") +105
  3. Андреа Райзборо ("К Лесли") +2900
  4. Мишель Уильямс ("Фабельманы") +3400
  5. Ана де Армас ("Блондинка") +6500

Лучший оригинальный сценарий 2023 года

  1. Все везде и сразу -150
  2. Банши Инешерина +100
  3. Фабельманы +2300
  4. Тор +2300
  5. Треугольник печали +3400

Лучший адаптированный сценарий 2023 года

  1. Женская болтовня -290
  2. На Западном фронте без перемен +180
  3. Ножи наголо: Стеклянный лук +2300
  4. Топ Ган: Мэверик +2800
  5. Жить +3400

Лучшая мужская роль второго плана 2023 года

  1. Кэ Хуй Кван ("Все всегда и одновременно") -2000
  2. Барри Кеоган ("Банши Инишинина") +1400
  3. Брендон Глисон ("Банши Инишерина") +1800
  4. Джадд Гирш ("Фабельманы") +3400
  5. Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро") +4200

Лучшая актриса второго плана 2023 года

  1. Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда") +130
  2. Джейми Ли Кертис ("Все всегда и одновременно") +165
  3. Кэрри Кондон ("Банши Инишинина") +175
  4. Стефани Хсу ("Все всегда и одновременно") +3400
  5. Хонг Чау ("Кит") +3400

Лучший анимационный фильм 2023 года

  1. Пиноккио Гильермо дель Торо -2000
  2. Марсель, ракушка в ботинках +1300
  3. Кот в сапогах 2: Последнее желание +1800
  4. Я краснею +2300
  5. Морское чудовище +3400

Лучший международный полнометражный фильм 2023 года

  1. На Западном фронте без перемен -3500
  2. Аргентина, 1985+1000
  3. Тихая девушка +1100
  4. Около +1300
  5. Ио +2500

Лучший документальный фильм 2023 года

  1. Навальный -220
  2. Огонь любви +330
  3. Вся красота и кровопролитие +650
  4. Все, что дышит +2700
  5. Дом из заноз +3400

Лучшая режиссура 2023 года

  1. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт ("Все всегда и одновременно") -1800
  2. Стивен Спилберг ("Фабельманы") +850
  3. Тодд Филд ("Тар") +2900
  4. Мартин МакДона ("Банши Инишерина") +3500
  5. Рубен Эстлунд ("Треугольник печали") +6500

Лучшие визуальные эффекты 2023 года

  1. Аватар: Путь воды -1050
  2. Топ Ган: Мэверик +1100
  3. Черная пантера: Ваканда навсегда +1400
  4. На Западном фронте без перемен +2300
  5. Бэтмен +3400

Лучший звук 2023 года

  1. Топ Ган: Мэверик -400
  2. На Западном фронте без перемен +360
  3. Аватар: Путь воды +1800
  4. Элвис +2300
  5. Бэтмен +4200

Лучшие кинопрогнозы 2023 года

  1. На Западном фронте без перемен -340
  2. Элвис +340
  3. Империя света +1300
  4. Тор +2300
  5. Бардо, Фальшивая хроника горстки истин +3400

Лучший дизайн костюмов 2023 года

  1. Черная пантера: Ваканда навсегда +100
  2. Элвис +110
  3. Все всегда и одновременно +900
  4. Вавилон +1400
  5. Миссис Гаррис уезжает в Париж +2500

Лучший оригинальный балл 2023 года

  1. Вавилон -175
  2. На Западном фронте без перемен +175
  3. Фабельманы +1000
  4. Банши Инешерина +2300
  5. Все всегда и одновременно +2900

Лучшая оригинальная песня 2023 года

  1. Naatu Naatu (RRR) -430
  2. Lift Me Up (Черная пантера: Ваканда навсегда) +430
  3. Hold My Hand (Топ Ган: Мэверик) +750
  4. Applause (Tell It Like a Woman) +3500
  5. This is a Life (Все всегда и одновременно) +3500

Лучший грим и прически 2023 года

  1. Кит -120
  2. Элвис +110
  3. Бэтмен +1400
  4. На Западном фронте без перемен +1600
  5. Черная пантера: Ваканда навсегда +2500

Лучшая работа художника-постановщика 2023 года

  1. Вавилон -225
  2. Элвис +333
  3. Аватар: Путь воды +900
  4. На Западном фронте без перемен +900
  5. Фабельманы +2000

Лучший монтаж 2023 года

  1. Все всегда и одновременно -195
  2. Топ Ган: Мэверик +175
  3. Банши Инешерина +1900
  4. Элвис +2900
  5. Тор +3400

Раньше мы рассказывали, где и когда смотреть Оскар-2023. А еще — как представлена Украина на нынешней церемонии вручения награды и о фильмах-лидерах по количеству номинаций на "Оскар" в этом году.

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#Букмекеры #Оскар #Вручение Оскара #Прогнозы букмекеров