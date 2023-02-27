Фильм "Все везде и сразу" собрал главные призы премии Гильдии киноактеров США (видео)

Вторым по числу призов стал сериал "Белый лотос"

В Лос-Анджелесе прошла 29-я премия Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Больше всего призов собрал фантастический фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Все везде и сразу", сообщает The Hollywood Reporter.

Лента забрала награды в четырех основных номинациях: "Лучший актерский состав", "Лучшая женская роль" (Мишель Йео), "Лучший актер второго плана" (Джонатан Ке Кван) и "Лучшая актриса второго плана" (Джейми Ли Кертис).

Забирая награду, Ке Хюи Куан, заявил, что стал первым азиатским актером, удостоенным награды Гильдии киноактеров США за лучшую второстепенную мужскую роль. Статуэтку за лучшую мужскую роль забрал Брендан Фрейзер за фильм "Кит".

Вторым по числу призов после фильма "Все, везде и сразу" стал сериал "Белый лотос", который был награжден за лучшую женскую роль (Дженнифер Кулидж) и лучший актерский состав в драматическом сериале. Среди других номинантов:

Лучший актерский состав (комедийный сериал) – "Начальная школа Эбботт"

"Начальная школа Эбботт" Лучшая женская роль в мини-сериале – Джессика Честейн ("Джордж и Тэмми")

Джессика Честейн ("Джордж и Тэмми") Лучшая мужская роль в мини-сериале – Сэм Эллиотт ("1883")

Сэм Эллиотт ("1883") Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джейсон Бейтман ("Озарк")

Джейсон Бейтман ("Озарк") Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт ("Хитрости")

Джин Смарт ("Хитрости") Лучшая мужская роль в комедийном сериалет – Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь") Лучшее исполнение трюков – "Топ Ган: Мэверик"

О чем фильм

"Все, везде и всюду" – это дикий коктейль из научной фантастики (в основе сюжета лежит идея мультивселенных, между которыми перемещается героиня Мишель Йео), уся – фэнтезийных боевиков о кунг-фу, артхаусной комедии и семейной мелодрамы. Одновременно это типично тарантиновское признание любви к кино: фильм буквально нашпигован цитатами и отсылками к любимым картинам его создателей, Дэниела Шайнерта и Дэна Квана.

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