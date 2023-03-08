Кто станет лучшей актрисой и каким будет лучший фильм: букмекеры дали прогноз на "Оскар" 2023
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В этом году среди фильмов будет и украинская картина "Дом из заноз"
Нынешняя церемония вручения "Оскара" запланирована на ночь с 12 на 13 марта. Она пройдет в театре "Долби", что в Лос-Анджелесе, Калифорния (США). Это будет 95-я ежегодная церемония награждения лучших представителей киноиндустрии — от актеров, режиссеров и сценаристов до визажистов и дизайнеров, которые создавали образы героев. В списке номинантов есть и украинская картина "Дом из заноз".
Номинации уже объявлены, а ставки на Оскар доступны в нескольких букмекерских конторах в США, передает vegasinsider.com. Кого букмекеры считают потенциальными победителями в каждой категории и какие коэффициенты ставят, рассказываем дальше.
Лучший фильм 2023 года
- Все везде и сразу -700
- Банши Инешерина +1100
- На Западном фронте без перемен +1400
- Топ Ган: Мэверик +2900
- Фабельманы +2900
- Тар +6500
- Элвис +8000
- Аватар: Путь воды +10000
- Треугольник печали +10000
- Женская болтовня +10000
Лучший актер 2023 года
- Брендан Фрейзер ("Кит") -160
- Остин Батлер ("Элвис") +105
- Колин Фаррелл ("Банши Инишинина") +1100
- Пол Мескаль ("После солнца") +4100
- Билл Найи ("Жить") +8000
Лучшая актриса 2023 года
- Мишель Ео ("Все везде и сразу") -140
- Кейт Бланшетт ("Тар") +105
- Андреа Райзборо ("К Лесли") +2900
- Мишель Уильямс ("Фабельманы") +3400
- Ана де Армас ("Блондинка") +6500
Лучший оригинальный сценарий 2023 года
- Все везде и сразу -150
- Банши Инешерина +100
- Фабельманы +2300
- Тор +2300
- Треугольник печали +3400
Лучший адаптированный сценарий 2023 года
- Женская болтовня -290
- На Западном фронте без перемен +180
- Ножи наголо: Стеклянный лук +2300
- Топ Ган: Мэверик +2800
- Жить +3400
Лучшая мужская роль второго плана 2023 года
- Кэ Хуй Кван ("Все всегда и одновременно") -2000
- Барри Кеоган ("Банши Инишинина") +1400
- Брендон Глисон ("Банши Инишерина") +1800
- Джадд Гирш ("Фабельманы") +3400
- Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро") +4200
Лучшая актриса второго плана 2023 года
- Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда") +130
- Джейми Ли Кертис ("Все всегда и одновременно") +165
- Кэрри Кондон ("Банши Инишинина") +175
- Стефани Хсу ("Все всегда и одновременно") +3400
- Хонг Чау ("Кит") +3400
Лучший анимационный фильм 2023 года
- Пиноккио Гильермо дель Торо -2000
- Марсель, ракушка в ботинках +1300
- Кот в сапогах 2: Последнее желание +1800
- Я краснею +2300
- Морское чудовище +3400
Лучший международный полнометражный фильм 2023 года
- На Западном фронте без перемен -3500
- Аргентина, 1985+1000
- Тихая девушка +1100
- Около +1300
- Ио +2500
Лучший документальный фильм 2023 года
- Навальный -220
- Огонь любви +330
- Вся красота и кровопролитие +650
- Все, что дышит +2700
- Дом из заноз +3400
Лучшая режиссура 2023 года
- Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт ("Все всегда и одновременно") -1800
- Стивен Спилберг ("Фабельманы") +850
- Тодд Филд ("Тар") +2900
- Мартин МакДона ("Банши Инишерина") +3500
- Рубен Эстлунд ("Треугольник печали") +6500
Лучшие визуальные эффекты 2023 года
- Аватар: Путь воды -1050
- Топ Ган: Мэверик +1100
- Черная пантера: Ваканда навсегда +1400
- На Западном фронте без перемен +2300
- Бэтмен +3400
Лучший звук 2023 года
- Топ Ган: Мэверик -400
- На Западном фронте без перемен +360
- Аватар: Путь воды +1800
- Элвис +2300
- Бэтмен +4200
Лучшие кинопрогнозы 2023 года
- На Западном фронте без перемен -340
- Элвис +340
- Империя света +1300
- Тор +2300
- Бардо, Фальшивая хроника горстки истин +3400
Лучший дизайн костюмов 2023 года
- Черная пантера: Ваканда навсегда +100
- Элвис +110
- Все всегда и одновременно +900
- Вавилон +1400
- Миссис Гаррис уезжает в Париж +2500
Лучший оригинальный балл 2023 года
- Вавилон -175
- На Западном фронте без перемен +175
- Фабельманы +1000
- Банши Инешерина +2300
- Все всегда и одновременно +2900
Лучшая оригинальная песня 2023 года
- Naatu Naatu (RRR) -430
- Lift Me Up (Черная пантера: Ваканда навсегда) +430
- Hold My Hand (Топ Ган: Мэверик) +750
- Applause (Tell It Like a Woman) +3500
- This is a Life (Все всегда и одновременно) +3500
Лучший грим и прически 2023 года
- Кит -120
- Элвис +110
- Бэтмен +1400
- На Западном фронте без перемен +1600
- Черная пантера: Ваканда навсегда +2500
Лучшая работа художника-постановщика 2023 года
- Вавилон -225
- Элвис +333
- Аватар: Путь воды +900
- На Западном фронте без перемен +900
- Фабельманы +2000
Лучший монтаж 2023 года
- Все всегда и одновременно -195
- Топ Ган: Мэверик +175
- Банши Инешерина +1900
- Элвис +2900
- Тор +3400
Раньше мы рассказывали, где и когда смотреть Оскар-2023. А еще — как представлена Украина на нынешней церемонии вручения награды и о фильмах-лидерах по количеству номинаций на "Оскар" в этом году.